Marius Niculae (38 de ani) a evoluat în prima ligă scoția pentru Inverness Caledonian Thistle FC, în perioada 2007-2008, timp în care a bifat 33 de meciuri și 9 goluri. Fostul atacant al lui Dinamo vede cu ochi buni mutarea lui Hagi Jr. la Rangers.

EVZ: Marius, ce părere ai despre pasul făcut de Ianis, în Scoția?

Marius Niculae: Eu zic că pentru el, această mutare este de bun augur. Atât Rangers, cât și Celtic, sunt cele mai bune echipe din campionatul Scoției, au cele mai frumoase stadioane, au cei mai mulți suporteri, și cred că îi va fi foarte ușor să se impună. Diferența între cele două echipe, Rangers și Celtic, este foarte mare în comparație cu celelate formații din Scoția.

Scoția practică un fotbal dur. Crezi că e potrivit pentru stilul de joc al lui Ianis?

Cele mai multe echipe pun accent numai pe partea fizică. Nu știu dacă el face față, dar Rangers joacă un fotbal frumos. Lui Ianis cred că i-ar fi fost mai greu dacă ar fi ales o altă echipă scoțiană, care să pună accent doar pe partea fizică. Eu zic că o să se integreze acolo, iar pe Ibrox (n.r – arena lui Rangers) va vedea ce atmosferă va fi. Este una incredibilă.

S-a tot discutat despre transferul lui, cum că ar fi și un pas înapoi pentru Ianis.

Important e că cei de la Rangers l-au luat ca să joace, nu cred că l-au luat doar că să-i arate cum e Scoția. În Belgia, campionatul este mult mai puternic decât cel scoțian. În Scoția există Rangers și Celtic, și restul… În Belgia s-a echilibrat situația, fiecare echipă joacă tare, poate și datorită valului de jucători africani. Înainte erau doar trei echipă care contau: Anderlecht, FC Bruges și Standard Liege. Nu mai e deloc așa.

Pe rețelele de socializare, fanii lui Rangers au salutat sosirea lui Hagi Jr. și speră ca el să fie jucătorul care să marcheze goluri din afara careului, pentru că au sesizat că duc lipsă de așa ceva. Tu cum îl vezi?

Steven Gerrad (n.r. – fostul mare jucător al lui Liverpool și actualul antrenor al lui Rangers) va fi deschis să experimenteze pe postul lui Ianis. Eu, în cariera mea, cele mai multe goluri din afara careului le-am marcat în Scoția. Din punctul meu de vedere, Ianis a făcut o alegere corectă, pentru că va juca la Rangers. El are un șut foarte bun din afara careului și cred că îi va mulțumi pe fani.

La Genk nu avea aproape nicio șansă să fie titular…

El fiind mai firav, era greu să se impună în Belgia. Cred că prima ligă de acolo e mai puternică decât cea scoțiană, în momentul de față. În Scoția e clar, poate câștiga campionatul oricând, și jocul lui Rangers a devenit mai elevat.

Cum a fost experiența ta ca jucător în Scoția?

Pe vremea aceea, Inverness juca cu un singur atacant, era și golgheter chiar când am ajuns. Am ajuns la ei în etapa a treia, iar eu am jucat pe un post ciudat pentru mine, mijlocaș stânga. M-au întrebat „Dacă vrei să joci pe postul ăsta, joci. Dacă nu, nu”

De-a lungul carierei sale, Marius Niculae a evoluat pentru Dinamo București, Sporting Lisabona (Portugalia), Standard Liege (Belgia), Mainz (Germania), Inverness (Scoția), AO Kavala (Cipru), FC Vaslui, SD Luneng (China), Hoverla Uzhhorod(Ucraina) și Sanliurfaspor (Turcia). La prima reprezentativă a României, cel poreclit „Săgeată” a adunat 44 de apariții și a marcat 15 goluri, în perioada 2000-2013. (foto: facebook.com/rangersfc)

