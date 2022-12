Exclusiv. Primul vinovat pentru Schengen sacrificat? Fostul șef SIE: „Puteai să anticipezi că nu intrăm”. Video

Invitat la podcastul România lui Cristache, fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, a explicat unde ar fi putut să greșească Serviciul de Informații Externe (SIE).

„Se face un calcul de probabilități, nu pe dat în ghioc, mama omida, ci pe probleme interne, alegeri, partide de guvernământ, opoziția lor, relația lor cu decidenții români, se face o scară și se găsesc elementele de risc. Și poți să spui: Austria are alegeri, partidul de guvernământ este într-o situație dificilă. Are sub 30% încredere și este contestat. Cancelarul are un profil. Și ai elemente de profil psihologic – nesigur, ezitant, ușor vulnerabil.”, a explicat fostul șef al spionilor strategia pregătirii unui astfel de vot de importanță istorică pentru România.

Croația a negociat din timp

„Hai să nu ne amăgim. În cei 11 ani de când ne jucăm de-a intratul în Schengen, s-au opus pe rând: Germania, Franța, Olanda, Austria… Adică ne-au avertizat, să știți că nu vă votăm. (…) Noi am vorbit mult despre schimbarea peste noapte a Suediei, a Austriei. Foarte rar se întâmplă schimbarea peste noapte, în sensul că nu poți să le anticipezi. Mie mi s-a părut un semnal de alarmă faptul că cu câteva zile să aflăm de schimbarea de poziție a Austriei, au făcut o vizită în Croația cancelarul austriac cu premierul bavarez, după care s-a anunțat că Croația s-a angajat să racordeze la magistrala de gaze Adria, Austria și Germania. Croația a simțit o presiune și a căutat rezolvarea.”, a adăugat Silviu Predoiu.

„Puteai să anticipezi că nu intrăm.”

„Puteai să spui că șansele ca să intrăm sunt extrem de reduse. Nu era vorba de MCV. E un context păcătos pe care noi l-am citit într-o cheie favorabilă nouă, pentru că noi avem responsabili de problemă superficiali, nepricepuți.”, a mai spus fostul șef SIE, care a comentat și despre eventuala demisie sau demitere a actualului șef al Serviciului.

„Știți cum ne vom da seama dacă și-au făcut sau nu treaba? Dacă vedem la Servicii ceva demiteri. (…)O asemenea măsură, dacă se concretizează – că e vorba de un sacrificiu ritualic sau că e vorba de un element susținut de date concrete – ar veni să spună da, într-adevăr, serviciul nu și-a făcut treaba, ar fi un soi de explicație.”, a completat Silviu Predoiu, fostul șef SIE.