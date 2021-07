O explozie foarte puternică a avut loc marți dimineaţă la fabrica Bayer din Leverkusen (Germania). Un nor negru şi gros s-a văzut de la mare distanţă. Potrivit Bild, explozia s-ar fi produs într-o zonă a fabricii care se ocupa cu reciclarea deşeurilor.

Austostrada A1 care face legătura între Leverkusen şi Koln a fost complet închisă de autorități, pe ambele sensuri, iar locuitorii din zonă a fost informaţi prin sistemul de alerte german să stea în case şi să închidă ferestrele. Alerta către populaţie a fost însoţită de mesajul „Pericol extrem”. Și asta pentru că Bayer este o mare uzină chimică.

Reprezentanții companiei Bayer au emis un scurt comunicat de presă în care confirmă că a avut loc o explozie, dar fără a oferi mai multe detalii despre acest eveniment.

Anul trecut, în orașul Taoyuan din Taiwan, a avut loc o explozie la o fabrică de medicamente. Deflagrația a fost atât de puternică încât a putut fi auzită chiar și de locuitorii orașului New Taipei din districtul Tamsui.

Pompierii care s-au luptat cu flăcările au găsit doi oameni răniți. Un lucrător imigrant în vârstă de 30 de ani a suferit arsuri de gradul III pe 80%-90% din suprafața corpului și se află în stare critică. Un alt bărbat, în vârstă de 40 de ani, a suferit arsuri la o mână. Cei doi au fost trimiși pentru tratament la Spitalul Memorial Chang Gung.

Deși fabrica este amplasată în apropierea Aeroportului Internațional Taipei Taoyuan, activitatea aerogării nu a fost perturbată, potrivit relatărilor din United Daily News și ET Today. Departamentul de Pompieri al orașului Taoyuan a trimis 76 de angajați cu 28 de auto-speciale și două ambulanțe la fabrica în flăcări.

JUST IN – Severe explosion at "Bayer" chemical plant in Leverkusen, Germany. A huge column of smoke rises. Population warned to immediately close windows and doors.pic.twitter.com/sFrR0v0uDG

