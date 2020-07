Cântărețul liric Liu Keqing nu are nici un fel de ambiție politică și, cu atât mai puțin, nu este un opozant al regimului. Totuși, de doi ani, el se confruntă cu un veritabil calvar pe internet.

Pe aplicația TikTok, contul muzicianului a fost șters de trei ori în ultimii doi ani, scrie Le Figaro. Motivul este teama autorităților chineze că asemănarea sa fizică cu Xi Jinping ar putea fi motiv de bancuri și ironii.

Asemănarea dintre cei doi este semnificativă: au aceeași înălțime (1,81 m), aceeași corpolență, o față și o tunsoare similare. Amândoi au vocea gravă. Doar câțiva ani îi separă: Liu are 63 de ani, în timp ce Xi a prins al 67 fir de trandafir în buchetul vieții cu câteva săptămâni în urmă.

Aceste asemănări sunt suficiente pentru ca artistul să fie acuzat pe platforma TikTok de „violare de imagine”. Aceasta, în condițiile în care trăiește în Germania și nu în China.

Attention!this is not china‘s dictator Xi, but an opera singer Liu Keqing 刘克清 with an unfortunate face looked like Xi… and he has been constantly banned by China’s social media like tictoc just for his face…

dude should show with @TheDailyShow or @jimmykimmel pic.twitter.com/PDR0wIcerO

— 巴丢草 Badiucao (@badiucao) May 14, 2020