FACIAS, ultimatum pentru Ministerul Educaţiei. Lupta legată de banii alocați cercetării ar putea fi mutată în instanță

FACIAS, Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului, a anunțat că va acționa în instanță Ministerul Educației și Cercetării dacă normele necesare pentru deblocarea celor 60 de miliarde de lei destinate cercetării nu vor fi adoptate până pe 17 ianuarie. Este vorba despre Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022–2027 (PNCDI IV), un document care prevede investiții de până la 60 de miliarde de lei, dar care rămâne inaplicabil la mai bine de trei ani de la adoptare.

Lipsa normelor metodologice și a procedurilor de implementare împiedică lansarea programelor de finanțare. În acest context, Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a cerut Ministerului Educației și Cercetării emiterea urgentă a actelor necesare pentru deblocarea fondurilor și punerea în funcțiune a programelor de cercetare, se arată într-un comunicat oficial al Fundației.

Potrivit FACIAS, deși Guvernul a aprobat Planul încă din septembrie 2022, prin Hotărârea nr. 1.188, acesta a rămas doar pe hârtie. Legea prevedea alocări totale de până la 60 de miliarde de lei pentru zece programe majore de dezvoltare, menite să modernizeze România până în 2030.

„Strategia iniţiată de fostul Minister al Cercetării îşi propunea revitalizarea domeniului cercetării şi inovării prin obiective clare, precum stimularea excelenţei, sprijinirea cercetării fundamentale şi de frontieră, atragerea şi păstrarea resurselor umane înalt calificate, inclusiv doctoranzi, post-doctoranzi şi tineri cercetători din diaspora, susţinerea parteneriatelor între institute şi companii şi creşterea participării României în programe internaţionale, în special Orizont Europa. Un alt obiectiv era întărirea legăturii dintre ştiinţă şi societate, astfel încât cercetarea să răspundă mai bine nevoilor reale ale comunităţii. Între timp, responsabilitatea implementării a fost transferată de la fostul Minister al Cercetării, Inovării şi Digitalizării la Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi la Autoritatea Naţională de Cercetare, aflată în subordinea ministerului”, arată sursa.

FACIAS subliniază că, în prezent, nu există linii de finanțare funcționale, nici un calendar public previzibil, și nu au fost alocate resurse bugetare pentru programele din plan.

Totodată, nu au fost emise actele administrative necesare pentru reglementarea lansării, selecției, monitorizării și evaluării proiectelor.

„În lipsa acestor instrumente, Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare rămâne un document în vigoare, dar fără aplicare practică. Acest blocaj administrativ generează un prejudiciu major, cu efect în lanţ, asupra dezvoltării României. Impactul este direct pentru mii de cercetători, centre de cercetare, organizaţii neguvernamentale şi companii, a căror activitate este afectată sever de lipsa finanţării şi a predictibilităţii. Efectul este şi unul strategic: România pierde capacitatea de a atrage şi utiliza eficient fonduri, de a construi ecosisteme locale de inovare şi de a transforma cercetarea în soluţii competitive pentru economie şi societate”, susține fundația.

FACIAS atrage atenția că, pe termen lung, neimplementarea Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare adâncește decalajele și îndepărtează comunitatea științifică românească de standardele internaționale. Fundația arată că efectele acestui blocaj instituțional se reflectă în cifre: în 2024, cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare au fost doar 0,46% din PIB (8,079 miliarde lei), aproape de cinci ori mai puțin decât media Uniunii Europene, de 2,24%. Conform Eurostat, România se află la coada clasamentului european în privința alocărilor publice pentru cercetare, cu 19,1 euro pe cap de locuitor, iar în evaluările europene este clasificată drept „Inovator emergent”, ceea ce arată dificultăți în transformarea cercetării în tehnologii, produse și locuri de muncă competitive.

FACIAS solicită Ministerului Educației și Cercetării emiterea urgentă a unui act normativ care să stabilească norme metodologice, proceduri și ghiduri pentru implementarea planului. Dacă acestea nu vor fi adoptate până pe 17 ianuarie, fundația anunță că va acționa în instanță ministerul pentru a obține adoptarea normelor necesare.

De asemenea, FACIAS cere publicarea unui calendar clar și realist, cu termene, instrumente de finanțare și reguli de evaluare, pentru a debloca resursele umane și organizațiile implicate în cercetare, precum și companiile care depind de parteneriate de cercetare, dezvoltare și inovare.