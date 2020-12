Fostul fotbalist Dănuț Lupu s-a infectat cu coronavirus și a trecut printr-o perioadă critică, fiind internat la Spitalul Colentina și plasat la ATI. Problemele erau legate și de antecedentele pulmonare ale ex-internaționalului român, care a reușit să se însănătoșească. El a povestit, astăzi, prin ce coșmar a trecut.

„Am avut o perioadă de 7 zile de coşmar. În rest a fost ok. Nu le doresc nici măcar duşmanilor. Am trecut iarăşi, cum am spus, am reuşit să driblez şi COVID-ul, sperăm că am scăpat de el. A fost cam cel mai greu dribling al meu.

Când mi-a fost cel mai greu? După a 5-a zi până la a 12-a, urât. O cameră albă, doctorii îmbrăcaţi în alb. Am avut şi ghinionul de un domn care din 24 de ore 23 murea, cerea apă, vrea orice numai să facă scandal. Am stat singur până când a venit acest domn. Sper din tot sufletul că s-a făcut bine, dar nu ştiu. Poate avea şi alte probleme, dar din 24 de ore 23 voia ceva.

„Cred că nu există om care să nu fi avut coronavirus”

La început nu prea am crezut, dar văzând ce am văzut în spital cred că nu există om care să nu fi avut COVID sau care nu o să-l ia”, a povestit Lupu la Digi Sport.

Unul dintre oamenii care l-au ajutat pe Lupu a fost Mircea Lucescu, fostul său antrenor de la Dinamo, Brescia și Rapid, sub îndrumarea căruia mijlocașul a dat cel mai bun randament.

„Nea Mircea este ca şi părintele meu, am rămas surprins plăcut de implicarea domnului Copos, căruia ţin să-i mulţumesc mult de tot, domnului Badea, lui Cristi (n.r. Borcea) şi adversarului meu în fotbal, lui Gigi Becali. Prin intermediul lui MM Stoica a trimis pastile acasă, familiei. Îi mulţumesc foarte mult”, a mai afirmat fostul internațional român.