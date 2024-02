De ce nu au întâlnit oamenii până acum extratereștri, de fapt. Adevărul inconfortabil

Demisia oficialului de rang înalt de la Pentagon responsabil cu „identificarea de extratereștri” pare să aibă legătură cu o serie de alte evenimente petrecute în ultima perioadă.

A fost vizitat Pământul de extratereștri?

În luna iunie a anului trecut, Avi Loeb, un astrofizician de la Harvard, a anunțat că a găsit niște „mici pete de metal pe fundul Pacificului”, în apropiere de Papua Noua Guinee. El a susținut că aceste pete erau resturi metalice care s-au topit de pe un obiect necunoscut care ar fi putut fi „un instrument tehnologic cu inteligență artificială” – produsul unor ființe din altă galaxie.

În iulie, David Grusch, un fost ofițer de informații, a anunțat că liderii militari americani dețin în prezent „o mică flotă” de OZN-uri. El nu le-a numit farfurii zburătoare; le-a numit UAP-uri, sau „obiecte zburătoare neidentificate”, care înainte se numeau OZN-uri.

Povestea lui Grusch a ajuns pentru prima dată în atenția publicului prin intermediul unei jurnaliste pe nume Leslie Kean, care a publicat un articol extrem de interesant despre OZN-uri și care a apărut pe prima pagină a New York Times în 2017. Ea și Helene Cooper, un corespondent al ziarului la Pentagon, împreună cu un scriitor pe nume Ralph Blumenthal, au dezvăluit că senatorul Harry Reid a pus Pentagonul să creeze un program secret și „misterios” de 22 de milioane de dolari pentru a studia OZN-urile.

Oamenii au început tot mai mult să creadă că navele spațiale extraterestre au vizitat Pământul. Cu toate acestea, chiar și după mai bine de 70 de ani de pretinse apariții, pur și simplu nu există dovezi solide. Într-o epocă a camerelor de luat vederi prezente peste tot și a telescoapelor sofisticate, nu există imagini concludente. În schimb exista doar David Grusch, care spunea lumii că guvernul avea un „program de recuperare a navelor extraterestre”, care era complet secret și că numai persoanele care participau la program știau despre acesta.

Grusch a spus că a aflat despre acest lucru în timp ce făcea parte dintr-un grup operativ UAP la Pentagon

El a intervievat peste 40 de persoane, iar acestea i-au spus lucruri complet necunoscute despre extratereștri. Nu a putut dezvălui numele persoanelor pe care le-a intervievat și nu a împărtășit nicio informație nouă. El a spus că programul datează de zeci de ani, de la prăbușirea obiectului necunoscut care a avut loc în Roswell, New Mexico.

Grusch a spus că atunci când a aflat despre existența obiectelor secrete a fost tulburat și a simțit că a fost extrem de lipsit de etică ca existența lor să fie ținută departe de public. De asemenea, el spune că s-a întrebat uneori dacă nu cumva a fost mințit: „A fost un fel de șiretlic împotriva mea? Am fost folosit în vreun fel?”.

În martie 2023, Grusch s-a întâlnit cu Kean. Grusch i-a arătat lui Kean acreditările sale de securitate și evaluările de performanță și au discutat timp de multe ore online și în persoană. Ceea ce i-a spus el semăna cu ceea ce alte surse îi descriseseră deja, deși acestea nu puteau să vorbească în mod oficial, deoarece informațiile erau clasificate.

Articolul lui Kean și Blumenthal despre Grusch a ajuns pe un site web „prietenos” cu OZN-urile, numit The Debrief, care relatează despre „cunoștințele aflate la capătul înțelegerii umane”. Ei l-au citat pe Grusch spunând că oficialii guvernamentali știu că navele spațiale provin de la ființe inteligente non-umane datorită „structurii vehiculelor și a testelor efectuate asupra materialelor”.

Audiere în Congres pe baza informațiilor apărute în presă

A urmat o audiere în Congres, care a avut loc la sfârșitul lunii iulie în fața comisiei pentru securitate națională, frontiere și afaceri externe. Subiectul a fost reprezentat de fenomenele anormale legate de extratereștri și „ce amenințări pot reprezenta acestea”. Reprezentantul Andy Ogles (n.r. Membru al Camerei Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii) l-a întrebat pe Grusch dacă aceste obiecte reprezintă „o amenințare existențială la adresa securității naționale a Statelor Unite„.

„Este posibil”, a răspuns Grusch.

Nancy Mace (n.r. membră a Camerei Reprezentanţilor din Carolina de Sud) l-a întrebat pe Grusch dacă au existat cadavre în nava prăbușită.

„Cu unele dintre aceste nave au venit ființe biologice, da”, a spus el.

Reprezentanta a întrebat apoi:

„Erau produse biologice umane sau non-umane?”. „Non-umane”, a răspuns Grusch.

După audiere, Kean a acordat un interviu la o emisiune de știri numită Rising. Acesta a relatat că nu a auzit niciun comentariu denigrator din partea audienței. Atmosfera a fost „oarecum veselă”. Oamenii erau „foarte entuziasmați”. Atunci când membrii Congresului se implică serios în ideea OZN-urilor, „stigmatul începe să dispară”.

Cine este Leslie Kean și de ce face un efort atât de mare pe acest subiect?

În 2010, Kean a publicat o carte despre aparițiile OZN-urilor, în care vorbea despre „stigmatul teribil” al curiozității față de OZN-uri și despre cum, atunci când a început să fie interesată de acest subiect, a simțit frică și rușine, ca și cum ar fi luat un drog ilegal, și nu a spus nimănui. Dar apoi, după un timp, nu a mai avut nimic împotrivă și a căpătat încredere. Cartea, UFOs: Generals, Pilots, and Government Officials Go on the Record, a fost un best-seller.

Apoi a început să lucreze la o carte despre viața de după moarte, intitulată Surviving Death, în care a povestit cum a mers la un medium care a descris-o pe ea însăși cu o acuratețe uimitoare, deși poate că acest lucru s-a datorat faptului că ea i-a dat mediumului numărul ei de telefon, iar acesta a folosit o căutare a telefonului și a aflat unele lucruri, dar ea, Kean, a crezut că este puțin probabil. Clarvăzătoarea i-a spus că putea simți energia și prezența partenerului decedat al lui Kean, despre care nu putea afla așa multe informații.

După „Surviving Death”, Kean și-a continuat activitatea de susținere a OZN-urilor cu ajutorul lui Christopher Mellon, un om bogat din domeniul apărării și al serviciilor secrete. Mellon i-a aranjat lui Kean o întâlnire cu Hal Puthoff, un expert în domeniu, și cu un ofițer de contrainformații, Luis Elizondo, care tocmai își părăsise slujba de la Pentagon.

De ce nu am primit semnale de la extratereștri?

Dacă viața a apărut aici, pe Pământ, atunci probabil că a apărut și în altă parte și ar exista așa-numiții extratereștri. O nouă analiză propune o soluție alternativă la această enigmă, cunoscută sub numele de Paradoxul Fermi: poate că oamenii sunt prea nerăbdători. Poate că, având la dispoziție o mulțime de lumi pe care le-ar putea studia, civilizațiile extraterestre ar aștepta probabil ca una dintre ele să înceapă să-și transmită prezența înainte de a face o vizită.

După cum se presupune că a spus celebrul fizician Enrico Fermi în timpul unei conversații la prânz în 1950: „Unde este toată lumea?” Viața inteligentă a apărut aici, pe Pământ, dar cu siguranță nu suntem singura planetă cu viață din univers. Galaxia noastră, Calea Lactee, conține probabil „miliarde de lumi” și este una dintre alte miliarde de galaxii din întregul cosmos. Desigur, majoritatea planetelor sunt complet lipsite de elemente care ar putea menține viața. Dacă natura poate crea viață aici, având în vedere numărul mare de alte planete, ar trebui să se întâmple și în altă parte.

Și, probabil, unii dintre acești extratereștri vor începe să construiască nave spațiale și să își exploreze vecinătatea. Chiar dacă cele mai multe civilizații inteligente eșuează în această încercare (sau pur și simplu trec la altceva), faptul că galaxia noastră există de peste zece miliarde de ani înseamnă că cel puțin o civilizație ar fi trebuit să fi vizitat deja sistemul nostru solar sau cel puțin să fi lăsat un semn al existenței sale.

Nu avem absolut nicio dovadă a existenței unei civilizații extraterestre

Și totuși, nimic. Nu avem absolut nicio dovadă a existenței unei civilizații extraterestre, cu atât mai puțin a vieții. Acesta este marele paradox al lui Fermi: dacă viața se poate întâmpla într-un anumit loc, ar trebui să fie comună, iar dacă este comună, ar trebui să știm deja despre ea. Dar nu știm nimic concret despre extratereștri.

De-a lungul deceniilor, astronomii au propus multe soluții la această enigmă. O idee, numită ipoteza „Pământului rar”, susține că poate viața este într-adevăr specială și unică la scară cosmică. În acest scenariu, viața este atât de rară încât noi am putea fi printre primele creaturi de orice fel care au apărut în Calea Lactee. Cu alte cuvinte, circumstanțele care au dus la apariția vieții pe Pământ sunt atât de speciale încât, chiar și în condițiile existenței a trilioane de alte lumi, viața a apărut, în esență, o singură dată.

O altă soluție propusă, cunoscută sub numele de ipoteza marelui filtru, spune că, probabil, viața este comună, dar viața inteligentă este foarte diferită. La urma urmei, viața a apărut relativ devreme în istoria planetei noastre, dar a fost nevoie de miliarde de ani pentru ca inteligența să apară. Și chiar și atunci, apariția armelor nucleare și schimbările climatice au pus sub semnul întrebării viitorul speciei noastre. Așadar, deși este posibil să găsim bacterii sau alte organisme simple în întreaga galaxie, este puțin probabil să întâlnim pe cineva „capabil de conversație”.

Extratereștri și jocul răbdării

Acum, o nouă lucrare scrisă de Amri Wandel de la Universitatea Ebraică din Ierusalim și publicată în baza de date preprint arXiv lansează o nouă explicație: Deoarece am ajuns de curând pe scena cosmică, în sensul că suntem capabili să ne transmitem prezența prin intermediul transmisiunilor radio, poate că trebuie doar să mai așteptăm puțin.

Wandel susține că, deși nu ne putem imagina capacitățile tehnologice ale civilizațiilor extraterestre avansate, puterile lor nu sunt infinite. Ele trebuie să se confrunte cu probleme banale, cum ar fi captarea și stocarea energiei, căldura reziduală, procesarea informațiilor și o cantitate finită de timp. Cu până la 1 trilion de planete potențial locuibile în galaxie, pare rezonabil să presupunem că aceste civilizații extraterestre nu ar fi capabile să trimită nave sau mesaje către fiecare dintre ele.

Cu toate acestea, este mult mai ușor să construiești stații de ascultare mari și sofisticate decât nave capabile să se deplaseze pe distanțe așa lungi, așa că extratereștrii ar aștepta. În cele din urmă, o civilizație inteligentă va apărea în galaxie.

Dacă acești extratereștri ar recepționa un semnal, ar intra în acțiune. Dar toate acestea necesită timp. Omenirea emite semnale radio de mai puțin de un secol, ceea ce înseamnă că „bula noastră radio” are o lățime mai mică de 200 de ani lumină, în comparație cu lățimea de 100.000 de ani lumină din Calea Lactee. Așadar, ar putea dura sute sau mii de ani pentru ca semnalele noastre să ajungă la o civilizație extraterestră. Dacă acestea răspund cu un semnal propriu, l-am putea primi în alte câteva mii de ani.