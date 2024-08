Explozie la o uzină petrochimică din Rusia. Autoritățile nu exclud un sabotaj

Rusia. Explozie la o uzină petrochimică care produce aditivi pentru combustibil pentru avioane. Deflagrația a fost urmată de un incendiu la o conductă de combustibil.

Trei persoane au fost rănite într-o tragedie care a avut loc la o uzină petrochimică, Sterlitamak, din regiunea Başkiria din Rusia. Imaginile postate pe rețelele de socializare arată cum pompierii sunt solicitați să stingă focul.

Autoritățile locale nu au dezvăluit cauzele nenorocirii, dar nu este exclus un sabotaj. Uzina, unde s-a produs această explozie este situată la 1.500 km est de Moscova. Aici se produce cauciuc şi aditivi cu cifră octanică ridicată pentru carburanţi şi combustibil pentru avioane. Or, producția este necesară în contextul războiului din Ucraina, pentru echipamentele militare de pe front.

O înregistrare video postată pe reţelele sociale arată cum pompierii intervin să stingă incendiul izbucnit. Ulterior, serviciile locale de urgență au anunțat că situația este sub control după explozie.

Autoritățile au confirmat că trei persoane au fost rănite în această deflagrație.

Bashkortostan, explosion and fire at the Sterlitamak Petrochemical Plant. August 19, 2024. pic.twitter.com/hhb7N003dU

— Russia on fire (@russiasonfire) August 19, 2024