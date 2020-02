Cazul primul pacient suspectat de coronavirus care a plecat, liber, pe străzile Bucureștiului a stârnit o adevărată isterie. În spatele acestui incident se ascunde, însă, un adevăr tipic românesc. Omul a venit de bunăvoie la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” deoarece abia venise din vacanță, din Malaezia. Numai că, după mai multe ore, s-a săturat să aștepte rezultatul și un pahar cu apă și s-a dus, pur și simplu, acasă.

Omul este bulgar cu cetățenie română. Un coleg de al lui, Lucian Călărașu, a povestit, în exclusivitate pentru evz.ro, ce s-a întâmplat de fapt.

„Am fost împreună în vacanță, în Asia. Ne-am întors sâmbătă. Duminică, la insistențele soției mele, am mers la Matei Balș să îmi fac analizele pentru coronavirus. A venit cu mine și colegul meu bulgar”, a povestit, în exclusivitate pentru evz.ro, Lucian Călărașu.

Acesta a spus că s-a prezentat în zona de carantină în jurul orei 11.30: „Am intrat ca la noi acasă. Am întrebat un paznic unde se fac analizele pentru coronavirus și n-a arătat ușa pe care să intrăm. Nu era nimic încuiat sau izolat”.

Apoi, susține Lucian Călărașu, un cadru medical i-a întrebat ce caută acolo. I-au spus pentru ce au venit. „Păi nu aveți voie aici. Trebuie să mergeți la camera de gardă”, a venit răspunsul.

Cei doi s-au conformat. Apoi, au fost introduși într-un salon și li s-au prelevat probele, „secreții din nas și din gât”.

„Nu aveam de unde să bem un pahar cu apă. Am cerut și ni s-a spus că nu au. Am întrebat cât mai trebuie să stăm și ne-au spus că mai durează. Am stat așa până la ora 16.00”, a povestit Călărașu, în exclusivitate pentru evz.ro.

Bulgarul, însă, nu a mai avut răbdare…

