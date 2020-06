Președintele Universtăţii Liberty , Jerry Falwell Jr., a fost aspru criticat pentru decizia sa de a-și redeschide campusul studenților care nu aveau unde să se ducă în luna martie: „Avem un campus pentru 16.000 de studenţi”, a spus Falwell pentru Fox News.

Iar în luna mai „1200 de studenți s-au întors să stea în cămine timp de șase săptămâni. Erau studenți care fie nu aveau internet de mare viteză sau aveau rude în vârstă care locuiau acasă, fie erau studenți din alte ţări”, a spus președintele universității.

La final de semestru, Falwell a anunțat că nu există cazuri de COVID-19 în campus

„Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu că niciunul dintre studenții care au locuit sau lucrat în campus nu au fost testați pozitiv pentru virus”, a declarat Falwell. „Nici un test pozitiv COVID-19 care s-a înregistrat în regiunea noastră nu a fost corelat cu studenții noștri care s-au întors în campus după Spring Brake”.

Falwell a adăugat că singurele cazuri de coronavirus din comunitatea universitară au fost angajații care lucrau de acasă sau în afara campusului, „infectările lor fiind corelate cu contactele din comunitatea locală”.

„Îi mulţumim lui Dumnezeu că nimeni care a locuit într-o reședință din campus sau care a lucrat într-un birou din campus nu a fost testat pozitiv pentru virus”, a spus el într-o notă, a raportat The College Fix . „Niciun test COVID-19 pozitiv nicăieri în regiunea noastră nu a fost legat de studenții Liberty care s-au întors în căminele lor după Spring Break”.

Districtul de Sănătate din Virginia Centrală nu a constatat nicio încălcare a ordinului executiv din Virginia care a restricționat anumite activități de afaceri și ale unor organizați în timpul pandemiei coronavirusului.

Falwell a fost extrem de criticat de mass-media și social media

„Jerry Falwell îi ucide pe studenții de la Liberty University. Acești oameni sunt nebuni”. „Liberty University îl provoacă pe Dumnezeu, oamenii vor muri și voi spune că nu Dumnezeu a făcut-o, ci Jerry Falwell Jr. Sângele este pe mâinile lui, nu ale lui Dumnezeu”….sunt o parte din criticile primite pe social media dar şi în presă.

Deși zona rezidențială și alte clădiri ale campusului au fost deschise, Liberty a organizat cursuri online și a restricționat numărul persoanelor prezentă în clădirile campusului.

„Nu au existat zone disponibile pentru relaxare, toate mesele, scaunele și standurile fiind închise din motive de siguranță”, au spus reprezentanții universității.

Falwell a declarat că universitățile au o obligație față de studenții lor și instituțiile trebuie să ia în considerare asta atunci când decid dacă vor redeschide campusurile în toamnă.

„Cred că colegiile au obligația de a face tot ce pot pentru a continua educația studenţilor. Niu asta am făcut ”, a spus Falwell.

„O facem într-o manieră sigură. Am devenit cu adevărat un model. Am luat toate preluările la restaurantele noastre. Am avut distanțare socială. Toate clădirile academice erau deschise, astfel încât studenţii să se poată răspândi. Și… a funcționat perfect”. a mai spus Falwell, potrivit westernjournal.