Exclusiv. Ultimul termen al procesului ofițerilor de securitate acuzați că au contribuit la moartea disidentului Gheorghe Ursu. Marian Clită i-a înjurat pe judecători și a făcut mascaradă la Înalta Curte

Gheorghe Ursu a fost arestat de Miliție în urma reclamațiilor făcute de colegii de serviciu, colectivul oamenilor muncii cu se spunea pe atunci. Inginerul a fost introdus în celulă cu alți deținuți de drept comun printre care și Marian Clită, un infractor violent. Clită și-a asumat faptul că l-a bătut pe inginerul Ursu și i-a cauzat leziuni interne care au dus la decesul acestuia. A fost condamnat la 20 de ani de închisoare, dar abia după Revoluție, pentru că pe vremea securității și miliției comuniste, Clită avea protecția autorităților și nu a fost deranjat pe tema crimei din arestul Cercetărilor Penale. A ieșit condiționat, după doar 9 ani și a plecat în străinătate. Acolo a omorât în bătaie, într-un mod crunt, o femeie, stewardesa Vera Vildmyren, în vârstă de 42 de ani. Se întâmpla pe data de 1 Martie 2010. A primit o pedeapsă cu închisoarea de 14 pe care o ispășește încă în penitenciarul Jilava.

Clită a mai făcut circ și la audierile de la Curtea de Apel, în urmă cu 5 ani, în același dosar

Pe data de 22 Noiembrie 2017, Marian Clită a fost audiat la Curtea de Apel București în dosarul în care sunt inculpați foștii ofițeri de securitate, colonelul Vasile Hodiș și maiorul Marin Pîrvulescu. Dosarul a fost deschis de Secția Parchetelor Militare la cererea procurorului de atunci, Augustin Lazăr, pentru implicarea celor doi ofițeri în anchetarea abuzivă a inginerului Gheorghe Ursu și pentru moartea violentă a acestuia. Acuzația este de infracțiuni contra umanității. La audierea de la CAB, Marian Clită a făcut circ. A cerut ciocolată neagră și țigări, a jignit familia victimei și pe avocații acestuia și a făcut bășcălie de instanță. Judecătorii Curții de Apel i-a achitat pe inculpați iar Parchetul de pe lângă ÎCCJ a făcut apel. Dosarul cu numărul 2500/2/2017 a ajuns pe masa completului de 3 judecători de la Înalta Curte. Judecătorii care trebuie să decidă dacă Pîrvulescu și Hodiș sunt vinovați de moartea inginerului Ursu sunt Valerica Voica, președinte și Alin Sorin Nicolescu și Constantin Epure. Aceștia au vrut să-l repudieze pe Clită, la cererea apărării, însă cred că acum regretă. Clită a făcut și de data aceasta circ în sala de judecată, bă chiar a înjurat-o pe președinte Voica și completul de judecată. A cerut să meargă la fumat, a stat în boxă cu o țigan în gură, nea prinsă, s-a plimbat deal un capăt la celălalt al boxei, și-a arătat tatuajele și, în general, și-a bătut joc de toți cei prezenți.

Criminalul a sfidat curtea încă de la început cu un tricou personalizat explicit

Marian Clită a venit îmbrăcat într-un tricou gri cu mânecă scurtă, pe care era inscripționat în limba engleză “regulile sunt făcute ca să fie încălcate”. A adus cu el un memoriu pe care a vrut să-l dea instanței. A invocat informații clasificate, ca și cum ar fi fost fost ofițer de informații și nu ar avea voie să vorbească despre cele petrecute în trecut. Judecătorii au încercat să se abțină și să facă abstracție de atitudinea lui Clită. Atât ei cât și procuroarea de ședință și avocații părților, s-au chinuit să obțină informațiile necesare de la criminal. De cele mai multe ori răspunsurile acestuia au fost hilare sau pe lângă subiect. De fapt a povestit doar ce a vrut el să povestească, demonstrând că încă o dată, dacă mai era nevoie, că nu are toate țiglele pe casă. I-a înjurat pe judecători și a amenințat că o să-i dea foc la casă generalului Dan Voinea, fostul procuror militar care s-a ocupat de Dosarul Revoluției. Vă invit să citiți în continuare, câteva din replicile date de Marian Clită magistraților și avocaților care s-au chinuit să scoată de la el ceva util cauzei de față.

A răspuns pe lângă subiect la întrebările procuroarei

Procuroarea de ședință l-a întrebat : “Au mai fost cazuri, din ce știți dumneavoastră, ca oameni să fie arestați de Miliție dar să fie anchetați de Securitate, așa cum s-a întâmplat cu Gheorghe Ursu?” “Doamnă, din ce țin eu minte și am o memorie elefantină, nu cred că au mai fost cazuri dar au mai fost niște nume, somități în lumea mondenă, ca băiatul doamnei maior Bănicioiu, Nelu Bănicioiu sau soțul Mărioarei Zăvoranu…”, a răspuns acesta, zeflemitor. “La acel moment, vă întreb…”, l-a întrerupt procuroarea. “Da, la acel moment! A fost în arest, el, Godeanu, a fost cu lotul făcut la Flora…Frauda economico-financiară…”, a precizat martorul.

Avocații din provincie au potrivit consternați spectacolul

În timp ce președinta instanței, judecătoarea Valerica Voica, încerca să dicteze grefierei mărturia lui Clită, într-o formă inteligibilă+, Clită a continuat să se agite în boxă și să înșiruie nume de foști clienți ai Arestului Central proveniți din lumea bună. Cu cât ridica vocea mai tare judecătoarea, cu atât striga mai tare și Clită. Mai mulți avocați din provincie, veniți pentru un alt dosar, priveau circul din sală cu gurile căscate și nu știau dacă se se mire sau să râdă.

Clită a intrat în dialog direct cu procuroarea PÎCCJ

“Doamna Procuror, dacă aveți întrebări, vă rog”, a invitat-o președinta pe procuroarea de ședință de la PÎCCJ. Marian Clită a preluat problema și s-a adresat direct procuroarei. “Vă rog, doamnă, puneți-mi întrebări!”

Procuroare a încercat să reia o întrebarea a instanței și a făcut o introducere mai lungă. A fost întreruptă de judecătoarea Voica. “Puneți întrebări direct, să nu mai pierdem timpul”

“Ați fost întrebat de instanță dacă ați fost instruit de Securitate să îl faceți pe Gheorghe Ursu să vorbească și ați răspuns că el spunea oricum de bună voie…”, încearcă procuroarea o nouă întrebare. “Absolut! Așa era!”, i-a răspuns Clită.

“Dar răspunsul Dvs nu are legătură cu întrebarea…”, a încercat să-i explice procuroarea. A reluat întrebarea și judecătoarea Voica după ce a rugat-o pe procuroare să formuleze întrebări clare și scurte care să poată să fie corect consemnate.

Nu era nevoie să fiu instruit, se știa totul despre activitatea lui Ursu

“Nu e nevoie, am înțeles ce mă întreabă. Onorată Curte, doamnă procuror, nu era vorba despre o instruire specială sau de o pregătire specială…”, a început Clită să explice. “Precizez, am întrebat dacă vi s-a cerut, nu dacă ați fost formal instruit…”, l-a întrerupt procuroarea. “Ce să mi se sugereze, dacă Gheorghe Ursu a fost făcut cu mult înainte de a veni în închisoare? Adică, se cunoștea activitatea lui de către colegii de serviciu care au dat informații la biroul de “documente secrete”, se cunoștea despre activitatea lui, furnizată de informațiile de la așa zisul lui amic, Căpătoiu cu care probabil stătea la un șpriț…”, a răspuns râzând, martorul.

Președinta de instanță a încercat să-l pună la punct pe martor

Procuroarea l-a întrerupt nemulțumită și i-a cerut să revină la răspunsul solicitat. “Dacă am primit eu instruiri speciale pentru Ursu?”, s-a răstit Clită.

“Nu instrui, cereri din partea Securității…”, i-a răspuns calmă procuroarea.

“Păi cine era Ursu din moment ce pentru mine era un neica nimeni din punct de vedere infracțional. Cult era, pe mine mă interesau tablouri…”, a răspuns Clită cu referire la faptul că el era arestat pentru spargeri de locuințe prin violență.

“Vă uitați la instanță când răspundeți”, l-a apostrofat președinta instanței. “Nu pot să mă uit unde vreau sau cum?”, i-a dat replica martorul. “Nu conversați cu doamna procuror, ne răspundeți nouă, cu noi vorbiți”, a încercat să-l pună la punct judecătoarea Voica.

Clită trebuia să-l verifice pe Ursu dacă e “vero”

Clită nu a rămas dator cu o nouă replică ironică: “Aaa, deci nu facem justiție americană? Eu aș vrea să mă și plimb pe aici…Nu m-a instruit nimeni, doamnă! Mi s-a sugerat, la un pahar de Courvoisier , de Hennessey, de Remy Martin, de Martell, de ce vreți dumneavoastră…Ce să o mai gâdilăm atâta, de colo colo?! Eu v-am spus cum a fost! Păi dacă era rezolvat deja?! Mi s-a sugerat să văd dacă e vero și dacă e corect ce se știe despre el. Dacă declarațiile lui corespund cu ce spune în celulă. Le-am zis, e vero, băi, nea Gheorghe, nea Vasile. Mai pune un pahar, lasă-mă dracu în pace!”

Clită a înjurat-o pe judecătoarea Voica dar aceasta s-a făcut că nu aude

În timp ce judecătoarea dicta grefierei, Marian Clită își continua povestea:“Mâncam cu ei împreună, la fel făceam și cu ăia pe sus, același lucru îl făceam și cu Stănică…”

“Nu mai vorbiți peste mine, că nu ne înțelegem…”, l-a întrerupt președinta instanței.

Clită s-a enervat și a început să se plimbe prin boxă, bodogănind: “Eeee, nu-mi place peste, îmi place dedesubt…” Apoi a venit în capătul celălalt al boxei, cu țigara neaprinsă în colțul gurii. S-a uitat spre prezidiul de la care judecătoarea Voica dicta declarația pentru consemnare și a tras o înjurătură la adresa acesteia. “Fir-ai a dracu de c**** dracu! Ferească Dumnezeu…!”, i-a transmis Clită, de lângă unul dintre gardienii care priveau scena amuzați. Președinta instanței s-a prefăcut că nu aude și a continuat să dicteze grefierei în timp ce avocații și ceilalți prezenți în sală priveau înmărmuriți. Cel puțin pentru cei din provincie, despre care v-am spus că se aflau în sală pentru dosarul următor, scena a fost ca finalul unui thriller american, când învie mortul de la începutul filmului. Stăteau cu mâna la gură, neștiind dacă să râdă sau să se abțină.

Criminalul s-a plâns că nu mai are droguri și de aceea este agitat

Când i-a văzut pe cei din sală că îl privesc uimiți, Clită și-a cerut scuze. “Mă scuzați, sunt puțin agitat. Nu mai am Xanax, nu mai am cocaină, n-am heroină. Un extraveral aveți prin geantă, cumva?”, a întrebat privind către instanță și spre procuroarea de ședință. Judecătorii au continuat să ignore atitudinea criminalului Clită și președinta a cerut avocaților apărării să îi adreseze întrebări. “Doamna președinte, am vrea doar să fim siguri de consemnare. Spunea martorul despre niște note informative semnate de Gheorghe Ursu…”, a întrebat avocatul Nicolae Trăistaru, apărătorul colonelului Vasile Hodiș. “Corect!”, a răspuns imediat Clită, fără să aștepte încuviințarea instanței. “Nu s-a precizat acest aspect. Și să precizeze martorul despre ce note informative era vorba”, a continuat avocatul apărării. “Note informative pe care le-am prezentat în emisiunea lui Dan Diaconescu, note informative pe care am vrut să i le prezint și domnului Luis Lazarus… Notele erau formulate de Gheorghe Ursu date către un locotenent major de Securitate, semnate de Ursu în urma plecărilor și revenirilor din diverse țări, întâlnindu-se cu diverși prieteni. De la Măgură la Bernart, de la Goma la mama de la Ghencea și de la taică-mi tot de la Ghencea, la fel…”, a răspuns nervos martorul.

Clită s-a lăudat că deține documente clasificate

“Le-ați prezentat dumneavoastră personal în emisiuni? Cine vi le-a dat?”, a vrut să știe instanța. “Păi doamnă, aici intrăm în clasificate și neclasificate. În ce ne băgăm? D-aia v-am spus la început, putem să stam de vorbă așa…?”, i-a replicat Clită.

Președinta instanței a început să bată cu un pix în masă și a încercat să-l oprească pe martor. Semn că aceasta începuse să-și piardă răbdarea cu martorul. “Nu fiți așa nervoasă că-mi stricați zenul”, i s-a adresat Clită. “Nu sunt nervoasă, dar când dictez să se consemneze, vă rog să păstrați liniștea. Inclusiv dumneavoastră trebuie să ascultați ce dictez…”, i-a explicat aceasta. “Eeeei, bine, mă îndepărtez puțin de dumneavoastră. Nu mă interesează, pentru că știu că sunteți în slujba adevărului cu totul. Nu am de gând nici să sar gardul. L-am sărit prin Danemarca, pe acolo…Îmi permiteți o întrebare, onorată instanță…?”, i-a spus Clită în timp ce s-a retras în capătul îndepărtat al boxei.

Eu am personalități multiple

“Aici întrebările le punem noi, dumneavoastră doar răspundeți”, a venit replica tăioasă a judecătoarei Voica. “Aha, dar eu nu pot să întreb nimic? Retoric nu pot să întreb nimic?”, a continuat Clită. “Păi retoric puteți să spuneți ce aveți de spus…”, i-a răspuns președinta. “Păi mă întreb așa, în sinea gândurilor mele meschine de criminal cinic făcut de toată media timpului. Dacă Ursu era disident, cum naiba venea și dădea note informative când venea din străinătate, semnate de el? (…) Era dedublare de personalitate? Eu am multiple personalități! Scria nu numai despre mutări de biserici dar și despre oameni cu care venea în contact, disidenți adevărați plecați de mult din țară…”

Dați-vă dracu de gunoaiele dracu!, a răbufnit Marian Clită în sala de judecată

Marian Clită a fost întrebat despre un alt coleg de celulă din perioada în care se afla și inginerul Ursu închis cu ei. Un șef de CAP, Caracostea, care a stat cu ei în celulă. “Bineînțeles că îmi amintesc, are nume de machidon. Mai era și Gicuță, un gipsy cu ADN original. Asta, machedonul, stătea vis-a-vis de patul lui Ursu, deasupra lui Gicuță. A și văzut când l-am lovit pe ăsta, pe Ursu. A bătut și el în ușă că mă dureau pumnii de bătut în ușă….”, a povestit cinic martorul.

A fost întrerupt atât de către avocata familiei Ursu cât și de președinta instanței și i s-a cerut să aibă răbdare să i se pună toată întrebarea, abia după aceea să răspundă. “Dați-vă dracu de gunoaiele dracu…” le-a răspuns Clită în timp ce le întorcea spatele.

Apoi și-a dezvelit un tatuaj despre care spune că este al satanei și a început să-l mângâie și să îi vorbească. A ratat întrebarea avocatului apărării. “Stați că nu am fost atent mă concentram la Michiduță, aicea. Eu cred în Amon (și în încă unul al cărui nume nu l-am auzit), în alte chestii…”, a început să delireze Clită. “Fiți atent, trebuie să fiți atent, ca să puteți răspunde”, l-a luat cu binișorul președinta instanței. “Păi sunt atent dar nu am auzit”, a venit replica lui Clită.

Marian Clită a încercat să acrediteze ideea că a crescut printre ofițeri DIE și de acolo are informații

Avocatul apărării, Nicolae Trăistaru, îl întrebase despre momentul când martorul a fost întrebat despre caz de către generalul Dan Voinea și de un ofițer de la SRI, după Revoluție. “Păi stai s-o luăm de la început, că până la Voinea…”, a început să povestească Clită. “Înainte de Revoluție, ați fost întrebat despre cazul Ursu, v-a întrebat careva?”, a întrebat și instanța. “Bineînțeles! Dar nu am fost întrebat și anchetat ci a fost o discuție amicală vis-a-vis de intrigarea mea față de moartea lui Ursu și cum dracu de eu nu am fost anchetat. M-am eliberat prin 1987 prin august și m-am întâlnit cu un vechi prieten, Haiducu Moț…”, a început să povestească criminalul. “Nu! Autorități ale statului, din Miliție sau Securitate, asta v-am întrebat, dacă v-au chemat…!”, i-a tăiat-o președinta instanței.

Martorul s-a enervat că instanța l-a confundat pe generalul Moț cu un informator

“Păi era subordonat în rețeaua Caraman direct lui Pleșiță și dumneavoastră mă întrebați dacă știu carte sau nu?? Nu am fost chemat oficial dar am discutat, pentru că eu acolo am copilărit, în casa generalului Moț. Eeeeeeei …”, a răspuns Clită dând ochii peste cap.

Judecătoare Voica a dictat grefierei că întâlnirea lui Clită ar fi avut loc cu un informator, ceea ce l-a scos din sărite încă o dată pe acesta. “Păi generalul Moț Haiduc era informator?! Era ofițer special în Direcția Securității Statului în Direcția de Informații Externe…” se fudulește Clită. Însă judecătoarea nu pare impresionată și continuă să dicteze grefierei. “Hai să mergem mai departe”, concluzionează aceasta. “Mergem unde vreți numai să iasă bine…!”, i-a răspuns Clită.

Lui “conserva” de Dan Voinea am vrut să-i dau foc la casă

“După 1990 ați fost chemat de autorități?”, a continuat interogatoriul. “Nu! M-am dus liber consimțit la căpitanul procuror Pantea nu știu cum, de la Parchetele militare. I-am prezentat fotografii de la Revoluție…”, a început o nouă șaradă a martorului.

“La întâlnirea cu generalul Dan Voinea și cu ofițerul SRI, Clită vorbește despre desecretizarea dosarului Ursu. La ce desecretizare se referă martorul și ce legătură avea cu această desecretizare?”, întreabă apărarea. “Se respinge întrebarea!”, a fost decizia instanței.

Doar că Marian Clită a vrut să își ducă mai departe povestea așa că nu a ținut cont de decizia de respingere a instanței. “Mă întrebați de conserva de Dan Voinea căruia am vrut să-i dau foc la casă? Dați-i voie să întrebe, doamnă, dacă vreți justiție corectă, dacă nu eu vă las…”, a început acesta să se răstească la judecători. Apoi a continuat: “Eu sunt chemat să rezolv problema morții unui om, în 1985, pe 17 Noiembrie, la Jilava. De ce nu întrebați de cine a fost însoțit, de ce a murit, cine i-a făcut operație și ce a discutat în franceză?”, a continuat acesta să strige la judecători.

Instanța l-a amenințat pe martor că comite infracțiuni de audiere, iar acesta a vrut să știe cât e pedeapsa ca să vadă dacă îi convine pedeapsa

“Ceea ce faceți dumneavoastră este la granița cu infracțiunea de audiență. Vă rog, păstrați-vă calmul…”, l-a întrerupt judecătoarea Voica. “Și cât e pedepsirea, să vedem dacă îmi convine?”, a replicat Clită, aplecându-se peste balustrada boxei.

În sală s-au auzit râsete înfundate, chicoteli. “Doamna președinte, ședința decurge penibil…”, a prins curaj Clită. După ce s-au mai liniștit spiritele, avocat Trăistaru a cerut să-i mai adreseze martorului o ultimă întrebare. “A fost anchetat și condamnat martorul alături de Stănică și Creangă?”, a întrebat acesta. “Se respinge întrebarea”, a intervenit președinta completului. Marian Clită aluat foc în boxa arestaților. “Na, poftim, se respinge! Am renunțat! Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Nu sunteți receptivă la o justiție corectă și din punctul meu de vedere sunteți în afara profesionalismului care trebuie să fie reprezentat într-o justiție a secolului 21.

Je m’en fous! Așa am zis și în 2000…”, a început iar să urle Clită.

Marian Clită a i-a luat la mișto pe moștenitorii lui Gheorghe Ursu

Pentru părțile civile, moștenitorii inginerului Ursu,, avocatul a încercat să-i pună o întrebare martorului, însă imediat, Clită l-a luat peste picior. “Cine sunteți dumneavoastră?”

“Este avocatul părții civile, a familiei domnului Ursu…”, i-a explicat președinta de ședință.. “Aaaaa, sunteți ăia de vreți 3 milioane de euro de la secu-SRI și de la justiție. Păi țara plânge de foame, de unde vreți atâtea milioane de stat, dacă l-am bătut eu? La revedere, ăsta e răspunsul!”, i-a răspuns Clită, râzând.

Povești halucinante despre cum a murit inginerul Ursu, spuse senin de criminal

Clită a continuat povestea halucinantă despre tratamentul la care a fost supus inginerul Ursu în arest.” Mă întrebați dacă mai venea bătut din anchetă cu excepția momentului consemnat? Mai venea subțire, așa, pe o palmă în cap, cu un capac în ureche. Un capac nu putea produce nici măcar o otomastoidită…”, râde mai departe criminalul. Apoi continuă, grav. “De vină pentru moartea lui Ursu este doctorul Mengele, Menghină…medicul arestului. Cei care ar fi putu fi trași la răspundere pentru moartea pseudo-disidentului Gheorghe Ursu puteau fi Tudor Stănică, adjunctul Direcției de Cercetări Penale din cadrul Inspectoratului General de Miliție, România! Dar pentru neglijență în serviciu, pentru că nu a catadicsit să-l ducă pe Ursu la spital la Jilava, motivând că nu avea carburant sau nu mai știu dacă nu avea carburant sau avea. Dacă îl ducea atunci la spital, scăpa. Vinovat mai poate fi și Creangă Mihail, șeful arestului Miliției care și-a folosit toate competențele pentru ca Ursu să fie dus de urgență la spital, dînd ordin în acest sens doctorului unității. Cei doi mai subțire, dar șeful care răspunde de toate din Cercetări Penale, era colonelul Scarlet, șeful lui Stănică, care nici nu a fost chemat în acest dosar”, a mai spus Clită.

A povestit cum l-a lovit cu piciorul în buric

Avocata familiei Ursu a cerut să se consemneze o declarație a martorului, care a povestit cum l-a lovit cu piciorul în burtă pe inginer, lovitură care i-a cauzat moartea. Clită citea “Cel mai iubit dintre pământeni” în momentul în care inginerul Ursu, întors din anchetă, stătea de vorbă cu alt arestat. Pentru că “îi îngusta unghiul de vedere”, adică îi stătea în lumină, Clită l-a lovit cu piciorul în burtă pe Ursu. “L-am lovit, recunosc, în zona ombilicală. Dar era relaxat, nu se aștepta, de aceea a fost rezultatul acela. Nu eram încălțat decât în șosete…” Avocata familiei Ursu cere să se consemneze că Marian Clită era încălțat numai cu șosete când a lovit-o pe victimă.

Clită avea și 5-6 subiecți pe zi pe care îi teroriza la cererea Miliției

“Nu știu de ce mai era bătut în anchetă dacă el oricum spunea tot de bună voie. Dar mie nu mi s-a părut că mai era bătut. Poate așa, un capac, două, să mai fi luat, dar omul se spărsese deja, DSS-ul cunoștea tot despre activitatea lui Ursu. Vreți să vă spun ce circula așa, în interior? Voiau să îl trimită la pușcărie, la penitenciar, să-i dea 5 ani pentru valută și la revedere. Nu mai aveau nevoie de el.

Eu rezolvam și 5-6 subiecți pe zi în arest. Diferiți infractori. Unora le spuneam direct că sunt cu garda. Îi întrebam dacă vor să iasă în covor…dar toate astea se întâmplau la Miliție, nicidecum la Securitate. Erau fel de fel de oameni, băiatul unui prodecan care era șpringar, mai era Gigi Ursaru, Stoica Gheorghe, tăinuiri…”, a povestit Clită, cu o bucure sadică pe chip.

Clită a povestit cinic despre ultimele clipe ale inginerului Ursu

A urmat descrierea unui moment sensibil și dur pentru cei din sală, mai ales pentru familia disidentului Gheorghe Ursu. “După ce l-am lovit cu piciorul în buric, omul a dormit până la ora 16, apoi s-a trezit și a vomitat melenă (sânge) Am bătut în ușă să vină garda. L-a mai luat doctorul o dată. Nu știu ce i-a dat. Cert e că a doua zi în jurul după-amiezii când l-u adus de la cabinetul medical, a fost internat de un prieten la Jilava, la spitalul închisorii, însoțit de ofițeri de la Securitate. Babule, ce ai pățit?, l-au întrebat aceștia. Am fost bătut sălbatic cu șpițul în burtă, le-a spus el.. Avea abdomenul umflat, ziceai că are extrauterină, atâta cât mă pricep și eu…

Dacă era dus în timp la spital, era salvat. Întârzierea cu care l-au dus la spital, l-a omorât…”, a explicat Clită momentele dinaintea morții lui Gheorghe Ursu.

M-a înjurat și pe mine când a văzut că-i fac poze

Avocata a mai cerut să pună o ultimă întrebare. “Sunt diferențe între cum era în arestul central înainte și după Revoluție?”

“Domnule, am peste 18 ani de servicii diverse, din diverse locuri. Mâncarea era acceptabilă și înainte de 90. Numai că, gradual, după 90, maltratarea condamnaților și la securitate dar mai mult la miliție, a mai încetat. Se mergea mai mult pe negociere.

Nu sunt mulțumit de cum a decurs ședința…”, și-a încheiat declarația criminalul Marian Clită. După care, cu țigarea în colțul gurii, stinsă, a citit și a semnat declarația. Le-a cerut celor doi gardieni care l-au însoțit de la Jilava, să-l ia mai repede de acolo și să-l ducă înapoi în celulă. Am ieșit să-i fac o poză, mai ales că nu mai sunt poze recente cu el. S-a uitat la mine și a înjurat copios după care a dispărut în spatele ușii care îl scotea în curtea în care îl aștepta mașina pușcăriei.