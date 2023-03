Sursa: Arhiva EVZ

​Falling down. Un spital frumos, pentru mutilarea Europei

„The reasonable man adapts himself to the world: the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man.” Erasmus of Rotterdam, 1466- 1563. Trebuie sa te cufunzi într-o alta lume ca s-o înțelegi pe a ta. Asta ne spun cu voce ridicată, mai toți antropologii. Și cred că au dreptate. In ultimii 30 de ani, cam cu asta ne-am ocupat, cu toții. Că am vrut, că nu am vrut, am schimbat lumile în care am trăit. Cu sprijinul unor politicieni din ce în ce mai decăzuți și cu acordul tacit sau susținut de noi.