Exclusiv. Procesul dintre Traian Băsescu și SPP, amânat la intervenția unui „avertizor de integritate particular”

Așa a rămas fără casa de protocol de la RA-APPS, dar și fără pază și protecție de la SPP. Traian Băsescu a dat în judecată atât RA-APPS cât și SPP, pentru recuperarea drepturilor de care beneficiază orice fost președinte de țară. Procesul cu RA-APPS a început săptămâna trecută, la Curtea de Apel București, dar, din cauza necompetenței materiale, dosarul a fost declinat către o instanță inferioară, la Judecătoria Sectorului 1. Reprezentații RA-APPS au susținut că nu este un act administrativ, ci o banală evacuare, iar judecătorii de la CAB au fost de acord.

Al doilea proces, cel cu SPP, a început săptămâna asta, tot la CAB. Doar că și de data aceasta, Traian Băsescu a avut parte de o surpriză. Un fost militar, membru al SCMD, sindicatul condus de controversatul Mircea Dogaru, a depus cerere de intervenient în dosar și instanța a fost obligată să dea un nou termen și să țină cont de cererea aberantă a căpitanului în rezervă.

Despre cine este și ce vrea omul care a întrerupt procesul lui Traian Băsescu împotriva SPP, vă invit să citiți mai departe.

Intervenientul a cerut o altă dată pentru termen ca să nu pice de ziua lui

Ședința de judecată a început într-o stare de normalitate, în dosarul 3570/2/2022. S-a făcut apelul nominal, iar președinta de ședință, judecătoarea Valentina Proca Gherasim, a verificat competența materială a instanței.

De data aceasta, spre deosebire de procesul cu RA-APPS, s-a stabilit că este competentă Curtea de Apel București, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, ca să ducă la bun sfârșit judecata. După care a venit surpriza. Doi cetățeni făcuseră cerere de intervenție. Unul, Nicolae Toteanu, intervenție accesorie, iar celălalt, Nicodim Eugen Lupea, intervenție în interes propriu. Primul intervenient nu s-a prezentat la termen, în schimb, al doilea, a fost prezent.

Nicodim Lupea a susținut în fața instanței că este alături de SPP și l-a acuzat pe Traian Băsescu de “îmbogățire fără justă cauză” și “obținerea de foloase necuvenite”. După ce l-a ascultat pe fostul militar, căci despre el este vorba, instanța a decis acordarea unui nou termen de judecată, pentru ca intervenientul să își timbreze cererea și să o justifice. Inițial termenul a fost pe 24 noiembrie, dar pentru că Lupea a spus că este ziua lui de naștere, judecătoarea Gherasim a stabilit ca termenul de judecată să fie pe 10 Noiembrie, adică peste încă o lună, timp în care fostul președinte Traian Băsescu va mai sta fără protecția profesionistă a celor de la SPP.

Sindicalistul, student la drept, este un procesoman profesionist

Curiozitatea jurnalistică ne-a făcut pe noi, cei doi reporteri care am asistat la proces, pentru că trebuie spus că de data aceasta nu s-au mai înghesuit televiziunile ca la procesul cu RA-APPS, să îl abordăm pe intervenientul Nicodim Lupea, pe holul Curții de Apel. Omul ne-a mărturisit că este căpitan de armată, în rezervă, dar și student la drept. De aici, probabil, apetitul său pentru procese. Este băgat în zeci de procese, ca intervenient, în fel de fel de cauze.

“Sunt avertizor de integritate privat”, ne-a spus Nicodim Lupea despre pasiunea lui de a interveni în diversele procese. De asemenea a recunoscut că nu stăpânește încă toate secretele deptului, de aceea își angajează avocat. Care să-l reprezinte. De fapt, ca și acum, solicită avocat din oficiu, pentru că nu își permite financiar să își angajeze unul, așa cum solicită instanțelor scutirea de taxă de timbru, ceea ce, așa cum a mărturisit, va face și de data aceasta, în procesul lui Traian Băsescu.

Fostul militar invocă miliarde de euro și a inventat o faptă nouă – atestatul împotriva colectivității

Nicodim Eugen Lupea a venit la proces în cămașă cu mânecă scurtă, însă într-o mână ținea o bluză de ski, semn că era plecat de acasă încă de dimineață, când era frig afară. Ne-a spus că vine din Brașov, acolo unde este om de afaceri. În cealaltă mână căra un rucsac de camuflaj , de tip militar, burdușit de dosare. La gât și-a atârnat cartea de identitate, într-un badge cu șnur roșu, dând și mai multă importanță activității sale.

“Băsescu urmărește să obțină în continuare foloase necuvenite. Mă bag și în procesul de la Judecătorie, cel cu RA-APPS, de la care am lipsit. Prejudiciul de un miliard de euro din 2016-2017 este produs cu ajutorul Curții de Conturi. Și cu ajutorul primăriilor. Este un cartel mafiot care a sustras din 2004, de când e Băsescu președinte, sume imense din care au sponsorizat diverse structuri. Inclusiv domul Coldea a beneficiat de banii găștii și are plângeri penale, peste 25 de plângeri penale. Totul culminează cu atentatul contra colectivități”, și-a justificat Nicodim Lupea, acțiunea.

Desigur, am vrut să înțelegem ce înseamnă atentatul contra colectivității. Cu privirea inteligentă a copilului de clasa a doua, care tocmai a învățat tabla înmulțirii, Lupea a început să răsfoiască Codul de Procedură Penală și Codul Penal. Pentru că nu a găsit ce căuta, ne-a zis ceva de genul, “lasă că știu eu”, după care a continuat să explice ce îl mână în luptă.

De la Băsescu la Coldea a fost doar un pas

“Un miliard de euro este sustras cu ajutorul domnului Florian Coldea (generalul, fost șef SRI). Este un atentat asupra colectivități. În dosarul 4172/120021/a1 am fost recunoscut ca contribuabil european. Atentatul se referă la pauperizare contribuabilului. Noi toți plătim taxe și impozite și ei nu ne fiscalizează sumele. Sunt contribuabil și am făcut intervenție pentru SPP împotriva domnului Băsescu, că vrea să obțină foloase necuvenite. Am cerut termen ca să îmi angajez apărător, să plătesc taxă de timbru. Am făcut cerere de intervenție accesorii, pentru care se plătește taxă de timbru, ca să mi se încuviințeze intervenția în interes propriu. Am cerut să se constate că Băsescu a obținut până la acest proces foloase necuvenite pentru sine și pentru terți. S-a îmbogățit nejustificat. Suma este de vreun miliard de euro. Asta e personal. Împreună cu regimul lui sunt vreo 3 miliarde”, a continuat să explice, fără coerență, fostul militar.

A ajuns și la Curtea de Conturi ca să le ceară socoteală

L-am întrebat dacă a lucrat în SPP sau e membru la vreun partid politic.

“Eu sunt apolitic și sunt avertizor de integritate particular. Nu am lucrat în SPP, sunt militar în rezervă. În momentul în care am fost disponibilizat, mi-am deschis o firmă, în 2004. Și ei m-au urmărit constant, PD-L-ul, mi-au cerut sponsorizări în Brașov. Eu am fost obligat să-mi restrâng activitatea. După care, în 2019, fiscul din Brașov mi-a făcut decizii de impunere de jumătate de milion de euro. Mi-am angajat casă de avocatură și mi-au șters 498 mii euro. L-am identificat în spatele ăstora pe Traian Băsescu, evident. Fiscul din Covasna a sustras 300 de milioane de euro. Acum am plângeri penale împotriva fiscului din Sibiu, care a sustras în 2016-20017 vreo 400 milioane de euro.

Am fost la Curtea de Conturi și i-am întrebat unde sunt banii. Mi-au spus că au rămas la cei care trebuiau să plătească. Mie mi-au pus sechestru pe casă, pe bunuri. Aveam un spațiu de 3 metri pe 4 metri. Eu sunt căpitan în rezervă și sunt la sindicatul domnului Dogaru. Vindeam chestii neperisabile, suc, aveam xerox, chestii de genul ăsta”, mi-a răspuns Nicodim Lupea.

Tot Băsescu e de vină și pentru că fiscul i-a pus poprire pe coturi

Am intrat în jocul lui și l-am întrebat cum de l-a tăbărât PDL-ul, pentru un biet chioșc. “Daaaa, domnul Scripcaru a venit și m-a scos de pe teren, că i-a dat terenul altcuiva, dar asta e altceva. Dar uitați aici, sume total executate și sume total încasate. 2 miliarde de lei trebuiau încasate de fiscul Brașov și s-au încasat doar vreo 200 de milioane . L-am mai întrebat dacă îl acuză pe Traian Băsescu pentru că fiscul din Brașov l-a executat pe el sau pentru că nu încasează sumele datorate de contribuabili la bugetul statului. “Corect! Din impozitele mele a fost plătit Băsescu și aș vrea să mi se dea banii înapoi. Pentru mine nu vreau nimic, dar banii să se dea pensionarilor, persoanelor cu dizabilități… Suma pe 2016-2017 este de 20 de miliarde de euro. Toți sunt în funcție, șeful de la fisc Brașov, jupoaie oamenii nevinovați…”, a mai înșirat fără noimă, presupusul avertizor de integritate.

O fi prea facil accesul la justiție în România?

Probabil că Nicodim Lupea ar fi vrut să ne mai povestească și alte “grozăvii” de-ale lui Traian Băsescu, de la prima invazie romană din Dacia la războiul ruso-ucrainian. Doar că eram pe fugă, pentru că trebuia să ajungem la Înalta Curte, unde urma un alt proces interesant. Așa că l-am lăsat pe holul de la CAB, cu tabelele lui și cu supărările care l-au determinat să își lase afacerile și să apuce pe drumul justițiarului neînțeles, care acum se numește avertizor de integritate. Tocmai ne repeta cum o să-și angajeze avocat pentru termenul viitor și o să solicite scutirea de taxă de timbru sau eșalonarea plății acestuia. Un lucru este cert și anume că accesul la justiție în România este extraordinar de facil.