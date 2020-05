Am trecut prin fața unui mare spital din București și am observat zeci de oameni stând la coadă, cu sacoșe pline. Am întrebat ce se întâmplă.

O femeie mi-a zis că se stă la rând pentru a le da pachete cu mâncare rudelor internate.

„Mergeți și înregistați-vă acolo”, mi-a zis femeia, indicând cu capul intrarea.

Se întâmpla în fața Spitalului de Psihiatrie „Obregia”. Câțiva metri mai departe, pe trotuarul din fața spitalului, o femeie vorbea la telefon și spune, aproape plângând:

„M-a sunat din spital și mi-a zis că moare de foame”.