„Așa cum bine știți, dacă intervenția Guvernului nu ar fi fost realizată acum, începând cu data de 1 ianuarie, școlile doctorale își pierdeau acreditarea. Trebuie să menționăm faptul că din 2011 nu s-a realizat nimic în ceea ce privește evaluarea acestor școli doctorale”, a declarat Monica Anisie la finalul ședinței de Guvern.

În același context, ministrul Educației a precizat că la nivelul instituției pe care o conduce se lucrează la elaborarea normelor metodologice pentru evaluarea școlilor doctorale, urmând ca acestea să fie adoptate prin ordin de ministru:

„Trebuie să menționez că, de când am venit la Ministerul Educației și nu am găsit cadrul metodologic realizat, am pus deja în dezbatere publică metodologia de evaluare a școlilor doctorale, am constituit grupul de lucru pentru realizarea normelor metodologice și, în curând, voi aproba prin ordin de ministru aceste norme de punere în practică a evaluării școlilor doctorale. Menționez că este foarte important pentru acest guvern ca integritatea, corectitudinea să fie primordială, prin urmare, prin urmare, menționez faptul că evaluarea școlilor doctorale se va face având ca principal criteriu etica”, a precizat Anisie.

Te-ar putea interesa și: