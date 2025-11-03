Fabrica de pulberi de la Victoria: investiție de 535 de milioane de euro și 700 de locuri de muncă. Acordul a fost semnat

Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni, la Palatul Victoria, semnarea unui acord de cooperare între guvernul României și grupul german Rheinmetall, care marchează un pas important pentru industria de apărare locală.

Potrivit șefului Executivului, viitoarea fabrică de pulberi pentru muniție de la Victoria, județul Brașov, reprezintă o investiție de aproximativ 535 de milioane de euro și va crea în jur de 700 de locuri de muncă.

„Sunt onorat să închidem această semnare de contract, care este, practic, finalul unei negocieri, dar începutul unui pachet de negocieri importante pe care îl vom derula în cursul zilei de astăzi. Cu acest parteneriat, România începe să se profileze ca un jucător cu potențial în industria de apărare din sud-estul Europei”, a declarat premierul.

Construcția fabricii va începe anul viitor și este estimată să dureze trei ani. Aceasta va produce pulberi necesare industriei de armament, asigurând României independență în materie de materii prime pentru muniție și un rol mai puternic la nivel regional în sectorul apărării.

„Mă bucur că Rheinmetall vede în noi un partener important și serios și își consolidează prezența în România”, a adăugat Bolojan.

Premierul a subliniat și importanța integrării producției locale în lanțul de aprovizionare. „Salut disponibilitatea Rheinmetall de a renegocia contractul de asociere, în așa fel încât o parte din lanțul de aprovizionare al viitoarei fabrici să fie unul local. În acest fel, unitatea de producție va fi mai bine integrată în economia românească”.

Această decizie va permite companiilor românești să se dezvolte și să se integreze în industria europeană de apărare, după cum a explicat premierul.

Investiția face parte și dintr-un plan mai amplu de colaborare România-Germania, menit să întărească cooperarea economică și în domeniul apărării.

„Este o materializare rapidă a Planului de Acțiune România-Germania, semnat în urmă cu câteva luni. Sper că este un bun început al unei cooperări economice și mai intense în domeniul apărării cu firmele germane”, a precizat premierul.

În paralel, guvernul român se află în faza finală a stabilirii proiectelor care vor fi dezvoltate și finanțate prin programul SAFE al Uniunii Europene. Bolojan a explicat că negocierile pentru accesarea fondurilor europene se află în etapele finale și ar putea fi încheiate în a doua jumătate a acestei luni.

Ulterior, proiectele urmează să fie prezentate Comisiei Europene, după aprobare în ședința CSAT programată pentru a doua parte a lunii noiembrie.

Potrivit Ministerului Economiei, fabrica construită de Rheinmetall împreună cu Pirochim va fi una dintre cele mai performante din lume în domeniul producției de pulberi pentru muniție. Investiția strategică asigură României control asupra materiilor prime și consolidează poziția țării pe harta industriei de apărare din Europa de Sud-Est.

Valoarea totală a proiectului este de 535 de milioane de euro, iar finanțarea include și 47 de milioane de euro nerambursabili din Fondul European de Apărare. Se estimează că, odată ce fabrica va fi operațională, joint-venture-ul Pirochim-Rheinmetall va înregistra vânzări anuale de peste 601 milioane lei, cu un profit net de peste 118 milioane lei.