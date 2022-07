Exclusiv. Scandal în Coaliție! Ministrul Muncii sare la ministrul Energiei. Ce acuzații îi aduce

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a mai declarat în podcastul realizat de Ionuț Cristache pe YouTube EVZ-Capital că dacă plafonarea prețului la energie se făcea încă de când a prupus PSD, alta era situația acum. Făcând trimitere la ministrul Energiei, Virgil Popescu, Marius Budăi a spus că plafonarea în cazul energiei s-a făcut haotic, pe genunchi.

Ionuț Cristache: Care este optica ministruluui Budăi în raport cu realitatea românească. Ați început această guvernare cu o creștere de pensii, salarii, cu 10 %. Ați reușit să creșteți acea pensie minimă de la 800 la 1.000 de lei. Astăzi, când vorbim, avem o inflație de 15% -15, 1%, potrivit datelor oficiale. Așa că aceată creștere aproape că s-a topit. Dintr-o 1.000 de lei, românii mai au practic 850 de lei. Le-a scăzut puterea de cumpărare cu 15%.

Și dacă cuplăm această informație cu informația Avocatului Poporului de început de an care vă spunea și vă solicita foarte concret că salariul minim pe 2022 este mai mic decât coșul minim de cumpărături, pentru o pesoană adultă, care era de 2.500 de lei, ajungem la concluzia că milioane de români, astăzi, când vorbim, trăiesc într-un exercițiu de supraviețuire. Taie de unde pot ca să-și plătească facturile, ca să-și cumpere medicamente. Care este raportarea Guvernului la această realitate?

Marius Budăi: Este clar că, dacă vorbim despre veniturile populației și de intrarea PSD la guvernare într-un moment nu foarte ușor, care atunci ni se părea foarte greu, dar după ce a început războiul din Ucraina s-a transformat în și mai greu, suntem în postura în care trebuie să luăm măsuri etapizate. Prima condiție a noastră de a accepta guvernarea a fost aducerea acelui pachet social prin care am mărit pensiil, am dat a treisprezecea indemnizație, conștietntizând că, timp de doi ani de zile, cu o guvernare de dreapta nu s-a întâmplat nimic la veniturile cetățenilor. Aveam nevoie de această intervenție și aveam nevoie de un sprijin pe care să-l dăm populației, după o liberalizare sălbatică a prețurilor din energie, care a fost o mare greșeală.

Ionuț Cristache: Doar cu nu vă aud colegii de coaliție sau ce se întâmplă?

Marius Budăi: Vom avem discuții și avem discuții în coaliție pe această temă, și a trebuit să venim și cu o schemă de compensări de prețuri, dar și cu compensări sau majorări de venituri ale poulației. Ulterior a început și acest război nedrept, pentru că mor oameni nevinovați. și am fost puși în postura în care a trebuit să implementăm măsuri pe două paliere: unul fiind un palier social și al doilea fiind un palier economic.

Ionuț Cristache: Nivelul inflației este peste estimările pesimiste pe care BNR le-a făcut în urmă cu câteva luni. Dacă menținem trendul, e posibil ca finalul de an să ne prindă cu o inflație undeva de 20 %. Asta ce înseamnă?

Marius Budăi: Inflația nu este neapărat un atribut al Guvernului. Este o politică monetară și de inflație nu suferă doar România. Noi am spus foarte clar, lucrăm la un pachet de măsuri, nu vom lăsa cetățenii descoperiți în pragul iernii lo o avalanșă de prețuri, care deja este foarte mare în energie.

Ionuț Cristache: Problema la energie pare tranșată. Ați plafonat-o, dar, faptic, tot noi dăm banii…

Marius Budăi: Gândiți-vă că am fi fost în situați în care plăteam și taxe și impozite și dacă nu interveneam și mai plăteam și o factură majorată…

Ionuț Cristache: Dacă tot suntem la acest capitol al energiei, spuneați că s-a făcut de o manieră sălbatică acea liberalizare și că sunt în continuare nemulțumiri în coaliție.

Marius Budăi: Pot să justific. Noi am avut acea Ordonanță 114 prin care am luat niște măsuri, am instituit și salariul minim înconstrucții…Acum am revenit la guvernare, am făcut același lucru și pentru agricultură, și pentru cei care lucrează în zona alimentară. Și o altă măsură în Ordonanța 114 era plafonarea prețului la energie pentru doi ani de zile. Eu zic că era un lucru bun să avem acuma prețurile plafonate la energie.

Ionuț Cristache: Liberalii erau atunci în stradă și protestau împotriva Ordonanței 114.

Marius Budăi: Păi, da. Dar ideea era ca în acei doi ani de zile să pregătim o liberalizare corectă. Liberalizare trebuie să facem, dar nu sălbatică. Înainte de a liberaliza, dacă vrei să ai o decizie corectă, nu închizi capacități de producție, cum s-a făcut cu Mintia. De aia spunem noi că a fost o liberalizare sălbatică, luată pe picior, făcută pe picior. Închizând capacități de producție înainte, este un lucru extrem de grav. S-a venit în continuare cu acea ordonanță privind decarbonizarea. Noi, miniștrii PSD, nu am avizat-o, am întors-o neavizată, și am rediscutat-o în coaliție și am îmbunătățit-o, astfel încât ne uităm la Germania care vrea să-și deschidă capacități noi de producție de cărbune. Și noi trebuia să închidem capacitățile de cărbune. Noi, PSD, am refuzat, am discutat în coaliție și s-a ajuns la soluția PSD și cred că este o soluție corectă să nu închidem acum capacități de producție când suntem în situația în care suntem din punct de vedere energetic.

Ionuț Cristache: Dar de ce o parte din coaliție pare că vrea să facă lucrurile pe dos, în defavoarea cetățeanului. Adică de ce nu găsiți înțelegere la colegii liberali și la ministrul Virgil Popescu, înțeleg că el este piedica în toată situația asta. Care sunt argumentele lor? Poate sunt argumente și nu se aud foarte tare.

Marius Budăi: Noi am discutat intens în coaliție ce s-a aplicat până acum, discutăm și acum pentru iarna 2022-2023, și sperăm să impunem alt tip de soluții. În momentul de față, există un comsens în coaliție că trebuie făcut ceva. Există un consens în coaliție că trebuie să avem încă un set de măsuri.

