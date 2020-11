Managerul Spitalului Judeţean Timișoara, Raul Pătraşcu, a transmis o scrisoare deschisă către sistemul medical românesc, în care face apel la solidaritate în rândul cadrelor medicale, dar şi a managerilor de spitale. Medicul atrage atenţia că urmează luni grele şi că ”vom fi copleşiţi şi cei care vor avea de suferit vor fi pacienţii, dar vom fi şi noi”.

Dragi colegi, mă adresez către voi în calitate de coleg, de om care ştie cu adevărat prin ce trecem, cu ce probleme ne confruntăm la firul ierbii, ce înfruntăm în fiecare zi, de la epuizare la supărarea de a vedea pacienţii stingându-se. Trecem prin nişte vremuri dificile, cele mai dificile din ultimii 100 de ani pentru noi. Nu suntem obişnuiţi să lucrăm împreună – şi pe bună dreptate.

Am fost blamaţi zeci de ani, am fost divizaţi intenţionat, am fost abuzaţi de diferiţi actori din sistem şi din afara acestuia. Dar acum trebuie să o facem – pentru noi şi pentru pacienţi”, a transmis Raul Pătraşcu, managerul Spitalului Judeţean Timiş.

„Doar prin solidaritate vom evita o situaţie tragică”

Doctorul Raul Pătraşcu susține că medicii români sunt la datorie atât pentru săraci, cât şi pentru bogaţi, pentru cei care cred, dar şi cei pentru cei care nu cred în noul coronavirus de tip SARS-CoV-2.

”Aceasta este datoria pe care ne-am asumat-o când am depus jurământul sacru al lui Hipocrate. Trebuie să luptăm împreună, să trecem peste confortul nostru, peste orgoliul nostru şi peste suferinţele noastre cu abnegaţie. Doar aşa ne vom recâştiga demnitatea pierdută în toţi aceşti ani – demonstrând acum, când este mai greu, că suntem aici pentru toţi cei care au nevoie de noi.

Suntem aici şi pentru cei care cred în virus, dar şi pentru cei care încă nu o fac sau nu o vor face niciodată. Suntem aici şi pentru cei bogaţi, dar şi pentru cei fără adapost”, scrie medicul în scrisoarea deschisă.