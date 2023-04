Exclusiv. SRI revine pe cai mari! Pericol major pentru toți românii. Cristoiu: Este halucinant! Video

Proiectul de lege prevede mai exact că pot fi folosite ca probe interceptările SRI făcute pe mandate de siguranță națională și în cazul dosarelor de corupție. Cele două proiecte de lege adoptate vor fi însă contestate la Curtea Constituțională de către opoziție.

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a declarat, miercuri, la Parlament, că amendamentul Guvernului privind folosirea tehnicii SRI de interceptare audio-video în cazul faptelor de corupție nu afectează prevederea în sine, ci introduce o procedură de contestare a acestor probe în dosarul penal, obținute prin mandat de siguranță națională. El spune că „am urmat pas cu pas prescripțiile CCR”, iar Guvernul „nici n-a adăugat, nici n-a scăzut”.

Turcescu: Băieții s-au întors

Gazda emisiunii tip podcast HAI România, Robert Turcescu, a remarcat o revenire în forță a Serviciului Român de Informații. „Băieții s-au întors. Deodată s-a primit ordinul de sus și băieții au renunțat la orice fel de amendamente”.

Invitatul său, Ion Cristoiu, a estimat că este vorba de o manevră „criminală”, explicând ce efecte va avea noua lege: practic oricine poate fi interceptat sub pretextul siguranței naționale.

„E un caz foarte important reîntoarcerea SRI în procesul penal. (…) Este halucinant. Am fost cel mai mare dușman al folosirii SRI în procesul penal. Aici avem într-adevăr o chestiune nu antidemocratică, criminală. SRI are, ca toate servicile interne, un domeniu numit siguranță națională. Ei pot să obțină drept de interceptare pe temă de siguranță națională. La Înalta Curte sunt numai doi inși care sunt ai lor. Și la 12 noaptea ei în duș ei semnează. E foarte ușor să obții mandat de securitate națională. Sub pretextul siguranței naționale, poate intercepta pe oricine. Cu toate acestea, în Comisia juridică au pus amendamentul să-l scoată. Au fost chemați sus la tovarășul Ciolacu și la tovarășul Ciucă. (n.red.) Li s-a transmis NU.

Șeful SRI devine foarte influent

Ce este criminal în ce hotărăsc acum? Dacă pe parcursul interceptărilor apar și ăia vorbesc despre corupție, respectivele părți pot fi folosite într-un dosar de corupție. N-ai atentat la siguranța națională, dar s-a dovedit că ești corupt și îți deschide DNA dosar. Trei sferturi din dosar e făcut de SRI. Dar chestia criminală e că alea sunt secretizate. Când vrei să obții interceptare pe corupție, sunt foarte mulți judecători și mulți îți cer dovezi. Cele două nu sunt compatibile”, a punctat renumitul gazetar.

Cristoiu a mai observat că în acest context, „șeful SRI devine foarte puternic în politică”.

Moderatorul a completat că, după cei 4 ani pe care i-a petrecut în Parlamentul României ca deputat, poate susține cu toată convingerea că Parlamentul este în momentul de față „o instituție vetustă”.

„Parlamentul e o instituție atât de vetustă, a rămas în urma timpurilor. E atât de subordonată altor comandamente. Parlamentarii sunt niște umbre în democrație, nu mai au putere. Dvs. ați mai văzut o dezbatere parlamentară intensă în ultimii 10 ani? Ei merg la serviciu cum se duc funcționarii la serviciu la poștă. Se așează în bancă, răsfoiesc, au ridicat mânuța, au votat, la revedere. Nu există niciun subiect să se bată, pentru că nu mai există putere și opoziție”, a observat jurnalistul EVZ.

Se prăbușesc democrațiile

Făcând o paralelă cu cazul arestării fostului președinte Donald Trump peste Ocean, Ion Cristoiu a avansat ceea ce numește o concluzie pesimistă: „Democrațiile, începând cu America – de noi nu e vorba că oricum nu eram-, încep să cadă sub stăpânirea sistemului, a portarilor, a oamenilor care fac politică. Apropo de la noi, tot mai mulți politicieni cad prizonierii acestui sistem. Politicienii sunt de fațadă, alegerile sunt de fațadă”, a replicat interlocutorul lui Robert Turcescu în podcastul marca EVZ-Capital.

