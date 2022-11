Exclusiv. O nouă înfrângere pentru DNA: e legată de vacanța din Oman a lui Bogdan Olteanu, condamnat pentru o mită primită de la S.O. Vântu

Bogdan Olteanu avea nevoie de acordul instanței pentru a părăsi teritoriul țării, deoarece, cu toate că a fost eliberat din închisoare, el beneficiază doar de suspendarea pedepsei și nu este liber în adevăratul sens al cuvântului. Procurorii DNA au contestat imediat decizia judecătorilor și au depus contestație la Curtea de Apel București, pe data de 2 Noiembrie. Miercuri, un complet de doi judecători, format din Valentin Ticea, președinte și Codruța Strîmb, a judecat contestația procurorilor, iar hotărârea a dat-o în aceeași zi.

Cârdășia cu Sorin Ovidiu Vântu i-a distrus cariera politică și profesională

Bogdan Olteanu a fost unul dintre liderii importanți ai PNL. De profesie avocat, acesta, a fost deputat și a ocupat funcția de Președinte al Camerei Deputaților 2006-2008. Apoi, din 2009 și până în 2016, a fost propulsat de partid în conducerea Băncii Naționale. A mai ocupat și funcția de Ministru delegat pentru relația cu Parlamentul, în Guvernul Tăriceanu.

Din păcate pentru el, în perioada în care era șeful suprem al deputaților, acesta s-a înhăitat cu controversatul om de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, de la care i s-a și tras condamnarea penală. Un angajat al lui Vântu, prins la ananghie de procurorii DNA, ca să mai scape de prin dosarele multe pe care le avea, a făcut un denunț împotriva lui Olteanu. A spus despre acesta că ar fi primit suma de un milion de euro de la Vântu, ca să își folosească influența politică pentru numirea jurnalistului Liviu Mihaiu, pe atunci și el angajat al lui Vântu, în funcția de Guvernator al Deltei Dunării. Nu s-a demonstrat nici până azi dacă banii aceia au fost pentru numirea lui Mihaiu sau pentru campania electorală a PNL, cert este că, fiind un pește atât de mare pentru DNA, procurorii au muncit temeinic la dosar și l-au trimis pe Olteanu în judecată. Pe fond, politicianul a fost condamnat la 7 ai de închisoare dar în apel, a primit 5 ani cu executare. Condamnarea definitivă a primit-o chiar de ziua lui.

A făcut mai puțin de jumătate din pedeapsa cu închisoarea

După 2 ani și o lună de închisoare, Bogdan Olteanu a cerut instanței suspendarea pedepsei și revizuirea sentinței, în baza deciziei Curții Constituționale privind termenul de prescripție. A fost printre puținii norocoși care au și beneficiat de suspendarea pedepsei, așa că pe data de 8 Iulie, Tribunalul București a decis că Olteanu poate fi eliberat din închisoare și revizuirea se poate judeca cu acesta în stare de libertate. Procurorii DNA au atacat încheierea de ședință la CAB, dar și judecătorii Curții de Apel au fost de acord cu eliberarea din închisoare a fostului lider PNL, așa că din data de 18 August, Bogdan Olteanu a ieșit fizic din închisoare pentru a-și pregăti procesul de revizuire.

DNA i-a contestat dreptul la vacanță în afara țării

La ultimul termen al procesului de revizuire, care se judecă la Tribunalul București, s-au întâmplat câteva chestii notabile. În primul rând, Bogdan Olteanu a cerut încetarea procesului penal, în cazul constatării împlinirii termenului de prescripție, după cum a fost formulat de Curtea Constituțională și interpretat în dezlegarea unor chestiuni de drept de către Înalta Curte.

Procuroarea DNA a cerut amânarea cauzei până la redactarea motivării ÎCCJ și publicarea în Monitorul Oficial. Tot DNA a cerut sesizarea Curții Europene de Justiție cu 5 întrebări care să lămurească dacă și cum se aplică deciziile CCR privind prescripția în cazul concret al lui Bogdan Olteanu.

Instanța a respins amânarea cauzei pentru publicarea motivării, însă și-a luat o marjă de două săptămâni ca să se gândească dacă va sesiza CJUE, așa cum a solicitat DNA. Nu în ultimul rând, Bogdan Olteanu a cerut permisiunea să părăsească țara, pentru a pleca în vacanță cu familia, în Oman, în luna decembrie. El avea nevoie de această permisiune, deoarece, o dată cu suspendarea pedepsei, instanța i-a impus și unele obligații și interdicții, printre care și aceea de a nu părăsii teritoriul României. Tribunalul București i-a acceptat cererea lui Bogdan Olteanu și i-a permis acestuia să plece în vacanță, dar procurorii DNA, așa cum am spus la început, au contestat decizia la Curtea de Apel.

A venit la proces cu căciula în cap

Bogdan Olteanu a venit miercuri, la Curtea de Apel, cu puți înainte de ora 12.00, când era programată ședința de judecată. Din cauza frigului de afară, și-a ridicat gulerul trenciului negru și și-a îndesat pe cap o căciulă de lână. În sala de judecată a rămas în costumul negru, elegant, cu cămașă albă și cravată, așa cum a venit îmbrăcat de fiecare dată în fața judecătorilor. A stat, ca de obicei, foarte liniștit, atent la ce se discută în alte cauze, lângă avocatul său, Ștefan Alexandru, de la Baroul Cluj. Când i-a venit rândul să își susțină cauza, a stat în poziție de drepți, respectuos, în fața completului de judecată.

DNA este de părere că viața de familie nu este un motiv serios

Procuroarea DNA de ședință, a cerut anularea încheierii Tribunalului București, ca fiind neîntemeiată. În susținerea poziției parchetului, procuroarea a spus că nu există motive suficient de serioase care să justifice părăsirea țării, de către revizuient. “Majoratul fiicei nu este un motiv și nici vacanța cu familia”, a spus procuroarea. Reprezentanta DNA a mai spus în susținerea poziției acuzării, că România nu are acord de extrădare cu Oman și fiind vorba despre un proces de revizuire, dacă Olteanu pierde acest proces, există riscul să nu se mai întoarcă în țară.

Avocatul a susținut că România are probleme cu țările cu care are acord de extrădare, nu cu Oman cu care n-are acord

În replică, avocatul Ștefan Alexandru, a spus că Olteanu nu se află în situația unui control judiciar și că nu există vreo prevedere legală care să nu-i permită clientului său să părăsească țara, dacă instanța încuviințează acest lucru.

“Nu faptul că nu avem acord de extrădare cu Oman este problema. România are probleme cu cei care au fugit în țări cu care are acord de extrădare dar nu poate să-i aducă înapoi de acolo, nu cu țări cu care nu are acord de extrădare”, a spus avocatul. “Clientul meu a venit în țară într-un moment mult mai greu decât acesta de acum. După ce a primit o condamnare de 7 ani la fond, înainte de pronunțarea condamnării definitive de la CAB, s-a întors în țară cu 4 zile înainte, din Egipt. Acum, după ce a făcut închisoare 2 ani și o lună, de ce nu s-ar întoarce, când este o chestiune atât de simplă?”, s-a întrebat, retoric, avocatul Ștefan Alexandru.

“Dacă instanța de revizuire va accepta sesizarea CJUE cu privire la cele 5 întrebări puse de DNA, va urma un termen lung, de cel puțin 2 ani, până va veni răspunsul. Deci nu se pune problema că revizuirea se va judeca atât de repede. În plus, clientul meu a dovedit că respectă toate deciziile instanței. A avut confiscare, el și familia au făcut tot posibilul și au achitat suma care i s-a pus în sarcină”, a completat avocatul lui Bogdan Olteanu.

Bogdan Olteanu vrea să se întoarcă în societate

În ultimul cuvânt, Bogdan Olteanu și-a susținut punctul de vedere, ca un adevărat avocat. “Dorința mea este ca să mă întorc cât mai repede în societate. Voi reveni în țară chiar înainte de termenul de judecată al procesului de revizuire. Doresc să plec în această vacanță din dorința de familie, de consolidare a vieții de familie. Copiii cresc, fetele vor merge la facultate, își vor vedea de viața lor, de familiile lor. De aceea este atât de importantă pentru mine această vacanță împreună cu ele”, a spus Olteanu.

CAB îl lasă în vacanța din Oman, iar cheltuielile contestației rămân în sarcina statului

Se pare că argumentele lui Bogdan Olteanu și ale avocatului său au fost mai puternice decât cele ale procuroarei DNA. Cei doi judecători au rămas în pronunțare, iar decizia a fost luată repede. Instanța a respins ca inadmisibilă contestația formulată de DNA împotriva încheierii penale a Tribunalului București.

Hotărârea instanței este definitivă, iar cheltuielile judiciare avansate în contestație rămân în sarcina statului. În concluzie, Bogdan Olteanu va putea pleca în vacanța din Oman, alături de familie, în luna decembrie, așa cum și-a propus.