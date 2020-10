Victorie în alegerile locale sărbătorită într-un mod mai original într-o comună din județul Bihor. Primarul reales al comunei Girişu de Criş din acest județ, Ioan Paşca, a decis să organizeze o petrecere presărată cu înjurături şi scandări triviale la adresa contracandidaţilor săi.

Petrecerea s-a desfășurat cu melodii de manele, participanții ținând pahare de băutură în mână. S-au dat bani pentru dedicații iar la petrecere au participat susţinătorii primarului dar şi angajaţii primăriei.

Dedicații împotriva PSD

Cântăreața a primit niște bani în sutien de la un amic al primarului, care i-a cerut să cânte o melodie care să aibă versuri obscene împotriva PSD, respectiv partidul dușman politic al liberalilor. La distracție a participat și primarul Ioan Paşca, membru PNL care a fost reales pentru a cincea oară în această funcție de locuitorii comunei.

Ce spune primarul

Contactat sâmbătă de un ziar local , primarul a recunoscut că s-a distrat cu colegii din Primărie vineri seară. El spune că iniţiativa a fost chiar a lor.

„Băieţii din Primărie au organizat, să sărbătorim că am câştigat un mandat nou. Ziceau că dacă iese primar PSD, pe toţi îi dă afară, şi s-au bucurat că n-a ieşit. Am sărbătorit acum, c-apoi ne punem pe treabă, patru ani nu mai sărbătorim”, a declarat primarul.

Primarul nu îşi aminteşte să le fi adresat cuvinte obscene adversariilor săi politici. „Nu ştiu, asta eu n-am auzit, sincer să fiu. Au cântat ei ce au cântat acolo, dar nu cred că şi eu, mie nu-mi stă în caracter”, a spus PNL-istui. El a recunoscut însă că nici n-a văzut postarea de pe Facebook făcută de colegă sa de partid.

Paşca a declarat că şi-a oprit colegii de la dedicaţii. „La un moment dat, i-am văzut că-i dau bani domnişoarei care cânta, pe care eu nici n-o cunosc, şi m-am certat cu ei, le-am zis să nu îi tot dea pe bani, că nu-s ei milionari”, a mai zis politicianul.

Ioan Paşca a precizat şi că regulile de prevenire a îmbolnăvirilor cu Covid-19 au fost respectate: cheful s-a ţinut deopotrivă în cămin şi pe terasă exterioară, iar participanţi au fost „vreo 40”.

„Am stat şi înauntru, şi afară, am băut, am fumat, am stat la masă. Ca la petrecere”.

Reglementările în vigoare prevăd că la evenimentele private organizate în spaţîi închise pot participa maxim 50 de persoane.

Nici primarul nu s-a ferit să dea dedicații împotriva contracandidaților săi. Distanțarea socială a fost uitată, cei care au fost prezenți la petrecere dansând și petrecând unul lângă altul până dimineață. Fotografiile au fost vizualizate de mii de persoane, fiind șterse ulterior de Doina Pop. Ea este consilieră locală PNL în comună și cea care le-a postat pe rețeaua de socializare, potrivit antena3.ro.