Marcel Ciolacu îl contrazice pe Klaus Iohannis. Liderul PSD nu poate trece peste „umilința la care a fost supusă România”

Liderul PSD a fost afectat de „umilința la care a fost supusă România” și de refuzul aderării la Schengen.

„În acest moment președintele participă la Consiliul European. am înțeles că are programat un discurs și vom vedea dacă Consiliul European va lua o decizie în privința votului Austriei. Eu am declarat și îmi susțin poziția, dacă decidenții politici din Austria au găsit de cuviință să voteze împotriva României, total nejustificat. Eu îmi mențin opinia că în acest context România trebuie să se opună Austriei. Cât timp deciziile se iau prin consens, un vot împotrivă înseamnă blocaj.

Austria a votat împotriva României din interese meschine și obiective politice interne, dar nu ai voie la acest nivel să faci asta. În ceea ce privește boicotul împotriva companiilor austriece, asta este altceva, dar dacă produsele românești sau băncile românești au oferte mai bune, atunci trebuie să promovăm o implicare mai activă a acestora în piața românească. Boicotul fiecăruia dintre noi este cu totul altceva. Fiecare dintre noi are dreptul să boicoteze, în regim personal și să sancționeze umilința la care Austria a supus României.”, a spus Marcel Ciolacu.



Ciolacu, lovitură diplomatică pentru Austria

Marcel Ciolacu a declarat că este normal ca fiecare român care a fost afectat de decizia Austriei să reacționeze diferit, dar că oamenii trebuie să înțeleagă anumite diferențe.

„E normal, este o umilinţă arată nu numai clasei politice. Vreau să fac o distincţie foarte clară între români şi austrieci şi decidenţii din Austria din acest moment şi România, fiindcă aţi văzut şi reacţiile de frustrare ale românilor care trăiesc în Austria, dar şi ale austriecilor de susţinere a românilor. A fost un element pur de interes personal, de aceea există această supărare, o prioritate a ministrului de Interne şi a cancelarului, ceea ce ţine de votul din Austria”, a mai spus Ciolacu.