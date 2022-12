Exclusiv. Scandal de proporții la Ambasada României în China! Suma plătită de MAE pentru reședința unui ambasador care taie și spânzură Video

Jurnalistul Dan Tomozei, un bun cunoscător al gigantului asiatic, a dezvăluit neregulile care se petrec la Ambasada României în China. Potrivit invitatului lui Robert Turcescu, sunt doar 5 persoane aflate la post în ambasada din Beijing, din care doar doi diplomați de carieră. Sunt doar cinci persoane aflate la post în ambasada din Beijing, a observat jurnalistul.

Bombă de presă: Ambasadorul care a făcut un accident ne costă 12.000 dolari lunar

Dan Tomozei a lansat și o bombă de presă în studioul EVZ-Capital: pentru reședința separată a ambasadorului Vasilică Constantinescu, MAE plătește lunar o sumă colosală, 12.000 de dolari. În aceeași intervenție, invitatul lui Robert Turcescu a făcut o altă dezvăluire gravă: Ambasada ascunde sub preș un accident de natură penală comisă de ambasador

„Se întâmplă din 2018. Să spunem că statul român dispune de bani, dar în același timp Ambasada României nu dispune de resurse financiare pentru propria administrare. Lucrurile astea se cunosc, eu le-am sesizat, am cerut inclusiv de la ORNISS (n.r. – Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat_. În momentul în care tu, ca ambasador, ești implicat într-un accident auto, cu fugă de la locul faptei, cu pagube, în orice țară din lume ești înscris într-un dosar penal. Automat prin lege ți se retrage ORNISS, nu mai ai drept să fii ambasador. Răspunsurile primite de la MAE și ORNISS au fost identice: nu am dreptul să știu dacă omul ăsta este legal sau nu în funcție”, a punctat jurnalistul Dan Tomozei.

Dan Tomozei: Ambasada se scufundă. Le explodează țevile

Jurnalistul stabilit în China a relatat că sub conducerea ambasadorului Vasilică Constantinescu, ambasada României e într-o stare deplorabilă la propriu. „Ministerul român de Externe știe foarte bine ce se întâmplă în ambasadă, inclusiv că plătim 12.000 dolari chirie pentru un ambasador care mai are 5 subalterni și mai vin doi oameni care fac la poartă, dar ăia nu sunt diplomați. Sunt doar doi diplomați la Ambasada României, ambasadorul și consulul, În timpul ăsta ambasada se scufundă la propriu în dejecțiile și în exploatarea proastă. Explodează țevile. Până acum 7-8 ani, ambasada noastră a fost cea mai mare din Asia ca și construcție. Are fosă separată, iar ambasadorul nu permite chinezilor să intre cu vidanja (…) Din ianuarie se închide consulatul”, a mai observat Dan Tomozei.

Acesta a relatat că ambasadorul român are un comportament tiranic față de subalterni, anul acesta existând situații în care noi angajați au plecat după numai câteva luni de la post. „Dărâmă absolut orice. Dacă nu te rupe pe genunchi, pleci”.

Emisiunea integrală: