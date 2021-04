Roxana Camelia Palade (32 de ani) nu se poate transfera la altă unitate sanitară, tot COVID și în cadrul aceleași specialități, doar pentru că nu vor șefi din ”Sănătate”! Asta în condițiile în care medicul a câștigat un concurs pentru acel post!

Trista poveste a doctoriței umilite de șefii din Sănătate a ajuns și la urechile lui Raed Arafat, mai-marele Departamentului pentru Situații de Urgență. Soluția propusă e la vârful instituției și e una incredibilă. Iar medicul e la un pas să cedeze…

Medicul luat concursul, dar șefii nu o lasă să plece

La mijlocul lunii martie, Roxana Camelia Palade, infecționist la Spitalul din Focșani, a participat la un examen pentru unul dintre posturile specialității sale, scos la concurs de Spitalul din Piatra Neamț. Pentru medic a fost o oportunitate uriașă de a scăpa de chinurile navetei zilnice la finele unor gărzi obositoare și de a fi, astfel, mai aproape de copilul ei – ce are anumite nevoi speciale-, și de soțul ei, bolnav la rându-i. De aceea, femeia s-a pregătit intens, a dat concursul la Iași cu o comisie de specialiști și l-a luat.

Firesc, conform legii, din acel moment avea la dispoziție 15 zile să se prezinte la noul post câștigat prin concurs, adică la Spitalul din Piatra Neamț. Lucrurile nu avea însă să stea așa.

Atunci când a cerut încetarea raporturilor de muncă cu acordul părților, infecționistul a primit un răspuns incredibil: ”(…)angajatorul nu este de acord cu încetarea raportului de muncă(…)având în vedere că prin plecarea dumneavoastră din secția de boli infecțioase s-ar crea un deficit de medici infecționiști(…)”. Pe act își pun semnătura managerul, șeful de la ”Resurse Umane” și consilierul juridic al Spitalului Focșani.

”Mi se pare că directorul de acolo trece peste partea etică a profesiei! Nu înțeleg dorința de a bloca pe cineva”

Disperată că drepturile îi sunt încălcate și fără să înțeleagă de ce nu poate ocupa un post pe care l-a câștigat prin concurs, doctorița Palade a cerut ajutor managerului Spitalului din Piatra Neamț. Acesta a făcut toate demersurile pentru ca infecționistul să înceapă treaba la noul loc de muncă obținut prin concurs, dar până acum s-a lovit doar de răspunsuri evazive, pierdute printre stările de alertă și printre restricțiile impuse de pandemia de coronavirus.

”Doamna doctor a câștigat un concurs în fața unor specialiști care au examinat-o, la Iași, din punct de vedere profesional. În 15 zile trebuia, conform legii, să fie la noul post (n.r. Spitalul Piatra Neamț). E dreptul ei, dar îi este încălcat de managerul de la actualul loc de muncă (n.r. Spitalul Focșani). De ce, nimeni nu înțelege! În ce temei legal? Mi se pare că directorul de acolo trece peste partea etică a profesiei! Nu înțeleg dorința de a bloca pe cineva. Chipurile că e pandemie, că e stare de alertă, că nu sunt medici acolo. Și de la noi au plecat medici și i-am lăsat. Specialistul vine într-un spital care este numai de COVID-19, unde viața infecționiștilor care sunt implicați în fiecare internare este și mai grea decât la Focșani, acolo unde este doar o secție pentru bolnavii de COVID. Adică va fi tot în linia întâi, dar la mai multă muncă. Dar asta are mai puțină importanță. Doamna doctor a luat un concurs și noi o așteptăm aici până la 1 mai. Am prelungit termenul de preluare a postului în 15 zile pentru că am încadrat situația, așa cum prevede legea, la una specială”, ne-a declarat Alexandru Filimon, managerul Spitalului Județean Piatra Neamț.

”Oferta” șefilor DSU, detașarea

Cazului infecționistului Roxana Camelia Palade a ajuns, trimis de șefii de la Spitalul Piatra Neamț, pe masa șefului DSU, secretarul de stat Raed Arafat. Dar, de acolo, din înaltul instituției de unde românii sunt trași de urechi pentru creșterea numărului de îmbolnăviri și sunt amenințați cu închisul în case, medicul infecționist a primit o sugestie incredibilă. Una prin care șefii din ”Sănătate” vor să se spele pe mâini, că tot suntem în pandemie. În viziunea lor, doctorița Palade ar trebui să accepte să lucreze cu detașare la Piatra Neamț și nu să ocupe permanent postul câștigat prin concurs!

”Am făcut cunoscut cazul doamnei doctor și la DSU, la domnul Arafat. De acolo, medicului i s-a sugerat că ar putea să accepte detașarea la Spitalul din Piatra Neamț. O situație care nu ar oferi stabilitate și care ar trebui asigurată administrativ prin prelungiri semnate din 30 de zile în 30 de zile”, a mai adăugat Alexandru Filimon.

”Avem încredere în Dumnezeu că vom găsi o soluție”

Așa cum era de așteptat, generoasa ”ofertă” a șefilor DSU nu intră în calculele medicului infecționist căruia i se refuză dreptul de a ocupa un post câștigat prin concurs.

”Detașarea nu reprezintă nicidecum o soluție. Am făcut tot posibilul, atât eu cât și familia implicată, am fost aduși la limita suportabilității…Atât copilul cât și soțul au diabet insulinodependent, iar eu sunt aproape de epuizare. Mai așteptăm un răspuns de la minister, vorbim și cu avocatul și avem încredere în Dumnezeu că vom găsi o soluție definitivă, deoarece avem nevoie de stabilitate și de certitudine. Am un concurs câștigat la Piatra Neamț pe merit, după un efort depus în afara orelor de gardă și serviciu. Nu am fost prevenită dificultățile legale ulterioare și, prin urmare, nu eu am cauzat această „nebunie””, este mesajul medicului infecționist Roxana Camelia Palade.