Exclusiv. Proiectul „România educată”, o formă fără fond? Atac frontal la adresa președintelui Iohannis. Video

La lansare, s-au pus multe speranțe în proiectul „România educată”, văzut ca un vârf de lance al reformei în învățământ așteptate de toată țara.

Iohannis: „România educată” se naște greu

„Se naște greu”, a declarat președintele Klaus Iohannis la începutul lunii, despre „România educată” și despre noua legislație anunțată de mai bine de un an, care întârzie să apară în spațiul public. „Se naște greu, așa este, dar eu sunt destul de convins că vom avea noua legislație în acest an, ea va putea fi implementată cel mai devreme începând cu următorul an școlar, iar un ciclu de școlarizare știm cu toții cat durează și după atâta timp vom putea să ne dăm seama dacă a fost bine sau mai necesită echilibrări”, a răspuns, pe 5 iulie, președintele întrebărilor adresate de jurnaliști pe această temă.

Funeriu: România educată și Elodia sunt două chestii cu autor necunoscut

Invitat al jurnaliștilor Robert Turcescu și Dan Andronic în podcastul EVZ Play de luni, fostul ministru al Educației Daniel Funeriu a comentat de ce ambițioasele obiective ale președintelui Iohannis nu prea corespund cu realitatea. Mai rău, proiectul este o colecție de generalități aproape imposibil de pus în aplicare.

„România educată și Elodia sunt două chestii cu autor necunoscut. Păi cine a scris România educată? Ia documentul și spune-mi cine l-a scris. Zi-mi o linie directoare care să rezulte din acel document. N-am găsit niciuna. Este un soi de hai să fie bine să nu fie rău”, a argumentat Funeriu.

„Nu am văzut o coloană vertebrală a Legii”

„Nu am văzut o coloană vertebrală a Legii (n.r. – educației) care să ne spună niște orientări majore. Am să dau câteva exemple, menționând că aceste orientări majore nu ministrul trebuia să le dea. Trebuiau date de cel care și-a însușit programul „România Educată”, anume de președinte. Potrivit articolului 80 din Constituție, președintele este cel care trebuie să medieze între stat și societate”, a mai subliniat Daniel Funeriu în podcastul EVZ Play.

Invitatul a observat că ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, ar fi trebuit să-și dea demisia în momentul în care a constatat că ideile președintelui nu pot fi concretizate. În opinia fostului ministru de resort, faptul că cetățenii nu prea au discernământ explică de ce avem aleși mediocri, context în care reforma educației de la nivelul deciziei politice e aproape imposibilă.

