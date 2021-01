Dragnea, Vâlcov și acoliții au spulberat baza de impozitare din România. Există soluții să facem față crizei economice. Guvernul Cîțu le poate aplica.

Gabriel Biriș, specialist în legislație fiscală și avocat la Biriș Goran SPARL a spus în interviul acordat pentru Evenimentul Zilei care sunt sursele de finanțare pentru depășirea crizei economice.

Ada Meseșan: Sindicatele amenință de mai multe zile că vor începe o serie de greve. Supărarea cea mai mare a lor: Guvernul a amânat mărirea salariilor din sistemul bugetar. Suntem în an de criză economică generată de pandemia covid. Este de înțeles poziția sindicatelor?

Gabriel Biriș: Nu! Sindicatele ne arată că există o lipsă totală de solidaritate între cetățenii români. Între cei de la stat, bugetarii, și cei din mediul privat. În privat nu-ți mărește nimeni salariul cu 25% pentru că așa spune legea pentru bugetari. În privat se măresc salariile atunci când angajatorul, afectat grav de criza economică provocată de pandemie, are de unde să plătească. Dacă face profit, greu de făcut în condițiile crizei economice de acum.

Ce nu ne spun sindicatele nouă, cetățenilor României este de unde să se ia bani pentru majorările de salarii? Având în vedere uriașul deficit bugetar, singura sursă de finanțare a măririi salariilor bugetarilor ar fi din împrumuturile externe. Pe care cine le plătește? Le vor plăti copiii copiilor noștri.

Mă aștept de la orice cetățean, mai ales de la sindicaliști, să fie responsabili. Când tu spui că vrei bani în plus din împrumuturi atunci ești iresponsabil. Te doare în cot de viitorul țării tale.

Atunci când te supraîndatorezi, nu mai ești o țară liberă. Este ca în viața curentă. Vine creditorul și îți ia casa. Este bine așa?

Nu se pot mări taxele pentru că este prea mult

Ce soluții are guvernul în această situație? De unde să ia bani? Se poate ajunge la măriri de taxe și impozite?

Gabriel Biriș: Deficitul bugetar este uriaș la ora asta, este între 9% și 10%. Pentru reducerea deficitului nu există o singură soluție. Ca să vă răspund la întrebare. Nu! Nu se pot mări taxele pentru că este prea mult. Dar sunt câțiva pași care trebuie făcuți.

Primul pas: înghețarea creșterilor salariale în sistemul bugetar. Să nu mai mărim găurile și așa foarte mari, ale sacului. Al doilea pas: revizuirea legislației fiscale.

Baza de impozitare în România a fost spulberată de Dragnea, Vâlcov și acoliții lor. Au dat pe bandă foarte multe scutiri fiscale. Au eliminat impozitul pe profit pentru anumite zone economice, au dat scutiri peste scutiri pentru că ei aveau luptele lor cu Justiția și aveau nevoie de susținere populară. Pe care au crezut că o cumpără cu aceste măsuri. Ei au împărțit foarte generos privilegiile fiscale fără să se gândească în perspectivă.

În criză nu trebuie multe taxe. Dar trebuie eliminate scutirile și privilegiile împărțite de Dragnea pentru susținere politică și trebuie așezată sarcina fiscală în mod onest. Respectiv în funcție de cât câștigăm și nu în funcție de cine suntem.

Paguba la colectarea TVA este de 7 miliarde de euro

Acum în România există două categorii de cetățeni: privilegiații, cei care au beneficiat de scutirile fiscale ale lui Dragnea și gașca. Si pe partea cealaltă, omul de rând care plătește taxe și impozite pe tot ce câștigă.

Al treilea pas: statul să colecteze mai bine banii. Trebuie să informatizăm ANAF. La ora aceasta, paguba la colectarea TVA este de 7 miliarde de euro.

Dacă noi am colecta la nivelul mediei europene care este de 90%, am avea un plus de bani în valoare de peste 4 miliarde de euro. România colectează acum doar 65%. În schimb, Bulgaria colectează 90%.

Și al patrulea pas: să ne apucăm de muncă serios. Să atragem bani europeni cu care să reconstruim țara punând-o la muncă.

Este posibilă aplicarea acestor pași?

Gabriel Biriș: Da! Rezum pentru toată lumea. 1. Înghețarea salariilor și pensiilor. 2. Eliminarea scutirilor și privilegiilor fiscale. 3. Îmbunătățirea colectării și reducerea evaziunii. 4. Investiții masive în infrastructură și în modernizarea țării prin informatizarea sistemului public din bani europeni.

Toate cele patru măsuri trebuiesc luate simultan.

Poate Guvernul Cîțu să facă față presiunii crescânde a sindicatelor și să facă față și crizei economice?

Eu am avut mereu încredere în fiecare guvern care pornea la drum, până la proba contrarie. Acum am toată încrederea că acest Executiv poate să fie unul dintre cele mai bune guverne pe care le-a avut țara în ultimii 30 de ani.