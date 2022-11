Explozie puternică în Rusia. O conductă de gaze a luat foc la Sankt Petersburg. Video

O explozie puternică a avut loc în urmă cu câtva timp în zona orașului Sankt Petersburg, din Rusia. Conform informațiilor prezentate de postul de televiziune Nexta, ar fi vorba despre o conductă de gaze. Informația a fost confirmată de guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko.

„Nu există nicio amenințare pentru populație și răspândirea incendiului în zonele rezidențiale. Au intervenit două echipaje de salvare. Cauzele exploziei sunt în curs de stabilire”, a dat asigurări Alexandr Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad.

Acesta a precizat că este vorba despre o explozie la conducta de gaze naturale care face legătura dintre localitățile Berngardovka și Kovalev. Potrivit informațiilor preliminare, nu există victime.

„Pompierii și salvatorii sting incendiul provocat de o explozie la o conductă de gaz între Berngardovka și Kovalevo“, a anunţat oficialul rus într-un mesaj pe canalul său de Telegram.

În urma exploziei, un incendiu spectaculos a izbucnit în zonă, flăcările fiind observate de la distanțe de câțiva kilometri. Mai multe clipuri video cu imagini ale incendiului au fost postate pe contul de Twitter al televiziunii Nexta.

A powerful explosion occurred near St. Petersburg

The fire was caused by an explosion on the gas pipeline between Berngardovka and Kovalev – Governor of the Leningrad region Alexander Drozdenko.

According to preliminary information, there are no casualties. pic.twitter.com/jNF1GrwHWu

— NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2022