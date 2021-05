În urmă cu doar câteva zile, Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei vaccinare anti-COVID-19, a făcut un anunț surprinzător: 92% din populația eligibilă a unei comune din România s-a vaccinat.

Astfel, comuna Râciu, din județul Mureș, a devenit cea mai eficientă în campania de imunizarea declanșată la nivel national.

Asta deși vaccinarea la sate este cu mult în urma celei de la orașe.

Evz.ro a aflat că, de vinerea trecută, atunci când a fost anunțat, oficial, recordul de vaccinare, alți aproximativ 500 de oameni au trecut pragul centrului de vaccinare de la Căminul Cultural, din localitatea mureșană, ceea ce înseamnă, cel mai probabil, că toți localnicii s-au vaccinat.

Am aflat, totodată, ce i-a îndemnat pe tineri și bătrâni, deopotrivă, să accepte să fie vaccinați.

Stând de vorbă cu Ciprian Belean, primarul comunei în care, la 28 februarie 1754, s-a născut Gheorghe Şincai, corifeu al „Şcolii Ardelene”, am aflat că sătenii s-au îndemnat unii pe alții, din vorbă în vorbă, să meargă la vaccinare.

Ce e drept, mulți i-au cerut sfatul. Atât lui cât și medicilor sau preoților.

Secretul din comuna în care toți sătenii s-au vaccinat

Odată convinși de eficiența vaccinului, îmbrăcați în straie de sărbătoare, sătenii au luat drumul centrului de vaccinare de la Căminul Cultural.

„Pentru oamenii care erau în imposibilitatea de a se deplasa, am organizat echipe mobile care a mers la fiecare acasă”, a explicat edilul.

Comuna cu 3.600 de suflete este întinsă pe o mare suprafață de câmpie, împărțită în cinci sate și zece cătune.

Dorul de copii, mai puternic ca virusul

Mătușa Silvia, o localnică de 78 de ani, a mărturisit, deunăzi, ce a făcut-o să meargă să se vaccineze.

„Trebuie, maică, să ne ferim de virusul ăsta. Am stat prea mult în casă.Vreau să ne vină copiii acasă. Să mai apucăm să îi vedem și noi”, a mărturisit bătrâna.

De altfel, dorul de cei dragi a fost unul dintre principalale motive care i-a determinat pe oameni să se vaccineze.

„Cel mai mult de dorul și de grija copiilor s-au îndurat bătrânii să meragă la vaccinare. Mulți au o vârstă înaintată și își doreau să apuce să își mai strângă copiii și nepoții în brațe. Noi i-am ajutat cât a fost pandemia. Cu ajutoare, cu cele necesare. Dar niciun ajutor nu poate înlocui dorul de cei dragi”, a explicat primarul Ciprian Belean.

Vaccinați cu Pfizer

Edilul s-a vaccinat, la rândul lui, la începutul lunii mai. El a postat fotografia din timpul imunizării pe pagina sa de Facebook.

„Am ales să mă vaccinez, la centru de vaccinare din comuna noastră Râciu, pentru că, după ce am cântărit riscurile, nu am găsit niciun motiv plauzibil pentru care să nu o fac! Compania Pfizer are o tradiție și o reputație în domeniul farmaceutic care a fost consolidată și validată de-a lungul vremii. M-am vaccinat pentru că îmi doresc să mă reîntorc la normalitate, la viețile noastre de dinainte de pandemie!”, a transmis Ciprian Belean.

Peste 5.000 de persoane imunizate

Doar în ultimele zile, la centru de vaccinare amplasat în centru comunei Rîciu s-au vaccinat câte 92 de persoane pe zi. Ceea ce înseamnă că, de sâmbătă până miercuri, s-au imunizat 460 de oameni, ceea ce reprezintă mai mult decât cei opt la sută dintre localnicii care nu se vaccinaseră până săptămâna trecută.

Ce este drept, însă, în comuna Râciu au venit să se vaccineze și oameni din alte localități și, chiar, din județele vecine, precum Sibiu.

„S-au vaccinat circa 5.000 de persone la centrul de vaccinare din comuna Rîciu. Mult peste numărul locuitorilor acestor comune”, a dezvăluit edilul, pentru evz.ro.

Nepoți și bunici, la vaccinare

Primarul ne-a dezvăluit și un alt aspect care i-a determinat pe localnici să meargă la vaccinare.

„Am anunțat pe toți locuitorii și am promovat vaccinarea fie pe rețelele de socializare, fie stând de vorbă cu ei la primărie sau pe unde îi întâlneam și chiar și la biserică”, a mărturisit Ciprian Belean.

De la gospodarul comunei am mai aflat că cel mai vârstnic locuitor al comunei care s-a vaccinat are 90 de ani, iar cel mai tânăr are doar 16 ani.

„Oamenii au venit de bună voie. Vorbeau între ei, printre vecini, la biserică sau între rude și s-au îndemnat unii pe alții”, a explicat edilul.

Centru de vaccinare amplasat strategic

Comuna Râciu a fost aleasă să deschidă un centru de vaccinare deoarece se află la circa 25 de kilometri de Târgu Mureș, orașul cel mai apropiat care mai are un asemnea centru.

„Am găsit înțelegere la domnul prefect deoarece următorul centru de vaccinare, după Târgu Mureș se afla la o distanță de 60 de kilometri. Astfel, noi suntem la jumătatea acestei distanțe și este mai accesibil acest centru pentru locuitorii din zonă”, a explicat primarul.

Deși în comuna Râciu se înregistrează un record de vaccinare, în județul Mureș, numărul celor imunizați este de 18%, ceea ce reprezintă un procent care se încadrează în media națională.

O altă localitate în care s-au înregistrat cifre mari în campania de vaccinare este Miercurea Nurajului, unde procentul ajunsese,săptămâna trecută, la 86% din populație.

Raportat la numărul de persoane care au primit ambele doze de ser anti-COVID, România a ajuns pe poziția a șaptea în Uniunea Europeană.

Tânărul primar caută investitori

Proaspăt ales în fruntea comunei Râciu, Alin Ciprian Belean are doar 36 de ani. Este inginer și a fost director tehnic la Romgaz, companie care își desfășoară activitatea pe raza comunei. Înainte să fie ales primar, în toamna anului trecut, el a mai fost vice-lider la Sindicatul Romgaz Tg Mures, dar și consilier local.

Deși părinții lui s-au stabilit la Târgu Mureș, el a preferat să se reîntoarcă pe meleagurile în care au trait bunicii săi, alături de oamenii din Râciu.

„Mulți mi-au zis să nu mă înham la la primărie. Dar, am fost consilier local și m-a prins microbul. Simt că pot face multe în această comună”, a declarat Ciprian Belean, pentru evz.ro.

Primarul a mărturisit și ce își dorește, în plan apropiat: „Până acum, investitorii au ocolit comuna noastră. Nu știu de ce nu s-a vrut, atât amar de timp, să fie atrași investitori în această localitate. Dar eu îmi doresc acest lucru”.

Datorită unor companii ca Romgaz și Transgaz, oamenii locului au de lucru. Media de vârstă, susține edilul, este de circa 55 de ani.

„Sunt și tineri și bătrâni în comună”, a precizat edilul.

Principalele ocupații ale sătenilor au rămas agricultura și zootehnia.