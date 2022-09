Cine este în spatele Recorder și HotNews. Legăturile cu Securitatea, SIE și „metoda” Vântu

Editorul publicației online Recorder este, așa cum scrie într-una din secțiunile site-ului, firma Harfa Online Publishing SRL. Această firmă asigură editarea publicației și administrează afacerea. Conform unei investigații Newsweek, aproape jumătate din acțiunile acestei companii, 49,5%, au fost deținute, imediat după înființare de Dragoș Vîlcu Management SRL, o firmă care i-a avut ca asociați pe producătorul de filme cu același nume, Dragoș Vîlcu, și pe tatăl său, Gheorghe Vîlcu. Acesta din urmă a fost ambasador al României, iar astăzi este pensionar.

Diferența de acțiuni era deținută de Răzvan Ionescu, publisher la Recorder, și alți trei jurnaliști, Mihai Gabriel Voinea, Cristian Sorin Delcea și Iulian Andrei Crăciun.

La două luni de la înființarea firmei Harfa Online Publishing SRL, compania deținută de cei doi Vâlcu a decis să se retragă din acționariat, vânzându-și pachetul către ceilalți asociați.

Cei doi au rămas, însă, sub diferite forme în apropierea publicației, după modelul patentat de Sorin Ovidiu Vântu, fostul patron al trustului Realitatea-Cațavencu, care și-a vândut de mai multe ori de-a lungul anilor afacerile către diverși angajați.

Conform sursei citate, Răzvan Ionescu este în continuare administrator și acționar minoritar în mai multe companii deținute de cei doi.

Retras din acte de la Recorder, patron la Hotnews

De curând, Dragoș Vîlcu a preluat prin intermediul unei alte firme, Multi Media Est SRL, deținută tot împreună cu tatăl său, compania Media Bit Software SRL, care Hotnews.ro. Media Bit Software SRL era deținută de Ioan Mărgărit – 36,98%, Manuela Preoteasa – 31,48%, Andrei Woinarowski – 17,99%, Răzvan Cornețeanu – 9,04% și Tereze Sălișteanu.

Conform unor surse din piața media, citate de Newsweek, tranzacția pentru preluarea Hotnews s-ar fi ridicat la circa două milioane de euro.

Un fost ambasador prosper

Alături de fiul său, în patronatul publicațiilor Recorder, în trecut, dar și al Hotnews apare Gheorghe Vîlcu, fost diplomat comunist. Deși greu de crezut, având în vedere că mai toți funcționarii care lucrau în Ministerul Afacerilor Externe în timpul dictaturii comuniste aveau legături serviciile secrete, bătrânul Vîlcu a obținut în 2010 o decizie de necolaborare, emisă de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Conform documentului acesta ar fi fost urmărit de Securitate, sub numele conspirativ Viorel pentru „manifestări negative la adresa politicii interne și Externe a României, precum și la activitatea desfășurată de unele personalități din conducerea de partid și de stat”.

CV-ul fostului diplomat Gheorghe Vîlcu, nu se găsește nicăieri, nici măcar pe site-ul MAE. Singurele informații despre el apar pe pagina de socializare. Conform acesteia el a absolvit Politehnica în 1971 și a urmat Relații Internaționale în cadrul Academiei de Studii Economice (ASE). În MAE a lucrat până în 2013. Ca o coincidență, tatăl lui Răzvan Ionescu a lucrat, de asemenea, în MAE, într-un post de contabil. Printre prietenii de pe Facebook ai diplomatului pensionar se numără și generalul Silviu Predoiu, fostul șef operativ al SIE.

Din declarațiile de avere ale lui Gheorghe Vîlcu, dinainte de pensionare, reiese că deține două două apartamente în București și o casă la Telega în județul Prahova. În ultimii ani, ca ambasador, a câștigat un salariu de aproape 70.000 de dolari pe an. Iar la economii, a trecut un depozit de 40.000 de euro. În 2012, conform informațiilor din declarația de avere, Vîlcu senior i-a acordat fiului său două împrumuturi în valoare de 20.000 Euro, respectiv 41.000 de dolari. S-a întâmplat la trei ani după ce Vîlcu junior, i-a donat tatălui un apartament de 144 de metri pătrați în București.

Tranzacții cu vedete TV și jurnaliști

Dragoș Vîlcu Management SRL, din care fostul ambasador s-a retras anul trecut, cedându-și participația fiului, deține pachete majoritare de acțiuni la mai mujlte firme din domeniul producției cinematografice și publicitare, dar și mass-media.

În trecut, firma a mai avut acțiuni la Andreea Raicu Network SRL, alături de vedeta cu același nume. Acum câteva zile, Andreea Raicu și-a vândut participația companiei lui Vîlcu, care a redenumit firma DG Digital Direct SRL. Pe portalul instanțelor de judecată, există un proces prin care Vîlcu junior și Andreea Raicu se judecă pentru o datorie de peste 600.000 lei.

O altă firmă controlată de Vîlcu junior este You Trust Publishing Group SA, unde are 95%, restul acțiunilor fiind deținut de Răzvan Ionescu. Înființată în 2018, firma nu a avut nici o activitate până la finalul anului 2021 când a început să preia mai multe SRL-uri înființate de jurnaliști. În martie 2022, You Trust Publishing Group SA a achiziționat 48% din acțiunile Universal Impex Company Est SRL, deținută de Sorin Enache, fost director executiv al televiziunii Realitatea TV.

După tranzacție, administrarea acestei afaceri este preluată de firma ZYX Publishing Group SRL, controlată tot de Vîlcu junior și al cărei reprezentant este același Răzvan Ionescu. Conform Biroului Român de Auditare a Tirajelor (BRAT), această firmă este publisherul unor site-uri precum b365.ro, lovedeco.ro, smartliving.ro, totuldespremame.ro.

O altă afacere controlată de Vîlcu junior, prin You Trust Publishing SA, este Newbiz Online Publishing SRL, administrată de același Răzvan Ionescu. Înființată în 2019, firma o avea ca acționar minoritar, cu 20%, pe Andreea Roșca, fost redactor șef al revistei Capital. Doi ani mai târziu, în august 2021, ea rămâne doar cu 5%, relatează Newsweek.ro