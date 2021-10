Exclusiv. Timișorenii fac frigul în apartamente, primarul Dominic Fritz „sparge” aproape 300.000 de euro pe case. Unde vrea să se retragă la aer curat

La un an de când a devenit edil, primarul Timișoarei a ajuns, se pare, să cheltuie aproape 300.000 de euro pe case. Una a cumpărat-o, cu a doua e în negocieri. Dacă primarul se preocupă de creșterea numărului proprietăților sale, nu același lucru îl face pentru cei care l-au votat. Dacă în primăvară trebuia să achite certificatele verzi ale companiei de termoficare, nu a făcut-o, îndatorându-i pe timișoreni cu 100 de milioane de lei. Deși în toamnă trebuia să se sigure că operatorul de termoficare are stoc de cărbnune, nu a făcut-o. Chiar dacă are o aramată de juriști și consilieri în spate, i-a mai îndatorat pe timișoreni cu încă 1 milion de lei, contractând serviciile unei case de avocatură austriece. Efectul: Colterm, compania de termoficare timișoreană, a intrat în insolvență, iar timișorenii îngheață de frig în case.