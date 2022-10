Vladimir Putin, cadou inedit de ziua sa de naștere. A venit direct la palatul din Sankt Petersburg

Liderul rus Vladimir Putin a împlinit vineri 70 de ani. Din cauza războiului din Ucraina, anul acesta nu a mai avut parte de petreceri fastuoase și nici de adulația poporului său. Nici nu a mai mers la pescuit cu Serghei Șoigu și nici nu a mai fost aplaudat la scenă deschisă de politicienii de la Moscova.

Vladimir Puțin nu a fost la Kremlin de ziua lui de naștere. A preferat să rămână la palatul Konstantin din Sankt Petersburg. Aici a primit mai multe urări de la dictatori din fostele state sovietice, dar și de la liderul Coreei de Nord. Unii dintre ei au ales chiar să-i facă o vizită lui Vladimir Putin la Sankt Petersburg. Printre cadourile primite se numără și un munte de pepeni de la liderul Tadjikistanului.

Președintele din Belarus, Aleksandr Lukașenko, un aliat declarat a lui Vladimir Putin a venit personal în Rusia să îi ureze „La mulți ani“!. El a fost întrebat ce cadou i-a adus liderului de la Kremlin, iar răspunsul a venit imediat: „Un tractor din Belarus, același pe care îl am și eu. Cel mai bun, asamblat manual”, a spus Lukașenko. Nu este primul cadou inedit pe care liderul din Belarus il face lui Vladmir Putin. În urmă cu câțiva ani el i-a dăruit președintelui rus patru saci de cartofi din grădina sa, potrivit digi24.ro.

I struggle to see how Putin’s going to get through his 70th birthday present from Tajik President Emomali Rahmon

Mind you, given the rate at which Russia’s reportedly getting through its missile stockpile, they might come in handy in Ukraine pic.twitter.com/NC6HBlZH7J

— Francis Scarr (@francis_scarr) October 7, 2022