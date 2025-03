Explozie devastatoare la un aerodrom rusesc: Ucraina lovește strategic cu drone

Un atac aerian masiv cu drone a lovit joi un aerodrom strategic din Rusia situat la aproximativ 700 de kilometri de linia frontului. Explozia puternică și incendiul declanșat au provocat panică în rândul localnicilor și a atras reacții rapide din partea autorităților din Rusia.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că apărarea aeriană a reușit să doboare 132 de drone ucrainene în mai multe regiuni ale țării, însă unele dintre acestea au reușit să-și atingă țintele. Atacul marchează unul dintre cele mai îndrăznețe raiduri ale Ucrainei asupra infrastructurii militare ruse.

Ținta principală a atacului pare să fi fost baza aeriană Engels, situată în regiunea Saratov. Aceasta este una dintre cele mai importante baze strategice ale Rusiei, găzduind bombardierele grele Tupolev Tu-160, supranumite „Lebedele albe”, aeronave cu capacitate nucleară esențiale pentru forțele aeriene ruse.

Guvernatorul din Saratov, Roman Busargin, a confirmat atacul ucrainean cu drone asupra orașului Engels. El nu a menționat în mod specific baza Engels, dar aceasta este principalul aerodrom din zonă, scrie Reuters.

Russia claims the “largest drone attack ever” on Saratov region, with the Engels-2 military airfield — home to strategic bombers — under fire.

Locals report thick smoke visible from a district 10 km away. Meanwhile, evacuations have begun for residents near the airbase. pic.twitter.com/944hPwYh4O

— KyivPost (@KyivPost) March 20, 2025