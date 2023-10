Farul Constanța a prins culoare în obraji. Victorie cu Sepsi, Hagi s-a dezlănțuit la pauză

Farul Constanța şi-a luat revanşa în faţa echipei covăsnene pentru înfrângerea din Supercupă. Farul a deschis scorul rapid, prin căpitanul Ionuţ Larie, care a transformat cu şansă un penalty (6), acordat după un henţ comis în careu de slovacul Branislav Ninaj.

Sepsi OSK a egalat la ultima fază a primei reprize, prin Marius Ştefănescu (45+2), cu un şut în diagonală la vinclu. Constantin Budescu (55) a marcat golul victoriei echipei antrenate de Gheorghe Hagi, cu un voleu la colţul scurt, după o centrare (tot din voleu) trimisă de David Kiki.

Dobrogenii se află la a doua victorie consecutivă, după succesul cu Dinamo.

Sepsi OSK, după un început foarte bun de campionat a pierdut al treilea meci consecutiv.

FC Farul Constanţa – ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2-1 (1-1), Academia Hagi – Stadion Central – Ovidiu

Au marcat: Ionuţ Larie (6 – penalty), Constantin Budescu (55), respectiv Marius Ştefănescu (45+2).

Arbitru: Radu Petrescu; arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu (toţi din Bucureşti); al patrulea oficial: Robert Avram (Piteşti)

Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitru asistent video: Cosmin Vatamanu (Bucureşti)

Observatori: Corneliu Fecioru (Bucureşti) – CCA, Iuliuss Nemţeanu (Ghermăneşti) – LPF.

Gheorghe Hagi a recunoscut că a existat tensiune în vestiarul echipei sale, la pauză. Scorul era 1-1, iar oaspeții marcaseră în minutele de prelungire. Așa că antrenorul a folosit un ton ridicat pentru a-și trezi jucătorii.

„Am vrut să avem inițiativa, am plănuit să jucăm cât mai bine. Am marcat, apoi trebuia să fim cât mai atenți. Am vorbit la pauză, mă bucur că jucătorii au avut răbdare și au reușit să fie mai periculoși la reluare.

Eram supărat la pauză. Chiar dacă tonul meu a fost ridicat, mă bucur că ei au reușit să înțeleagă ceea ce am vrut să le transmis.

Budescu ne-a adus cele trei puncte. E un jucător despre care nu se mai poate spune nimic, îi știm valoarea!

Trebuie să încercăm să luptăm, ne interesează rezultatul foarte mult în acest moment. Vrem să continuăm în aceeași notă”. A spus Gheorghe Hagi, antrenorul Farului, la final.