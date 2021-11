Familia Andreei Esca a amuțit. Poza care poate însemna finalul pentru Alexia Eram

Mare surpriză pentru fanii lui Mario Fresh, iubitul Alexiei Eram. Tânărul a fost surprins în timp ce se săruta cu tânăra artistă Mira, care a postat pe rețelele de socializare această imagine neașteptată.

În ce stadiu este relația dintre Mario Fresh și Alexia Eram?

Mira este o tânără artistă, a cărei popularitate a crescut foarte mult în ultima vreme. Imaginea în care ea și Mario Fresh apar într-o ipostază foarte tandră a fost postată chiar de cântăreață pe rețelele de socializare, iar poza a devenit virală în doar câteva ore. Mai mult, Mira a desenat o inimioară pe fotografia în care se sărută cu Mario Fresh, semn că între ea și fostul Alexiei Eram ar exista sentimente solide.

Încă nu se știe dacă ipostaza este doar parte a unui videoclip muzica, rod al colaborării între cei doi sau Mario Fresh și Mira au o relație. Interesant este că Mario Fresh se afla în urmă cu câteva ore alături de iubita lui, Alexia Eram, şi de alţi prieteni într-o scurtă vacanţă la munte.

Fata Andreei Esca vorbea despre sincopele care apar într-o relație

În ultima vreme, relația dintre Mario Fresh și fata Andreei Esca, Alexia Eram, a fost una extrem de agitată. În vară, după câțiva ani, cei doi au decis să se despartă. Dar, au revenit la sentimente mai bune și s-au împăcat. Cei doi au apărut împreună la ziua de naștere a Alexiei. Într-o ediție a emisiunii „La Măruță”, Alexia afirma că lucrurile între ea și iubitul ei merg foarte bune. Iar urcușurile și coborâșurile sunt normale în cadrul unei relații.

„Inima este completă. (…) Da, este dragoste. Multă dragoste. Mereu a existat iubire. În relații există bune și rele, urcușuri și coborâșuri, perioade grele și mai puțin grele”, afirma Alexia Eram.

În ceea ce-l privește, Mario Fresh spunea își dorește să se căsătorească, dar și să fie un tată tânăr. „Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit.”