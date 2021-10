România educată sau România eșuată? În sec. XXI, școlile din Timișoara trimit copiii acasă, să nu înghețe de frig în clase

Elevi timișoreni au fost trimiși acasă ca să nu înghețe de frig la școală. Unul dintre cele mai bune licee din oraș a luat decizia, atât pentru liceu cât și pentru ciclurile primar și gimnazial. Este vorba de Liceul „Grigore Moisil”, unde învață aproape 2.000 de copii. Ieri, Consiliul de Administrație al școlii a decis ca toți elevii și dascălii să plece acasă, după ce s-a constatat că temperatura medie din clase este de 16 grade.

„Din cauza temperaturilor scăzute pe care le-am înregistrat în aceste două zile în sălile de clasă, trecem în online. Încă nu avem căldură, avem o lipsă de alimentare cu agent termic din cauza lucrărilor care se desfășoară în zona limitrofă a școlii. Sunt ambele clădiri cuprinse, din Bălcescu și Ghirlandei. În medie sunt 16 grade în clase. Noaptea sunt temperaturile foarte scăzute, iar noi dimineața deschidem toate geamurile. Copiii au stat două zile și au tremurat, au stat îmbrăcați, e greu, mai ales dacă stau în bancă.

E un disconfort mare și este pusă în pericol sănătatea lor, având în vedere și situația pe care o traversăm acum. Acesta a fost motivul pentru care noi am luat această hotărâre. Am luat decizia ca 14 zile să stăm în online, votul s-a dat în Consiliul de Administrație”, a declarat pentru tion.ro Cerasela Bociu, directorul Liceului „Grigore Moisil” din Timișoara.

„Pupici” pentru primarul Timișoarei

Fiul liderului PSD Timișoara, Mihai Ritivoiu, învață la această școală. După ce a fost informat cu privire la decizia școlii acesta a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook. „Am primit un mesaj pe grupul clasei prin care ni se comunica decizia Liceului Grigore Moisil, unde învață băiatul meu, de a trece toate orele de clasă în online. Explicația? …temperatura scăzută din sălile de clasă cauzată de lipsa alimentarii cu agent termic…”.

Nu ne-a închis pandemia, dar a reușit Primăria! Domnule Fritz, să te …pup”, a scris Mihai Ritivoiu pe pagina sa de Facebook.

Școlile din Timișoara trimit copiii acasă

Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timișoara nu e singura unitate de învățământ aflată în această situație. Cosmin Hogea, inspector școlar spunea ieri seară că în total sunt patru unități de învățământ care au cerut inspectoratului trecerea în online din acest motiv.

„Până acum sunt patru în total, dar cred că mâine mai apar și altele”, a transmis aseară Cosmin Hogea. Conform informațiilor obținute de Evenimentul Zilei, și alte două școli importante din oraș, Școala Gimnazială Nr. 16 „Take Ionescu” și Colegiul Național Ana Aslan, trec în online din acest motiv. În cazul lor urmează să se transmită deciziile Consiliului de Administrație. În mesajul direcțiunii uneia din școlile menționate, se arată și că nu se întrevede rapid o schimbare a temperaturii în clase.

„Bună seara! Astăzi la ora 18.00, în urma ședinței Consiliului de Administrație, având în vedere următoarele: temperatura scăzută din sălile de clasă nici nu sunt speranțe de pornire a agentului termic in zona școlii până la finalul lunii) (…) s-a decis intrarea in online a întregii scoli începând cu data de 14 octombrie pe o perioada de 14 zile. (Clasele primare până la vacanță)”.

Compania de termoficare din Timișoara, în colaps

Colterm a amânat începerea alimentării cu agent termic a caloriferelor din oraș, din lipsa banilor pentru a plăti materia primă. Luni, compania de termoficare Colterm a dat drumul la căldură, dar în mai mult de jumătate dintre școlile din Timișoara temperaturile nu trec de 20 de grade. Compania intră în iarnă fără stoc de cărbune, în contextul în care prețul gazului metan a sărit simțitor, iar aceasta mai are de achitat și datorii istorice.

„Noi trebuie să plătim tot ce cumpărăm în avans, Colterm având atât de mult datorii. În momentul în care pornim căldura și probabil o vom face în acest weekend, factura zilnică va fi între 2 și 3 milioane de lei, pe care trebuie să le plătim în avans. Colterm nu are aceste încasări, bugetul local, chiar dacă am da toți banii Colterm, nu are acești bani”, explică primarul Dominic Fritz.