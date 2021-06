Președintele AMVVD susține că Ghinea a ratat șansa de a intra în istorie după ce a refuzat un proiect unic în România, de sprijin pentru militarii care au luptat în teatrele de operații NATO. În exclusivitate, evz.ro vă prezintă adresele transmise către președintele Klaus Iohannis și către premierul Florin Cîțu în care se arată ce spune Comisia Europeană despre construirea primului Centru de Recuperare și Refacere din Europa de Est, pentru Veteranii din întreg Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională.

Militarii veterani care au contribuit la integrarea României în NATO și UE cer demisia lui Cristian Ghinea chiar în ziua în care ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis mult-lăudatul proiect PNRR la Bruxelles.

Solicitarea a fost trimisă premierului Florin Cîțu după ce Ghinea a comunicat militarilor că nu a fost aprobat proiectul construirii primului Centru de Recuperare și Refacere din Europa de Est, pentru Veteranii din întreg Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, participanți la misiuni și operații în afara teritoriului național.

În plus, militarii veterani au cerut sprijinul președintelui Klaus Iohannis căruia i-au solicitat să intervină instituțional, „inclusiv prin Decizie a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în vederea finanțării și finalizării acestui centru de recuperare, imperios necesar”.

În marea lor majoritate, beneficiarii acestui centru sunt militari NATO, trimiși de Armata României în Teatrele de Operații din Afganistan, Irak sau Bosnia. Aceștia nu au parte, ca și în alte state membre ale Alianței Nord Atlantice, de o bază de tratament și recuperare fizică sau psihică, specializată în acest sens. Fiecare se descurcă cum poate, iar costurile nu sunt ușor de suportat pentru familiile celor răniți, unii cu sechele grave, sau a celor care suferă de tulburarea de stres post-traumatic (TSPT).

Și urmează valul de militari care se retrag din Afganistan….

Militarii veterani cer demisia lui Ghinea

În documentul prezentat, în exclusivitate, de evz.ro, Asociaţia Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi (AMVVD) „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir” arată care a fost, de fapt, răspunsul transmis de Comisia Europeană, după ce militarii veterani au solicitat fonduri, aprobate de fostul guvern Orban, pentru construirea primului Centru de Recuperare și Refacere din Europa de Est, pentru Veteranii din întreg Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională.

Așa cum a dezvăluit, în premieră, evz.ro, ministerul condus de Cristian Ghinea a transmis veteranilor că proiectul „nu este în linie cu POIDS (Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială n.a.) și că programele de acest gen sunt finanțate de ministerele apărării din alte țări”.

În realitate, așa cum ne-a transmis AMVVD, Comisia Eoropeană arată:

„În legătură cu investițiile preidentificate pentru dezvoltarea unui centru de terapie pentru veterani, a unui centru pentru protecția memoriei victimelor Holocaustului și a unui centru integrat pentru tinerii vulnerabili, autoritățile naționale sunt invitate să detalieze procedura de selecție pentru proiectele strategice propuse și beneficiarii predefiniți, precum și mixul de politici care justifică selecția acestora pentru ca serviciile Comisiei să își evalueze în continuare oportunitatea și livrarea strategică la nivel național. În plus, în ceea ce privește centrele pentru tineri vulnerabili, vă rugăm să evaluați și să explicați complementaritatea și suprapunerile cu centrele de tineret prevăzute în PO pentru educație și ocuparea forței de muncă”.

Adică forul de la Bruxelles a cerut detalii autorităților naționale, detalii pe care veteranii AMVVD, inițiatorii proiectului, s-au oferit să le pună la dispoziție încă din luna ianuarie 2021, dar pe care oficialii ministerului condus de Ghinea le-au refuzat, în mod repetat.

„Suntem surprinși să aflăm că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene susține că a cerut clarificări, atât timp cât, din luna ianuarie, ni s-a refuzat orice dialog pe care l-am solicitat pe această temă. Aceste clarificări ar fi trebuit să le facm noi, inițiatorii proiectului”, a declarat, în exclusivitate pentru evz.ro, Marius Apostol, președintele AMVVD.

Marius Apostol: „Domnul Ghinea a ratat șansa de a intra în istorie”

Marius Apostol (foto), președintele AMVVD, militar rănit grav în Afganistan care a trait pe propria piele și din propriul buzunar trista experiență prin care este nevoit să treacă un astfel de veteran este unul dintre cei mai revoltați de această decizie.

Mai ales că de șapte ani de zile se luptă pentru acest proiect, alături de camarazii săi care au avut de suferit în teatrele de operații.

„Cu regret o spun, dar cred că domnul ministru Ghinea a ratat șansa de a intra în istorie. De ce vă spun acest lucru? Pur și simplu eu refuz să cred că un proiect, unic în spațiul est-european, de sprijin pentru militarii NATO, care au avut de suferit în urma misiunilor din teatrele de operații, dar și pentru familiile celor care și-au pierdut viața în astfel de misiuni, nu prezintă importanță. Refuz să cred că un membru al Guvernului României nu conștientizează că este acolo pentru că noi, militarii trimiși pe front, ne-am sacrificat în interesul României și al lor, implicit. Am ținut frontul departe de țară, asta ar trebui să știe domnul ministru. Iar beneficiile și agreearea internațională de care se bucură România, pe plan international, a fost, cu precădere, că unii ca noi ne-am dus pe front, în Afganistan, Irak, Bosnia sau în orice loc în care am fost trimiși de Armata României, ca și ceilalți camarazi din întreg Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională. Practic, acești oameni care își doresc doar un centru de recuperare care nu exisă în România, au contribuit la integrarea României în NATO și UE”, a declarat, în exclusivitate pentru evz.ro, Marius Apostol, președintele AMVVD.

AMVVD către premierul Cîțu: „Se impune solicitarea demisiei”

În scrisoarea către primul ministru, AMVVD îi transmite lui Florin Cîțu „respectuoasa rugăminte de a avea o întrevedere cu o delegație a Veteranilor, pentru identificarea celor mai viabile soluții legale, în vederea susținerii și alocării de fonduri europene nerambursabile pentru finalizarea proiectului Centrului de Recuperare și Refacere pentru Veteranii din întreg Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională participant la misiuni în teatrele de operații, primul de acest fel din Europa de Est.”.

În plus, se arată în documentul intrat în posesia evz.ro, „asociația noastră consideră oportună o analiză a dumneavoastră cu privire la activitatea desfășurată până în prezent de către ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene prin care se impune solicitarea demisiei acestuia”.

De asemnea, AMVVD a transmis președintelui României, Klaus Iohannis:

„În virtutea atribuțiilor constituționale privind apărarea națională, vă adresăm respectuoasa rugăminte de a analiza și susține realizarea în România a primului centru de Recuperare și Refacere din Europa de Est, pentru militarii răniți în teatrele de operații și veteranii din întreg Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, și a interveni instituțional, inclusiv prin Decizie a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în vederea finanțării și finalizării acestui centru de recuperare, imperios necesar”.

Veteranii merg cu proiectul la Bruxelles

Puși într-o situație greu de înțeles pentru un stat membru NATO, militarii vetrani au anunțat că se vor adresa Consiliului European „în scopul prezentării proiectului pentru aprobare”.

„Având în vedere faptul că ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene domnul Cristian Ghinea, nu a binevoit să dea curs solicitărilor A.M.V.V.D. de a avea o întrevedere și a căuta soluțiile optime în scopul realizării obiectivului național, C.R.R.V., unicul centru din România și Europa de Est, astăzi 31.05.2021, asociția a solicitat sprijin instituțional din partea Președintelui României și a prim-ministrului Florin Vasile CÎȚU.

De asemenea A.M.V.V.D., în perioada următoare analizează oportunitatea de a se adresa Consiliului European în scopul prezentării proiectului pentru aprobare, ținând cont de faptul că obiectivul primordial al asociației îl constituie dotarea și darea în folosință a primului Centru de Recuperare și Refacere din Europa de Est, pentru Veteranii din întreg Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, participanți la misiuni și operații în afara teritoriului național, conform angajamentelor și tratatelor asumate de către România și care prin participarea acestora alături de aliați au contribuit decisiv prin devotamentul și sacrificiile militarilor români la integrarea României în N.A.T.O și U.E.

În cursul anului 2020, o delegație guvernamentală din componența de la acea dată, s-a deplasat la Centrul de Recuperare și Refacere pentru Veterani (foto) și în urma analizei coroborate cu proiectul complet al renovării, dotării și dării în folosință al acestuia, întocmit și prezentat de către asociație, s-a convenit și agreat finalizarea proiectului propus, prin competența Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de a accesa fonduri europene nerambursabile”, se arată în comunicatul AMVVD.

Scrisoarea adresată premierului Florin Cîțu

„Stimate domnule Prim-ministru,

În baza Deciziei Tribunalului Buftea nr. 180 din 17.09.2013, a fost înființată Asociaţia Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir” (A.M.V.V.D.) și a devenit de utilitate publică în baza H.G. nr. 531 din data de 27.07.2017, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 26/2000, republicată, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, nonguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, cu caracter educațional, social, cultural, științific, umanitar şi socioprofesional.

Unul dintre obiectivele primordiale ale asociației noastre îl constituie dotarea și darea în folosință a primului Centru de Recuperare și Refacere din Europa de Est, pentru Veteranii din întreg Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, participanți la misiuni și operații în afara teritoriului național, conform angajamentelor și tratatelor asumate de către România și care prin participarea acestora alături de aliați au contribuit decisiv prin devotamentul și sacrificiile militarilor români la integrarea României în N.A.T.O și U.E.

Menționăm faptul că A.M.V.V.D. are încheiat contract de comodat cu Primăria Târgoviște, județul Dâmbovița, pentru locația situată lângă Mânăstirea Dealu, pe o perioadă de 74 de ani. Această locație a funcționat până în anul 2002 ca spital județean, existând infrastructura și utilitățile necesare acestei destinații și modernizate până în prezent din fondurile proprii ale asociației, obținute prin donații, sponsorizări și munca voluntară a membrilor asociației, imperios necesare pentru atingerea acestui deziderat.

În cursul anului 2020, o delegație guvernamentală din componența de la acea dată, s-a deplasat la Centrul de Recuperare și Refacere pentru Veterani și în urma analizei, coroborate cu proiectul complet al renovării, dotării și dării în folosință al acestuia, întocmit și prezentat de către asociație, s-a convenit și agreat finalizarea proiectului propus, prin competența Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de a accesa fonduri europene nerambursabile, pe o axă special identificată în acest sens, finalizat prin transmiterea proiectului pentru preaprobare de către forurile europene competente.

„In relation to the pre-identified investments for the development of a therapy centre for veterans, a centre for the protection of the memory of the victims of the Holocaust and an integrated centre for vulnerable young, the national authorities are invited to detail the selection procedure for the strategic projects proposed and the pre-defined beneficiaries as well as the policy mix justifying their selection in order for the Commission services to further assess their opportunity and strategic delivery at national level. In addition, with regard to the centers for vulnerable young persons, please assess and explain complementarity and overlaps with the youth centers foreseen under the Education and Employment OP”.

N.R. „În legătură cu investițiile preidentificate pentru dezvoltarea unui centru de terapie pentru veterani, a unui centru pentru protecția memoriei victimelor Holocaustului și a unui centru integrat pentru tinerii vulnerabili, autoritățile naționale sunt invitate să detalieze procedura de selecție pentru proiectele strategice propuse și beneficiarii predefiniți, precum și mixul de politici care justifică selecția acestora pentru ca serviciile Comisiei să își evalueze în continuare oportunitatea și livrarea strategică la nivel național. În plus, în ceea ce privește centrele pentru tineri vulnerabili, vă rugăm să evaluați și să explicați complementaritatea și suprapunerile cu centrele de tineret prevăzute în PO pentru educație și ocuparea forței de muncă”.

Prin adresa nr. 1396 din 09.04.2021 (anexată), sub semnătura ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, domnul Cristian Ghinea, am fost informați că, în urma unor solicitări suplimentare ale forului european, din luna ianuarie 2021, acest proiect nu se înscrie în linia generală eligibilă finanțării.

În urma solicitărilor asociației noastre de a fi primiți în audiență de către domnul ministru în vederea clarificării motivelor neincluderii acestui proiect pentru finanțare în perioada 2021-2027 sau identificării unor soluții legale rapide de finanțare, nu am primit niciun răspuns.

În calitatea dumneavoastră de prim-ministru al României, vă adresăm respectuoasa rugăminte de a avea o întrevedere cu o delegație a Veteranilor, pentru identificarea celor mai viabile soluții legale, în vederea susținerii și alocării de fonduri europene nerambursabile pentru finalizarea proiectului Centrului de Recuperare și Refacere pentru Veteranii din întreg Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională participant la misiuni în teatrele de operații, primul de acest fel din Europa de Est.

Totodată, vă informăm că asociația noastră consideră oportună o analiză a dumneavoastră cu privire la activitatea desfășurată până în prezent de către ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene prin care se impune solicitarea demisiei acestuia”.

Scrisoarea adresată președintelui României, Klaus Iohannis

„Stimate domnule Președinte,

În baza Deciziei Tribunalului Buftea nr. 180 din 17.09.2013, a fost înființată Asociaţia Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir” (A.M.V.V.D.) și a devenit de utilitate publică în baza H.G. nr. 531 din data de 27.07.2017, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 26/2000, republicată, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, nonguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, cu caracter educațional, social, cultural, științific, umanitar şi socioprofesional.

Unul din obiectivele primordiale ale asociației noastre îl constituie dotarea și darea în folosință a primului Centru de Recuperare și Refacere pentru Veteranii din întreg Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, participanți la misiuni și operații în afara teritoriului național, conform angajamentelor și tratatelor asumate de către România și care prin participarea acestora alături de aliați au contribuit decisiv prin devotamentul și sacrificiile militarilor români la integrarea României în N.A.T.O și U.E.

Menționăm faptul că A.M.V.V.D. are încheiat contract de comodat cu primăria Târgoviște, județul Dâmbovița, pentru locația situată lângă Mânăstirea Dealu, pe o perioadă de 74 de ani. Această locație a funcționat până în anul 2002 ca spital județean, existând infrastructura și utilitățile necesare acestei destinații și modernizate până în prezent din fondurile proprii ale asociației, obținute prin donații, sponsorizări și munca voluntară a membrilor asociației, imperios necesare pentru atingerea acestui deziderat.

În cursul anului 2020, o delegație guvernamentală din componența de la acea dată, s-a deplasat la Centrul de Recuperare și Refacere pentru Veterani și în urma analizei coroborate cu proiectul complet al renovării, dotării și dării în folosință al acestuia, întocmit și prezentat de către asociație, s-a convenit și agreat finalizarea proiectului propus, prin competența Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de a accesa fonduri europene nerambursabile, pe o axă special identificată în acest sens, finalizat prin transmiterea proiectului pentru preaprobare de către forurile europene competente.

„In relation to the pre-identified investments for the development of a therapy centre for veterans, a centre for the protection of the memory of the victims of the Holocaust and an integrated centre for vulnerable young, the national authorities are invited to detail the selection procedure for the strategic projects proposed and the pre-defined beneficiaries as well as the policy mix justifying their selection in order for the Commission services to further assess their opportunity and strategic delivery at national level. In addition, with regard to the centers for vulnerable young persons, please assess and explain complementarity and overlaps with the youth centers foreseen under the Education and Employment OP”.

N.R. „În legătură cu investițiile preidentificate pentru dezvoltarea unui centru de terapie pentru veterani, a unui centru pentru protecția memoriei victimelor Holocaustului și a unui centru integrat pentru tinerii vulnerabili, autoritățile naționale sunt invitate să detalieze procedura de selecție pentru proiectele strategice propuse și beneficiarii predefiniți, precum și mixul de politici care justifică selecția acestora pentru ca serviciile Comisiei să își evalueze în continuare oportunitatea și livrarea strategică la nivel național. În plus, în ceea ce privește centrele pentru tineri vulnerabili, vă rugăm să evaluați și să explicați complementaritatea și suprapunerile cu centrele de tineret prevăzute în PO pentru educație și ocuparea forței de muncă”.

Prin adresa nr. 1396 din 09.04.2021 (anexată), sub semnătura ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene domnul Cristian Ghinea, am fost informați că în urma unor solicitări suplimentare ale forului european din luna ianuarie 2021, acest proiect nu se înscrie în linia generală eligibilă finanțării.

În urma solicitărilor asociației noastre de a fi primiți în audiență de către domnul ministru al Investițiilor Proiectelor Europene, în vederea clarificării motivelor neincluderii acestui proiect pentru finanțare în perioada 2021-2027 sau identificării unor soluții legale rapide de finanțare, nu am primit niciun răspuns.

În virtutea atribuțiilor constituționale privind apărarea națională, vă adresăm respectuoasa rugăminte de a analiza și susține realizarea în România a primului centru de Recuperare și Refacere din Europa de Est, pentru militarii răniți în teatrele de operații și veteranii din întreg Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, și a interveni instituțional, inclusiv prin Decizie a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în vederea finanțării și finalizării acestui centru de recuperare, imperios necesar.”.