Eugen Mihăescu, devenit un apreciat scriitor de memorialistică, a publicat în perioada comunismului sute de lucrări grafice cu conținut politic în New York Times, The New Yorker, Time Magazine, The Los Angeles Times, The Atlantic Monthly, Vogue, Le Monde, Le Figaro, Graphis și după revoluție a fost ambasador al României la UNESCO.

Victor Voicu este generalul maior, fost președinte al Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale a Medicamentului și al Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare al MApN, farmacist și om de afaceri milionar, totodată șeful catedrei de Farmacologie Clinică, Toxicologie și Psihofarmacologie a UMF „Carol Davila”.

Cei doi sunt personajele acestei povești de viață academică.

ANI îl contrazice pe Voicu: Decizia instanţei este „definitivă şi irevocabilă”

Cu privire la acuzele academicianului Eugen Mihăescu, generalul Victor Voicu a transmis Consiliului de Onoare al Academiei, la începutul anului, un punct de vedere publicat și de EVZ, din care cităm:

„Se impune a menționa că acele critici care privesc incompatibilitatea membrilor sunt în mod vădit eronate, având în vedere că aceste aspecte nu sunt tranșate în mod definitiv de instanțele judecătorești, cu atât mai mult cu cât urmează ca mijloace de probă pertinente și concludente să fie administrate de către instanțele judecătorești, în sensul combaterii unor acuzații neconforme cu realitatea”.

Rezultatul oficial care ne-a parvenit de la ANI este incontestabil însă, și demonstrează că Academia Română are un vicepreședinte incompatibil, aflat ilegal în funcție, care-și induce în eroare – ca să nu zicem că își minte – proprii colegi.

„Raportul de evaluare privind constatarea conflictului de interese în materie administrativă a rămas definitiv şi irevocabil prin Decizia nr. 1039/2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție” din 12.03.2018, transmite ANI.

Concret: „Perioada în care Voicu Victor se află în interdicția de a exercita o funcție sau o demnitate publică, conform dispozițiilor art. 25, alin.(2) din Legea nr. 176/2010 este 12.03.2018 – 12.03.2021”. Adică până în martie anul viitor. Interdicția se afla deja în vigoare de o lună la data la care Victor Voicu a devenit vicepreședinte al Academiei, pe 20 aprilie 2018.

Statul de funcții al Aparatului propriu al Academiei Române, document disponibil pe site-ul Academiei și reprodus de noi aici, indică în mod clar că funcția sa este asimilată aceleia de demnitate publică. De asemenea, Legea 153/2017 include la fel de clar la Funcțiile de demnitate publică (Anexa IX, Punctul B), cu privire la coeficenții corespunzători indemnizațiilor acestor persoane, și „funcția de demnitate publică” a vicepreședintelui Academiei Române (cu un coeficent de 8 din 12, cât are președintele României).