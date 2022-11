Exclusiv. Bogdan Olteanu a rugat instanța să-l lase să plece în vacanță cu familia, în Oman. Judecătorul a fost de acord

Bogdan Olteanu a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență din care a executat 1 a și 8 luni. A fost printre primii beneficiari ai deciziei Curții Constituționale privind prescripția. Curtea de Apel București i-a acceptat, definitiv, în luna august, suspendarea pedepsei, astfel că acesta a fost pus în libertate. Pentru a scăpa definitiv de pedeapsă, Bogdan Olteanu a deschis o acțiune de revizuire a sentinței, iar dosarul se judecă, pe fond la Tribunalul București.

Bogdan Olteanu a obținut suspendarea executării în baza deciziei CCR

Bogdan Olteanu a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru că ar fi acceptat o mită de 1 milion de euro de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu. Olteanu trebuia să-și folosească influența politică pentru a-l numi pe jurnalistul Liviu Mihaiu în funcția de guvernator al Deltei Dunării.

Chiar dacă Liviu Mihaiu a ajuns pe funcția dorită, nu s-a demonstrat că banii de la Vântu au contribui la numire sau au fost pentru campania electorală a PNL, dar cert este că banii au ajuns la Bogdan Olteanu, iar judecătorii l-au condamnat pe acesta la 5 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență. După aproape 2 ani de la încarcerarea în penitenciar, a apărut decizia CCR cu privire la termenul de prescripție, iar Bogdan Olteanu și avocații acestuia au profitat și au cerut suspendarea pedepsei până la lămurirea instanțelor despre modul de aplicare a deciziei. Judecătorii de la Curtea de Apel București nu au mai așteptat dezlegarea unor chestiuni din partea Înaltei Curți și l-au pus în libertate pe Bogdan Olteanu.

În sala de judecată, Olteanu a fost atent la pledoariile din celelalte procese

Bogdan Olteanu a venit în fața judecătorului Mihai Bălănescu, cel care judecă fondul revizuirii la Tribunalul București, însoțit de avocatul Ștefan Alexandru de la casa de avocatură Chiriță și Asociații din Cluj. Olteanu a venit la instanță, ca de obicei, îmbrăcat elegant, la costum de culoare închisă. Chiar dacă ședința a fost programată la ora 11.00, pentru că mai erau alte dosare înainte, cauza lui a fost lăsată ultima. Bogdan Olteanu și avocatul său nu au stat pe hol, ci au preferat să aștepte în sală, aproape o oră, până când celelalte dosare au fost luate și le-a venit și lor rândul. Majoritatea dosarelor aveau ca obiect evaziunea fiscală și alte fapte penale ale administratorilor de firme, inclusiv chestii legate de firme offshore. Olteanu a părut foarte interesat de cauzele dezbătute și a ascultat cu interes pledoariile avocaților și declarațiile inculpaților, în timp ce avocatul său a cerut grefierei să-i permită studierea dosarului în care urma să pledeze.

Contradicție pe continuarea sau nu a procesului penal

Judecătorul Bălănescu a deschis ședința, adresându-se direct lui Bogdan Olteanu. “Ținând cont de pronunțarea Înaltei Curți cu privire la dezlegarea unor chestiuni de drept, consider necesar să-l întreb pe petent, pe inculpat ca urmare a dispunerii rejudecării, dacă dorește continuarea procesului penal? “, a întrebat judecătorul.

“Nu putem discuta despre continuarea unui proces penal în această fază, a revizuirii. Acum punem în discuție aplicarea prescripției”, i-a răspuns avocatul Ștefan Alexandru. “Bun, eu am întrebat ca principiu, fiind ca o rejudecare pe fond în acest moment”, i-a replicat judecătorul. “Bine, atunci credeți că am putea readministra probele pentru a-i proba nevinovăția clientului meu?”, a întrebat avocatului Olteanu.

“Nu e ce cred eu. Aici avem soluția Înaltei Curți. Problema care se pune înainte să intri pe fond este că avem o prescripție, înțelegi, așa cum ați solicitat, dar la sesizarea instanței, este ca și cum am avea o acțiune penală. Altfel, dacă nu ar fi decizia CCR, am începe cu audierea inculpatului, a martorilor, cu administrarea probelor. Eu nu mă pot autopronunța, de aceea îl întreb pe domnul Olteanu, petentul-inculpat, dacă dorește continuarea procesului penal…”, i-a explicat judecătorul Bălănescu.

Bogdan Olteanu a ales să nu meargă mai departe cu procesul și doar să se constate prescripția

Procuroare de ședință DNA a intervenit și a dat dreptate judecătorului. “Este o întrebare pertinentă, pentru că decizia CCR se aplică în principiu, iar pasul următor este rejudecarea pe fond”, a susținut aceasta. “Atunci consultați-vă cu clientul și luați o decizie, pentru că trebuie să consemnăm poziția inculpatului. Dacă dorește continuarea procesului penal, atunci trebuie să reluăm administrarea probatoriului, dacă nu, luăm în discuție dacă s-a împlinit sau nu termenul prescripției”, a completat judecătorul Bălănescu. După câteva clipe în care Bogdan Olteanu a discutat în șoaptă cu avocatul său, a venit și răspunsul acestuia. “Nu, nu dorește continuarea procesului penal!”, a declarat ferm avocatul Ștefan Alexandru. “Atunci să dea o scurtă declarație domul Olteanu, pentru că este o poziție asumată. Să o consemnăm și să o semneze”, a concluzionat instanța. Ceea ce s-a și întâmplat.

Procurorii DNA nu se lasă și cer sesizarea Curții Europene de Justiție

DNA, prin procuroarea de ședință, a cerut amânarea cauzei până la redactarea considerentelor care au stat la baza soluției ÎCCJ privind aplicarea deciziei CCR. De asemenea a cerut sesizarea Curții Europene de Justiție, cu 5 întrebări care să lămurească unele aspecte de aplicare a prescripției, concret cu privire la cauza lui Bogdan Olteanu. Procuroarea a explicat că aceste întrebări care vizează dosarul lui Bogdan Olteanu se referă la cazuri similare pentru care CJUE a dat soluții contrare deciziei CCR. Avocatul lui Bogdan Olteanu s-a opus primei propuneri a parchetului.

“Dispozitivul deciziei precum și raportul judecătorului ÎCCJ sunt foarte clare, nu este voie să mai așteptăm considerentele ”, a spus Ștefan Alexandru. “Sunt de acord cu dumneavoastră, se respinge solicitarea doamnei procuror cu privire la amânarea cauzei pentru a aștepta considerentele ÎCCJ. Dispozitivul este foarte clar. Cu privire la sesizarea CJUE cu cele 5 întrebări, instanța nu se opune”, a fost concluzia instanței.

“Nu mi se pare colegial din partea parchetului, să vină cu sesizarea CJUE, cu 5 întrebări, fără să ni le fi dat să le studiem și noi. Pot să le fac o poză cu telefonul, să le pot studia?”, a cerut apărarea.

Instanța a acordat termen de 2 săptămâni pentru a se pronuța pe cererea de sesizare a CJUE

După ce i-a permis avocatului să fotografieze documentul DNA, judecătorul Mihai Bălcescu a cotiuat: “Trebuie să citesc și eu aceste întrebări. Bănuiesc că este vorba despre o aplicare unitară a dreptului în Uniunea European? Haideți să citesc și eu, să motivez fiecare întrebare în parte. Stabilim data de 14 Noiembrie pentru dezbateri pe solicitarea de sesizare a CJUE. Legea mă obligă să mă pronunț și pe admisibilitatea acestei sesizări. Au mai fost asemenea sesizări, doamna procuror?”

“Da, de când s-a pronunțat Înalta Curte, din 25 Octombrie, au mai fost cel puțin două sesizări admise”, a răspuns procuroarea DNA. În final instanța a decis ca pe data de 14 Noiembrie să se dezbată în contradictoriu solicitarea de sesizare a CJUE și să se pronunțe pe această cerere a parchetului.

Procurorii nu vor să-l lase pe Olteanu să plece cu familia în concediu

Avocatul lui Bogdan Olteanu i-a amintit judecătorului, care se pregătea să ridice ședința, că a mai depus o cerere la dosar. “Așa este. Dar am niște nelămuriri. Deci domnul Olteanu vrea să plece în vacanță cu familia în Oman în intervalul 12-19 Decembrie? Și veți sta la acest hotel, Fanar Residence?”, a întrebat judecătorul. “Exact cum scrie în actele depuse. Este un pachet turistic care cuprinde toate serviciile descrise”, a răspuns Bogdan Olteanu. Avocatul său a explicat în susținerea cererii că Bogdan Olteanu a respectat actul de justiție, inclusiv înainte de a fi condamnat când a fost plecat din țară, dar s-a întors cu 4 zile înaite de a fi condamnat. Procuroarea DNA s-a opus solicitării, motivând că legiuitorul a impus revizuentului să nu părăsească teritoriul României până la pronunțarea definitivă a instanței. “Nu se poate, ca nici la o lună de când i-a fost suspendată executarea pedepsei, el să vrea să plece din țară, cu toate că i s-a pus în sarcina acestuia că nu are voie. Crem respingerea cererii”, a susținut procuroarea.

Judecătorul s-a lăsat impresionat de argumente și l-a lăsat pe Bogdan Oltean să-și ducă familia în vacanță în Oman

În ultimul cuvânt, Bogdan Olteanu a încercat să impresioneze instanța. “Îmi doresc din suflet să plec cu familia în această vacanță, mai ales că va fi ultima în această formulă. Una dintre fetele mele împlinește 18 ani și nu va mai merge cu noi în concedii. Va avea drumul ei, viața ei. Ne dorim să petrecem și noi această vacanță în locația în care am mai mers și lor le place foarte mult. Sutem 4 persoane, eu, soția și cele două fete ale mele”, a argumentat Bogdan Olteanu cererea sa. “Bun, am înțeles, rămân în pronunțare pe cerere”, a încheiat judecătorul Bălănescu ședința.

La plecare am încercat să obțin o declarație de la Bogdan Olteanu. “Nu pot să vă spun nimic, am promis că nu dau nicio declarație până la sfârșitul procesului”, mi-a răspuns el. I-am urat succes, măcar în legătură cu plecarea în vacanță. Și l-a avut. Argumentele sale legate de familie l-au convins pe judecătorul Mihai Bălănescu. În urmă cu câteva minute, pe portalul instanțelor a fost publicată soluția pe scurt. “Admite cererea formulata de revizuentul Bogdan Olteanu. Acorda revizuentului Bogdan Olteanu permisiunea de a se deplasa in perioada 12.12-19.12.2022, in Sultanatul Oman.”.