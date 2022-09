Farul Constanța a pierdut dramatic la Severin. Gheorghe Hagi i-a criticat pe jucători: Fotbalul e făcut din greșeli. Am făcut prea multe din păcate

CS Universitatea Craiova a întrerupt șirul de victorii al echipei lui Gheorghe Hagi. În meciul disputat la Severin, Farul a fost învinsă cu 4-3. A fost prima partidă pierdută din acest sezon din Liga 1.

Criticile lui Hagi

Gheorghe Hagi a criticat atitudinea pe care au avut-o jucătorii săi la finalul primei reprize, dar și pe parcursul celei de a doua părți a meciului. Farul conducea cu 3-2 la pauză, dar Universitatea a atacat în cea de a doau repriză și a reușit să marcheze alte două goluri și să câștige partida.

„Din păcate, nu am gestionat ultimele cinci minute din prima repriză cum trebuia, am fost deconectați. La pauză am vorbit, am încercat să jucăm. Din păcate, au creat presiune și au venit peste noi. Asta e realitatea. Probabil în seara asta atât meritam. Fotbalul îți arată și calitățile, dar și defectele. Din păcate, noi am greșit în seara asta. La 3-1 nu am mai avut aceeași atitudine. Trebuie să jucăm 90 de minute, asta le scriu pe tablă, nu 20-25 de minute. Schimbările fac parte din meci, o dată poți să faci bine, o dată nu. Nici eu nu sunt perfect. Cei care au intrat nu au adus nimic. Echipa pierde, suntem împreună“, a spus Gheorghe Hagi.

Prea multe greșeli

Antrenorul a mai spus că echipa sa nu ar fi trebuit să piardă acest meci, dar că jucătorii au făcut prea multe greșeli. Odată cu această înfrângere, Farul a pierdut și locul întâi în calsamentul Ligi 1. Lider este acum Rapid București,

„Am pierdut într-o manieră care nu trebuia să se întâmple. Cu toții am pierdut, fotbalul e făcut din greșeli. Am făcut prea multe din păcate”, a declarat Gică Hagi, potrivit gsp.ro.

În următoarea etapă a Ligii I, Farul o va întâlni pe teren propriu pe Argeș Pitești. Meciul se va disputa duminică, 9 septembrie.