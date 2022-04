Experții ne spun dacă este adevărat că apa ne poate ajuta să slăbim

Nu ar trebui să vă surprindă că apa este esențială pentru oameni. De la reglarea temperaturii corpului, la menținerea nivelului sanguin, la transportul nutrienților către și dinspre celule, apa este una dintre cele mai importante substanțe pentru oameni. Și totuși, mulți dintre noi suferă zilnic de la deshidratare ușoară până la cronică.

Deshidratarea în rândul adulților

În același timp, rata adulților care sunt supraponderali sau obezi continuă să crească, la fel ca și numărul persoanelor care au raportat că țin diete de slăbire sau cu diete cu conținut scăzut de calorii. Este clar că mai mulți dintre noi doresc să scape de acele kilograme în exces și să devină sănătoși și, în timp ce apa deține clar răspunsul pentru vindecarea deshidratării, poate fi, de asemenea, cheia pentru a debloca capacitatea organismului de a menține o greutate sănătoasă.

Primul motiv pentru care apa poate aduce beneficii slăbirii este că nu are calorii, așa că înlocuirea băuturilor dulci, sucului de fructe și băuturilor calde pline de calorii cu apă poate reduce foarte mult numărul de calorii pe care le consumi în fiecare zi. Este probabil destul de evident că un consum de alimente care cresc sațietatea reduc cantitatea de alimente pe care o consumi și, prin urmare, și aportul caloric, iar multe studii au arătat că apa crește sațietatea și reduce foamea, așa cum este subliniat într-o revizuire din Proceedings of the Nutrition Society.

În cele din urmă, o revizuire sistematică de la Hospital Nutrition a compilat șase studii privind efectele apei asupra pierderii în greutate și a constatat că subiecții au pierdut între 0,4 kg și 8,8 kg cu un procentaj mediu de pierdere în greutate de 5,15%. Aceste studii au folosit diverse tactici de băut de apă: creșterea aportului zilnic de apă, înlocuirea băuturilor calorice cu apă și apă potabilă înainte de masă. Aceasta este o dovadă foarte solidă că apa potabilă vă poate ajuta să pierdeți în greutate, mai ales atunci când este asociată cu alte tactici de slăbire, cum ar fi reducerea caloriilor și exercițiile fizice.

Consumul de apă te poate ajuta

Există dovezi privind consumul de apă imediat înainte de masă care vă poate ajuta să mâncați mai puțin la acea masă, făcându-vă sătui mai repede. Lăsând deoparte pierderea în greutate, când vine vorba de cum să rămâneți hidratat, să beți apă atunci când vă este sete este o idee excelentă pentru a vă asigura că organismul dumneavoastră continuă să funcționeze cât mai bine.

Dacă vrei să slăbești, bea mai multă apă. Vă poate ajuta să vă simțiți plin, mai ales dacă beți apă când vă este foame și/sau chiar înainte de masă, nu conține calorii, vă poate ajuta să vă mențineți performanța la exercițiu și există o mulțime de dovezi pe termen lung care sugerează că poate ajuta la îmbunătățirea și menține pierderea în greutate. Poate fi dificil să-ți amintești să bei apă și s-ar putea să nu ai întotdeauna un pahar și un robinet în apropiere, așa că a avea o sticlă de apă la îndemână este un memento vizual excelent, potrivit Live Science.