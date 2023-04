Exclusiv. Trump, inamicul public nr. 1! Cine câștigă cel mai mult din scandalul care a împărțit America în două. Video

Robert Turcescu și-a chestionat invitatul în cadrul podcastului pe care jurnalistul îl realizează în studioul EVZ-Capital, HAI România, dacă Trump va ieși slăbit și sau dimpotrivă, își va consolida popularitatea în urma acestui scandal care a polarizat americanii.

Ce ar urmări o manevră a democraților

Jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu apreciază că democrații au cel mai mare câștig din punerea sub acuzare a lui Donald Trump, o premieră dincolo de Ocean. Deși și alți foști președinți au fost implicați în scandaluri de notorietate precum Richard Nixon și dosarul Watergate sau Bill Clinton și afacerea Lewinski, republicanul este primul președinte arestat și care se va confrunta cu un proces.

„După părerea mea, este o manevră a democraților. Biden vrea să candideze și va fi tata Noe, cred că el va vrea să candideze și când va avea vârsta lui Șora. Eu cred că va fi președinte perpetuu. Cel mai bun contracandidat pentru democrați este Trump. El are fani în toată lumea, trumpismul, dar una e să ai fani în interiorul Partidului Republican, dar la vot vin și nehotărâții. S-a tot vorbit că va fi arestat, dar când am văzut că nu i s-a întâmplat nimic, și că de fapt acuzațiile lui sunt ca la Rareș Bogdan, sunt cum era la noi abuzul în serviciu. Atunci l-au lăsat liber ca el să devină candidatul republicanilor. ăsta e visul lor. Dacă republicanii sunt minim înțelepți nu îl pun pe el, ci trebuie să îl pună pe guvernatorul de Florida care e foarte bun”, a afirmat Ion Cristoiu.

Se repetă scenariul Vadim?

„Dacă democrații se vor duce la vot, se vor duce nu ca să-l voteze pe Biden ca să ia un al doilea mandat, ci se vor duce să voteze ca să nu iasă Trump”, a replicat moderatorul.

„Da, scenariul Vadim s-ar repeta, Le Pen-Macron, mai țineți minte? Dar au mai rezolvat încă două lucruri. Au dat rating CNN, CNN nu poate trăi decât dacă apare Trump. Normal era să-l critice pe Biden, dar nu își pot permite. E ca și cum Băsescu ar apăra alt candidat la președinție. Pentru Antena 3 e mană cerească, nu mai discută despre Iohannis”, a punctat Cristoiu.

În aceeași intervenție, cunoscutul gazetar a estimat că scandalul estompează marile crize ale momentului peste Ocean, dar a apreciat că este vorba și de o criză a democrației. „Doi: a ascuns câteva probleme mari ale lor acuma, ajutorul dat Ucrainei, administrația Biden are mari probleme. E arestarea jurnalistului (n.red. – Evan Gershkovich, arestat în Rusia cu acuzația de spionaj), nu am nicio îndoială că era sub acoperire. Dacă-l aresta (pe Trump) nu mai avea nicio șansă nici măcar să candideze la republicani. Se confirmă o concluzie pesimistă a mea, domnule Turcescu, cred că o știți și dvs. Democrațiile, începând cu America – de noi nu e vorba că oricum nu eram -, încep să cadă sub stăpânirea sistemului, a portarilor, a oamenilor care fac politica”, a mai observat invitatul.

Trump s-a relansat ca brand politic

Punerea sub acuzare și judecarea fostului președinte Donald Trump i-a polarizat pe americani, dar pare și că i-a crescut acestuia semnificativ șansele de a câștiga nominalizarea republicanilor pentru alegerile prezidențiale din 2024, conform unui sondaj Reuters/Ipsos dat publicității vineri. Trump conduce detașat în cursa pentru nominalizarea republicană, 58% dintre republicani declarându- l candidatul lor preferat. Această cifră este în creștere față de 48% într-un sondaj Reuters/Ipsos care a fost publicat luni. Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, care nu s-a înscris în cursă, s-a clasat pe locul al doilea, cu un procent de 21%.

Donald Trump a pledat marţi nevinovat de falsificarea unor documente contabile, în faţa unui tribunal din New York, într-o audiere istorică ce a stârnit pasiuni în America. Procesul va demara spre finalul anului, când Statele Unite intră în cursă alegerilor prezidenţiale din 2024.

