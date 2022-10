Exclusiv. Scăpăm de liberalizare? Senatorul Daniel Zamfir: Prioritatea zero e salvarea economiei. Reglementarea e singura soluție. Video

A fost România sabotată în mod deliberat de responsabilii din domeniu? Au fost distruse în mod premeditat capabilități energetice care ne-ar fi ținut departe de orice grijă în această iarnă și nu numai? Avem de-a face cu o conspirație menită să slăbească țara și să-i sărăcească pe locuitorii ei? Jurnalistul EVz Mirel Curea i-a adresat mai multe întrebări pe această temă senatorului Daniel Zamfir, unul dintre puținii parlamentari care are curajul să denunțe complicitățile de la vârful puterii în dezastrul facturilor generat de „liberalizarea haotică” a pieței de energie.

Zamfir: Tot reglementarea e soluția. E și recomandarea UE

Din punctul de vedere al politicianului social-democrat, obiectivul absolut al României în momentul de față este redresarea din criza energetică de proporții care îngrozește românii și punbe în pericol economia prin două metode: reglementarea și accentul pe producția proprie ca prioritate națională.

„Tot reglementarea e soluția. Nu e rezolvată marea industrie. Am rezolvat cu IMM-urile, cu producătorii casnici, dar ce faci cu Dacia, cu Chimcomplex? Am înțeles, să facă contracte bilaterale. Tu obligi Hidroelectrica să facă contracte bilaterale, dar dacă nu are energie? Reglementarea la producător și ulterior pe lanț este singura soluție viabilă pentru a trece de această criză. Când va veni dl. Ciolacu prim-ministru, asta este soluția pe care o propunem”, a subliniat invitatul.

Daniel Zamfir – fost liberal concediat de Ludovic Orban în urma succesului legii dării în plată, care a ajutat mulți români cu credite în franci elvețieni – a reamintit că și la nivelul Uniunii Europene reglementarea prețului la energie este soluția la care s-a ajuns în urma efectelor dezastruoase a crizei gazului rusesc. „Când am venit cu reglementarea, când am intrat la guvernare (n.r. – PSD), ni s-a spus că e măsură de stânga și cei de dreapta nu o pot accepta. Acum în UE se vorbește despre plafonare. Este în regulă ca piața să fie concurențială, dar nu manipulată”, a comentat Zamfir în studioul EVZ-Capital.

Plafonarea nu ajută industria. Mulți români riscă șomajul

În viziunea șefului Comisiei Economice din Senat, plafonarea decisă de Guvern este ineficientă în cazul industriei, care este într-un mare risc de a își închide anumite unități din cauza facturilor uriașe din această iarnă, generând astfel șomaj. „Nu ai rezolvat mare lucru dacă dai subvenții consumatorului casnic și nu ajuți marea industrie, care este nevoită să-și închidă capacități, să dea oameni afară, și șomerii vin din nou și pun presiune pe bugetul statului”.

Senatorul Daniel Zamfir a dat detalii despre mai multe strategii prin care poate fi crescută producția de energie proprie, printre care folosirea cărbunelui din Valea Jiului, care poate fi vândut la prețuri mari Poloniei („cu adaos de sută la sută”), în mare criză de cărbune, sau folosirea intensivă a unor resurse alternative ieftine de energie cum sunt deșeurile, biomasa sau biogazul.

Emisiunea integrală: