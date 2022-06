EXCLUSIV. PNL și PSD, candidat comun la prezidențiale! Dezvăluirile lui Cataramă: cine este favoritul VIDEO

Invitat în podcastul Evz Play de luni, omul de afaceri Viorel Cataramă, cunoscut ca unul dintre cei mai acerbi apărători ai doctrinei de dreapta din România, a făcut o serie de anunțuri interesante. Contextul declarațiilor sale se leagă de revenirea sa în PNL, anunțul fiind făcut chiar în timpul emisiunii moderate de Robert Turcescu și Dan Andronic.

Refacerea USL a fost anticipată de Viorel Cataramă

Invitatul a afirmat că se aștepta la reunificarea PSD-PNL. „Am fost primul care a ieșit în spațiul public să ceară o guvernare PNL-PSD”, a declarat unul dintre primii președinți ai PNL de după Revoluție. Liberal pur sânge, Cataramă are convingerea că liberalii vor reveni cu adevărat, de voie de nevoie, la o doctrină de dreapta în formula actualei coaliții de la guvernare, mai ales că stânga e reprezentată de PSD. „PNL are nevoie în acest moment de o persoană care să iasă în spațiul public cu un mesaj de dreapta. Nu e suficient pentru un partid să spună că e de dreapta dacă nu are un mesaj de dreapta”, a subliniat politicianul.

Cataramă: Cea mai bună variantă de candidat unic este Geoană

Viorel Cataramă a opinat, de asemenea, că încearcă să-și convingă noii colegi de coaliție că cea mai bună soluție de a câștiga scrutinul prezidențial din 2024 ar fi o candidatură comună.

Persoana cea mai potrivită, în opinia liberalului, este Mircea Geoană datorită conexiunilor sale foarte puternice, un avantaj extrem de important în contextul războiului de la graniță și al turbulențelor politico-economice actuale.

„Aș vrea ca PSD și PNL să meargă pe liste comune cu un candidat unic la președinție. Dacă PSD este de acord să-l nominalizeze pe Mircea Geoană drept candidat la președinție… (n.r. – este propunerea pe care o agreează liberalul). (…) Geoană este cea mai indicată persoană. Poate să fie un factor de echilibru, poate să fie un președinte bun. Vreau ca România să aibă o șansă, și cum ar putea avea decât cu o persoană cu conexiuni bune?”, a explicat Cataramă.

Întreaga emisiune poate fi urmărită accesând acest link https://fb.watch/dtyTtQOy-X/