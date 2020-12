Cunoscutul avocat Gabriel Biriș spune că este profund revoltat de condamnările din Dosarul Ferma Băneasa și îndeamnă la solidaritate.

„Saptamana trecuta unul din „completele mortii” (da, se pare ca exista asa ceva!) de la Inalta Curte a condamnat la inchisoare (5 ani!) un coleg avocat – Robert Rosu, cunoscut cu o excelenta reputatie profesionala, partener in probabil cea mai mare firma de avocatura din Romania, Tuza, Zbarcea si asociatii (TZA), firma recunoscuta atat pe plan local cat si international (suficient sa le vezi ranking-urile in Chambers si Legal 500 ca sa intelegi cine este TZA si ce reprezinta ei in avocatura de business in Romania).

Am incercat sa inteleg ce s-a intamplat acolo, am sunat colegi de breasla specializati in penal. Fiecare mi-a confirmat ca ce citisem in presa era adevarul pur, ca aceasta condamnare este ceva de neinchipuit intr-un stat de drept, ca este pur si simplu abominabil!

Ce scrie Radu Chirita – avocat si cadru universitar la UBB pe blog-ul lui este 100% in linie cu ce mi-a spus fiecare din cei cu care am discutat. Recomand lectura cu atentie, in special prietenilor care au inghetat de frig in Piata Victoriei, manifestand pentru independenta justitiei…

Pe scurt, un cetatean al tarii mele, tara care se vrea stat de drept, eminent in profesia lui (profesie care se intampla a fi aceea de avocat) a fost condamnat la inchisoare pentru ca si-a facut meseria!

Ce putem noi face? Ne ducem crucea in speranta ca urmatorul cetatean roman care va fi trimis in judecata de niste procurori si va fi condamnat de judecatori pentru ca si-a facut meseria nu vom fi noi?

Eu sper ca nu!

Sper ca noi ca breasla vom fi de aceasta data solidari si ca vom putea sa determinam schimbarile de care e nevoie atat pentru ca greseala comisa impotriva colegului nostru sa fie reparata cat si ca astfel de nenorociri sa nu se mai intample…

Sper deasemenea ca breasla magistratilor sa inteleaga ca astfel de decizii le aduc un imens prejudiciu atat lor – procurori, judecatori, cat si actului de justitie in tara noastra si ca nu au dreptul sa taca…

Fara incredere nimic nu functioneaza, iar acum increderea in chiar sistemul de justitie este profund zdruncinata!

Evident, se asteapta redactarea monstruozitatii pentru a vedea ce este de facut. Sa nu uitam insa ca intre timp, un cetatean roman sta in inchisoare pentru ca si-a facut meseria! De ce? Pentru ca asa au vrut niste procurori si niste judecatori… Si da, sunt REVOLTAT!”, a scris avocatul pe pagina sa de Facebook.