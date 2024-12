Social Cazul Adrian Sobaru. Ce ocupație are acum bărbatul care s-a aruncat de la balconul Parlamentului







În urmă cu aproape un deceniu și jumătate, Adrian Sobaru a șocat întreaga opinie publică. Fostul angajat al Televiziunii Române s-a aruncat de la balconul Parlamentului. Acesta a supraviețuit, însă ulterior și-a schimbat locul de muncă.

Cazul Adrian Sobarul. Gestul său i-a șocat pe români

În perioada în care a avut loc incidentul, Adrian Sobaru lucra ca tehnician la TVR. După ce guvernul a luat măsuri de austeritate, deși România trecea printr-o criză economică majoră.

Pe fondul acestor apăsări, Adrian Sobaru s-a aruncat de la balconul Parlamentului. După ani de la incident, acesta a vorbit despre viața pe care o duce în prezent.

Mesaj pentru Emil Boc

Înainte de a se arunca, fostul tehnician de la TVR a avut un mesaj tăios pentru Emil Boc.

„Mi-aţi luat pâinea copiilor. Pentru tine, Boc!”, a strigat el.

După ce a plecat de la televiziunea de stat, acesta a ajuns șofer de tir. Astfel, acesta muncește din greu pentru copiii săi.

Fiul acestuia are 24 de ani și a ales să studieze în Germania, în timp ce fiica lui este studentă la Biotehnologii, arată Gândul.

„Nu mai lucrez de ceva ani la TVR. Mi-am dat demisia. Am plecat din țară, am lucrat din greu. Am spălat și WC-uri, nu este o rușine. Îmi trebuie bani pentru copii. Facultatea fiului meu, care studiază în Germania, costă 1.500 de euro lunar. Este un copil foarte inteligent. Așa sunt copiii cu autism, în general”, a povestit el.

Adrian Sobaru are acum 56 de ani și câștigă între 2.000 și 3.000 de euro pe lună. După incidentul din Parlament, acesta a rămas cu sechele.

„Am rămas cu niște sechele, nu foarte grave. Am probleme cu o ureche, iar cel mai grav este că nu mai am miros de atunci”, ne-a mai spus el.

La 14 ani de la gestul său, Guvernul ajunge din nou în situația în care impune o serie de măsuri de austeritate. De altfel, decizia a stârnit deja o revoltă uriașă în rândul bugetarilor, dar și a celor din mediul privat.