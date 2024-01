Exploziile din Iran complică lucrurile în Orientul Mijlociu. Teheranul va cere răzbunare

Exploziile din Iran complică lucrurile în Orientul Mijlociu. Agenția de presă Mizan, apropiată de sistemul judiciar al Iranului, a raportat că exploziile au avut loc în orașul Kerman, în apropierea mormântului lui Soleimani.

Soleimani a fost considerat, de asemenea, creierul operațiunilor militare ale Iranului în Irak și Siria. A participat la dezvoltarea așa-numitei „Axe a Rezistenței”, catalogată drept „Axa Răului” de oficialii occidentali, care implică Iranul și milițiile susținute de Iran, inclusiv Hezbollah din Liban și Hamas în Gaza.

Trebuie subliniat faptul că Teheranul are dușmani atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Iar exploziile din Iran complică și mai mult situația din Orientul Mijlociu, a declarat fostul ministru Cristian Diaconescu. El a spus că Teheranul va face o serie de referințe la „dușmanii tradiționali” și se va întoarce către opinia publică din Iran cerând răzbunare.

Exploziile din Iran. Sursa foto: AP.

„Teheranul categoric va folosi acest moment pentru a ridica nivelul de tensiune în Orientul Mijlociu. Calificând ce s-a întâmplat azi ca act terorist va face o serie de referințe la dușmanii tradiționali și se va întoarce către opinia publică din Iran cerând răzbunare. Situația va deveni cel puțin pe o perioadă scurtă de timp și mai complicată în Orientul Mijlociu”, a declarat Cristian Diaconescu.

#BREAKING At least 20 Iranian people have been killed and several others injured after two explosions hit areas close to the cemetery where former IRGC-QF Chief Qassem Soleimani is buried, Iran’s state TV reported.

A provincial security official says it’s not yet clear if it was… https://t.co/HNRX88YZ6C pic.twitter.com/A6MiSTvMAn

— Iran International English (@IranIntl_En) January 3, 2024