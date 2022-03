EXCLUSIV. Marele plan al lui Vladimir Putin, devoalat! Dezvăluirea care aruncă totul în aer. Adevărata miză strategică a Rusiei în Ucraina (VIDEO)

Din perspectiva faimosului gazetar, atacul asupra Kievului este cel mai probabil o diversiune de la adevărata miză a țarului de la Kremlin, anexarea provinciilor din sudul Ucrainei.

Cristoiu: Putin nu pleacă din Ucraina fără o victorie

Statutul acestor republici, pe care trupele Rusiei le delimitează printr-o tactică de învăluire, va fi discutat la congresul de pace care va încheia conflictul, unde Vladimir Putin își va atinge obiectivul final: neutralitatea Ucrainei. Invitatul e convins că liderul rus nu va părăsi Ucraina fără victorie, oricâte pierderi ar avea.

Pe de altă parte, Ion Cristoiu atenționează că e irealist să avem așteptări la un conflict militar de scurtă durată. Cel mai probabil forțele ruse vor rămâne în sudul Ucrainei până o vor controla cu adevărat. În această schemă tactică Crimeea e obiectivul real urmărit de Putin.

„Crimeea e linia roșie pentru ruși, e țarul în mentalul rus”

Jurnalistul a explicat de ce e atât de importantă Crimeea în strategia militară rusă, completând că și armata română a avut legături cu peninsula de la estul Mării Negre. Crimeea e linia roșie pentru ruși, acolo e interesul lor strategic și economic prin legătura cu continentul, consideră Cristoiu.

„Adevărata bătălie se dă în sud. Crimeea are un rol mare pentru ruși. În istoria rușilor, cine păstreaza Crimeea e erou. Am studiat foarte mult Crimeea, sunt doctor în Est. (…) Crimeea este legată de teritoriu, este un istm. Noi pe la Rostov pe Don am ajuns și în Kuban. Putin a făcut peste Kerci un pod, ei înaintează spre Meliutopol. Crimeea în mentalul rus reprezintă țarul” , a explicat invitatul jurnaliștilor Mirel Curea și Dan Andronic.

Cristoiu: Din acest război suferă și rușii și europenii

Un alt nivel al războiului dus de Rusia, care în opinia analistului politic, are resursele necesare pentru a-l finanța în continuare, va avea victime colaterale în propriul popor. Pe termen lung, sancțiunile economice vor eroda masiv sistemul financiar de la Moscova. Pe termen scurt, cetățenii de rând vor resimți căderea rublei. Însă nici Occidentalul nu se poate culca pe o ureche, avertizează Cristoiu.

Sancțiunile sunt contrareacția Occidentului contribuie la acest război, iar toate părțile vor avea de suferit pe vechiul continent. „Occidentul în loc să înainteze pe teren, înaintează prin sancțiuni. Ei știu că legăturile economice vor avea efecte și asupra Rusiei și asupra Occidentului (…) E o iluzie că Rusia poate fi un partener pentru Europa”, a mai explicat analistul politic.

Acesta a afirmat că a vizitat de mai multe ori Rusia, și pe vremea când era în URSS, și după destrămarea sa, iar în viziunea sa Rusia suferă de lipsa democrației. „Între Rusia și Occident, mai ales europeni, s-a creat o țesătură. Dacă o tai suferă și rușii și europenii. Rusia e europeană? Nu este. Pe perioada Putin s-a creat în Occident o prostie, acolo nu este democrație. Am fost la Stalingrad de două ori, nu e capitalism”.

Podcastul în format complet poate fi vizionat aici: