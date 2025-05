Actualitate Experiența FOMO: despre curajul în afaceri, energie feminină în business și cum să înțelegem spiritul vremurilor







Miercuri, 21 mai, a avut loc prima zi din cadrul FOMO, The Festival Of Modern Owners. Evenimentul este unul dedicat educației și inspirației pentru managementul și afacerile anului 2025. Au participat oameni pasionați de antreprenoriat, de inovațiile din domeniu, persoane care vor să afle mai multe despre creativitate aplicată în business

Conferințele FOMO se desfășoară în mai multe locații din București, precum Sala Luceafărul, Grădina Alhambra, la Nook sau la Sala Palatului. La prima dintre ele, de exemplu, discuțiile au avut ca temă „Scale with a Damn Plan”, iar atenția a căzut pe ecosisteme și modele de business noi. În paralel, la Grădina Alhambra, specialiștii prezenți pe scena FOMO au vorbit despre imperfecțiunile drumului spre reușită. Tema principală a conferințelor a fost „Success is Messy. Let’s Talk About That”.

FOMO - prima zi

Sergiu Neguț a participat la FOMO în calitate de speaker la acest din urmă panel. El este un antreprenor ce s-a remarcat în lumea businessului în calitate de cofondator al companiei FintechOS, un startup de tehnologie financiară specializat în soluții de digitalizare pentru bănci și companii de asigurări. „Serviciile financiare ar trebui să funcționeze precun utilitățile, să le putăm accesa ușor, să facă parte din viața noastră. Noi lucrăm la momentul actual la un agent pe bază de AI pe care să-l avem instalat în telefon și să ne ajute, să ne direcționeze către furnizorii de servicii financiare strict pe ce avem noi nevoie”, a declarat Sergiu Neguț, în introducere, pe scena FOMO.

Pe mai departe, el a povestit despre experiența de a trece de la angajat la antreprenor. „Poate fi frumos să fii angajat. Poate termini ziua de muncă la 5-6 seara. Poate termini săptămâna de muncă vineri. am trăit-o și eu pe pielea mea, știu ce zic. Poate fi relativ lejer sau monoton. În schimb, când ești antreprenor, deschizi un start-up, viața ta devine un adevărat roller coaster. Dar trebuie să fie așa ca să meargă bine, ca să funcționeze. Sau trebuie măcar încercat. De ce nu? La un moment dat, de exemplu, ridicasem deja 20 de milioane de euro. Și, dacă îmi iese, o să mă cheme lumea la conferințe să le vorbesc despre asta. Dacă nu, voi scrie o carte tot despre asta.Momentan, am ajuns doar la conferințe”, mai spune antreprenorul.

Înainte de a fonda FintechOS, Sergiu a fost implicat în diverse roluri de conducere și consultanță în domenii precum IT&C, servicii și consultanță. El are o experiență vastă în creșterea afacerilor, fuziuni și achiziții. De asemenea, Sergiu Neguț este și profesor de antreprenoriat și strategie de creștere la Bucharest International School of Management și partener fondator al fondului de investiții Cleverage Capital, axat pe domeniul sănătății.

În sprijinul femeilor antreprenor

Monica Aliman și Cristina Pateșan au fost și ele invitate la conferința FOMO. Ele sunt două antreprenoare care au cofondat, alături de Ilinca Păun, Bravva Female Founders. Este vorba despre o inițiativă ce și-a propus să sprijine femeile în antreprenoriat prin programe de mentorat și dezvoltare personală. Monica Aliman are o experiență în spate de peste 30 de ani în domeniile vânzări, marketing și publicitate. Iar Cristina Pateșan are o carieră de peste 20 de ani în telecomunicații, după care a ales calea antreprenoriatului.

La FOMO, cele două au vorbit despre cum a început drumul lor în Bravva, despre ce este vorba în afacerea lor și ce doresc să facă pe mai departe. „Bravva Female Founders a apărut ca o inițiativă de a susține femeile antreprenor în dezvoltarea lor personală și de business. Este mult potențial de creștere pe acest segment. Noi credem cu tărie că femeile pot fonda afaceri și le pot conduce cu tărie și cu curaj. Ne dorim să fim acolo alături de ele”, a specificat Monica Aliman pe scena FOMO.

„Este un business unic în România prin care ne propunem să le aducem femeilor posibilitatea de a-și dori mai mult de la afacerile lor, de a cheltui mai mult în punerea în practică a ideilor pe care le au. Am lansat un program ce se numește Incubator de Încredere prin care venim cu sfaturi și idei printr-o serie de workshop-uri inedite în lumea businessului. Le ajutăm pe participante cum să aibă încredere că pot să integreze viața de business cu depășirea limitelor și a sarcinilor de zi cu zi pe care le are o femeie”, povestește la rândul său Cristina Pateșan.

Despre spiritul vremurilor

Ana Morodan este una dintre cele mai influente persoane din mediul online românesc. Prezentă în această activitate de influencer și creator de conținut încă de la începuturile domeniului în țara noastră, a reușit de-a lungul timpului să îmbine cu cariera din online cu cea de antreprenor. Căci ea deține magazinul online Morodan Shop, unde comercializează haine sub propriul brand, dar și accesorii și antichități. În plus, Ana Morodan a fondat și VirtuWell. Este vorba despre o platformă dedicată bunăstării mentale și sociale, cu accent pe ceea ce se întâmplă în mediul online.

Ea a fost invitată la conferințele FOMO să vorbească despre gestionarea stresului în business, despre idei și despre prezent, despre spiritul vremurilor. „De ce este important să privim în jurul nostru și să înțelegem ce se întâmplă? Pentru că suntem antreprenori, muncim foarte mult pentru visurile noastre, colaborăm cu oameni, cum să gestionăm banii, cum să alegem direcția potrivită în afacerea noastră. În prezent, există nenumărați factori de care trebuie să ținem cont. Și așa apare stresul, lucrurile se adună, se tot adună. Și noi trebuie să facem față acestui stres, nu-i așa? Altfel, încotro ne îndreptăm?”, declară Ana Morodan pe scena FOMO.

Antreprenoarea pune accent pe ceea ce înseamnă spiritul vremurilor. „Cum se manifestă? Câte micro societăți există în această societate mai mare? Cum arată consumatorii? Cât de diverși sunt? După părerea mea, fiecare antreprenor ar trebui să găsească un răspuns la întrebările acestea și nu numai. Căci așa arată realitatea. Noi, generația Millennials, suntem acum principalii consumatori de pe piață, la nivel general. Dar vin generațiile Z și Alpha. Uitați-vă la ei doar. Nu sunt ca noi, sunt metahumans, au valori diferite față de noi, dar și ei între ei. Au tot felul de idei, de interpretări, de opinii. Pentru mine, din păcate este greu să lucrez cu ei. Din păcate nu pot fi doar prietenă cu ei, căci, ce să vezi, nu așa merg lucrurile în 2025”, explică Ana Morodan.

Experiența FOMO

Festivalul FOMO continuă până pe 25 mai și aduce fața publicului nume importante din lumea businessului local și internațional. Organizatorii vor să creeze un mediu propice pentru schimbul de idei și de învățare, vor să facă din FOMO o mișcare, să pună bazele unei comunități, să construiască un manifest.

