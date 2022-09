Ion Rădoi, șeful sindicatului de la metrou, vrea 200 de mii de euro de la sindicaliști pentru perioada în care a fost suspendat de DNA

Rădoi nu a acceptat situația și a făcut presiuni, inclusiv fizice, asupra celor de la USLM, ca el să revină pe funcția de președinte al organizației sindicale. Între timp, Ion Rădoi nu se războiește numai cu noua conducere a USLM ci și cu organizația în sine, pe persoană juridică. El a dat în judecată sindicatul, în calitate de angajator al său, pentru a își recupera salariile neîncasate pe perioada cât a fost suspendat din funcție prin Ordonanța DNA. Ca să fie sigur că va câștiga, l-a angajat pe avocatul Mihai Drăgan din partea USLM, care să se lupte în instanță cu avocatul personal. Dar avocatul personal, cel care îl reprezintă în dosarul penal, este tot Mihai Drăgan. Rădoi revendică suma de 200 mii euro, deoarece avea un salariu lunar de 43 mii lei la sindicat plus un spor de 40% pentru munca în subteran. S-a lăsat cu pălmuiri între sindicaliști și apeluri la 112.

Cea mai dur ă judec ă toare de la Tribunalul Bucure ș ti s-a recuzat

În anul 2021, procurorii DNA au început cercetările în dosarul penal care îl privea direct pe liderul sindical Ion Rădoi. Faptele imputate acestuia sunt legate de activitatea sa de sindicalist și anume că și-a folosit influența pentru beneficii personale. În 14 Iulie 2021, anchetatorii DNA au făcut percheziții la 16 adrese ale sindicaliștilor bănuiți că ar fi implicați în activități infracționale. În Aprilie 2022 Ion Rădoi și concubina acestuia, Elena Claudia Minea, au fost trimiși în judecată, în fața instanței penale a Tribunalului București. De atunci dosarul se află în faza de Cameră Preliminară, iar rechizitoriul procurorilor nu este încă public. Dosarul a picat la judecătoarea Anemari Iorgulescu, cea care este considerată una dintre cele mai dure judecătoare din Tribunalul București. Cu toate acestea, judecătoarea Iorgulescu a tot tergiversat intrarea cauzei pe fond. La un moment dat a depus o cerere de abținere, din motive necunoscute, cerere care i-a fost respinsă încă din data de 19 Aprilie 2022, însă până la această dată nu s-a comunicat următorul termen al dosarului.

Judec ă toarele Golu ț anu ș i Panioglu î l fac liber pe R ă doi

În timp ce dosarul principal se tergiversa la Tribunalul București, Ion Rădoi și concubina acestuia au depus numeroase cereri de ridicare a măsurilor preventive impuse de către procurorii DNA. Aceste măsuri constau în control judiciar, interzicerea de a lua legătura cu martorii din dosar și în interzicerea dreptului de a mai fi lider de sindicat pentru Ion Rădoi. Martori în dosar sunt, în principal, membrii BEX ai USLM. Acțiunile celor doi inculpați au fost respinse constant până când dosarul a ajuns la Curtea de Apel București, la Completul de Vacanță format din celebrele judecătoare Alina Guluțanu și Daniela Panioglu. Cele două au dictat condamnările controversate în dosarele lui Sorin Oprescu și Lucian Duță. Jurnaliștii de la Lumea Justiției au inițiat o acțiune împotriva celor două judecătoare pentru a fi excluse din magistratură. Judecătoarea Guluțanu mai are o plângere penală împotriva ei, în dosarul “Zahărul”, când a permis unei firme inculpate să vândă marfa sub sechestru DIICOT către o altă firmă inculpată în dosar, la prețuri diminuate, cu un prejudiciu de milioane de euro. Sub motivația că este marfă perisabilă, judecătoarea Guluțanu a permis vânzarea de parchet, în regim de urgență, ca fiind marfă perisabilă.