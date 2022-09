Exclusiv. Irina Socol a venit, în sfârșit, să dea declarații în dosarul fostei șefe de la Autoritatea Electorală Permanentă, în care are calitatea de martor denunțător

Irina Socol a pârât-o pe prietena sa la DNA Ploiești, iar dosarul a fost instrumentat de către celebrul procuror Lucian Onea și de echipa sa de “elită”. Ana Maria Pătru a fost acuzată că a primit șpăgi de la Irina Socol pentru un contract pe care Siveco îl avea cu AEP. Acest dosar a fost clasat definitiv, iar inculpata a fost achitată definitiv.

Dosarul de față este bazat pe acuzația de trafic de influență și are la bază denunțul Irinei Socol, care a declarat că i-a dat fostei șefe AEP suma de 600 mii euro și 2 ceasuri scumpe pentru Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, pentru ca acesta să oprească o anchetă a instituției pe care o reprezintă, asupra activității Siveco. Dosarul se judecă la Tribunalul București. Povestea dintre cele două și suferințele și umilințele la care a fost supusă Ana Maria Pătru în arestul de la DNA Ploiești au făcut obiectul unei cărți, “Cătușele Anei”, iar, din câte am înțeles, urmează și volumul 2.

Socol a folosit fel de fel de pretexte ca să nu vină în fața judecătorului

Irina Socol a fost citată de mai multe ori în calitate de martor în acest dosar. Deoarece s-a schimbat componența instanței, noul judecător din cauză, a dorit reaudierea martorilor. Însă Irina Socol a găsit fel de fel de motive ca să nu se mai prezinte la audierea judecătorească. Bă nu a fost în țară, bă a avut COVID. Într-un final, când era pe punctul să fie amendată și adusă cu mandat și însoțitor, aceasta bs-a prezentat în fața judecătorului pentru a răspunde la întrebări.

Acest lucru s-a întâmplat vinerea trecută, când a fost audiat și un alt personaj important, Gheorghe Sadoveanu, patronul firmei Sado Alina Impex SRL, firmă prin care se scoteau banii cash destinați șpăgilor. Despre audierea lui Sadoveanu am scris zilele trecute. Cu ocazia audierile, Sadoveanu a recunoscut că a scos bani cash, pe care i-a dat Irinei Socol, dar fără să știe destinația banilor. Cu toate că în timpul urmăririi penale, a declarat că ar fi știut.

Cu ocazia audierii de vineri a existat o dispută aprinsă cu privire la faptul că Sadoveanu, înainte de a intra în sală, i-a spus Anei Maria Pătru că îi pare rău pentru ce a făcut dar a fost pus de procurorul Lucian Onea și de însăși Laura Codruța Koveși. În fața jucătorului nu a mă recunoscut, iar Ana Maria Pătru a cerut chiar înregistrările camerelor de luat vederi de pe holul tribunalului.

Fosta șefă Siveco a fost denunțător în prezentul dosar și în multe altele

Irina Socol a venit la declarații însoțită de avocatul Andrei Buliga, în calitate de avocat asistent. Cei doi au stat pe hol și au discutat intens despre cum va trebui să decurgă răspunsurile la întrebările judecătorului, în timp ce în sală era deja audiat Gheorghe Sadoveanu. Fosta șefă a venit îmbrăcată într-un taior crem și o cămașă portocalie și a fost foarte relaxată. După formalitățile obișnuite, judecătorul Cristian Bălan a trecut la întrebările directe.

“Ia spuneți cum a fost, pentru că trebuie să știți cel mai bine dosarul, pentru că ați făcut denunțul. Cum a fost cu controlul de la Consiliul Concurenței”, a întrebat-o acesta. “Am avut un control de la Consiliul Concurenței la sfârșitul anului 2012 sau începutul anului 2013. Era o licitație de la Ministerul Agriculturii, de la APIA la care erau 4 participanți. Siveco, IBM și încă două societăți.

Am câștigat cu cea mai bună ofertă dar am fost acuzați de Consiliul Concurenței, numai noi, Siveco, pentru trucarea licitației. Nu știu dacă are importanță, dar softul nostru a luat foarte multe premii internaționale., iar România a fost singura țară care a dat subvenții agricultorilor în proporție de 98%.”, răspuns Irina Socol”, a explicat Irina Socol.

Irina Socol neagă că a fost prietenă cu Ana Maria Pătru

“Și ce s-a întâmplat mai departe?”, a întrerupt-o judecătorul. “Mergeam dimineața acasă la Ana Maria Pătru, în perioada aia cu alte probleme…”, a început să povestească Socol. “Erați prietene sau de ce mergeați?”, a fost curios judecătorul Bălan. “Mergeam să-i dau șpaga de 10%, net, din contractul cu Autoritatea Electorală Permanentă, unde era ea Președinte. Îi dădeam bani din fiecare factură, de la fiecare act adițional.”, răspuns Irina Socol. Judecătorul nu a părut interesat de amănuntul cu șpaga, deoarece nu face obiectul în cauză și Ana Maria Pătru a fost deja achitată în acel dosar. “Dar erați prietene?”, a vrut acesta să afle. “Nu! Noțiunea mea de prietenie înseamnă să avem gusturi comune, să ne facem concedii împreună, să ne vizităm acasă, nu să îi dau 10% din contracte”, a răspuns Irina Socol.

În numele lui Bogdan Chirițoiu s-a cerut 1 milioane de euro

Fosta șefă de la Siveco a continuat: “Doamna Pătru mi-a spus că o să vorbească cu domnul Bogdan Chirițoiu, cu care era foarte bună prietenă, ca să vadă ce se întâmplă cu controlul Consiliului Concurenței de la Siveco. Ea s-a oferit să vorbească”. “Păi cum, așa, în ușă? Cum a venit vorba?”, a continuat să întrebe judecătorul. “Când îi dădeam banii, nu veneam la ușă să-i dau banii, intram în casă, mai stăteam de vorbă, mai discutam despre diverse lucruri. Așa i-am spus despre problema noastră. Mi-a spus că o să vorbească cu Chirițoiu și să revin în câteva zile”, a explicat Irina Socol.

“Am revenit după câteva zile și mi-a spus că trebuie să dăm un milion de euro în avans, înainte de finalizarea controlului. Am discutat cu câțiva colegi din Siveco pentru că mi s-a părut șocant că trebuie să dăm acești bani, nevinovați. Mi-a spus că nu contează că suntem nevinovați, că dacă nu dăm un milion de euro, vom plăti o amendă de 10% din cifra de afaceri. Cifra de afaceri de atunci era între 60 și 80 milioane de euro, deci amenda ar fi fost de 6-8 milioane de euro”, a explicat martora.

După prima tranșă de bani, de 400 mii euro, controlul a continuat

Irina Socol a povestit mai departe: “Au fost mai multe întâlniri în care s-a negociat și s-au discutat modalitățile de plată. Până la urmă doamna Pătru mi-a transmis că e de ajuns doar suma de 800 mii euro, cu condiția să plătim un avans de 400 mii euro. Am fost de acord și i-am adus într-o geantă Mont Blanc suma de 400 mii euro. Eu i-am adus geanta, personal, într-o dimineață. Am primit asigurări că după aceea controlul se va finaliza favorabil, iar diferența de 400 mii euro să o dăm după ce vom primi soluția favorabilă.

După câteva săptămâni am avut o inspecție de la Consiliul Concurenței care a ridicat laptop-uri, CD-uri, o inspecție inopinată. Am sunat-o pe Pătru care era în Bulgaria.. Am trimis-o pe colega mea, directoarea de protocol, în Bulgaria, ca să-i ducă o scrisoare cu povestea a ceea ce ni s-a întâmplat. Am vorbit cu Pătru la telefon, pe telefonul directoarei mele și aceasta mi-a spus să stau liniștită că a vorbit cu Chirițoiu și că nu va fi nicio problemă”.

Irina Socol susține că a dat 600 mii euro și două ceasuri scumpe, degeaba

Judecătorul Bălan a vrut să știe ce s-a întâmplat mai departe. Irina Socol a povestit: ”Când s-a întors în țară Ana Maria Pătru, mi-a spus că totul va fi bine dar trebuie să cumpăr un cadou mai consistent pentru domnul Bogdan Chirițoiu și pt o doamnă din Consiliul Concurenței care ne este ostilă. Mi-a trimis o poză cu niște ceasuri scumpe , Hublot, care costau 40-50 mii lei bucata. Am achiziționat aceste ceasuri și i le-am dus acasă cu șoferul.

După acest episod, prin octombrie sau noiembrie, din nou s-au întețit controalele de la Consiliul Concurenței. La ultima mea discuție cu Ana Maria Pătru, aceasta mi-a spus că trebuie neapărat să mai dau încă 100 mii euro. Până în luna martie 2014 nu am primit nimic de la Consiliul Concurenței, până când au apărut noi investigații și mi s-au cerut încă 100 mii euro. Dăduserăm deja 600 mii de euro și i-am spus că nu vrem să mai dăm niciun ban până nu se finalizează investigația”, a povestit Irina Socol.

Irina Socol spune în exclusivitate, că DNA București anchetează și alte fapte ale sale din perioada Siveco

Irina Socol a mai povestit că investigația celor de la Consiliul Concurenței s-a încheiat în 2017 dar ea, în septembrie 2014 a fost arestată pentru evaziune fiscală. Investigația s-a încheiat cu o soluție nefavorabilă pentru Siveco, cu amendă de 1,3 milioane de euro. Judecătorul Bălan a vrut să știe dacă cele două au mai ținut legătura. “Au mai existat discuții din martie până în septembrie când am fost arestată. Ea îmi spunea că trebuie să dau și restul de bani iar eu îi spuneam că nu mai dau nimic”. Irina Socol a fost arestată preventiv , apoi plasată în arest la domiciliu și apoi la închisoarea Târgșor. A fost eliberată în august 2016.

“După ce ați fost eliberată, ați mai avut dosare în care să fiți cercetată?”, a întrebat judecătorul. “Acum sunt niște dosare pe rol. La DNA București. Sunt dosare din 2018 în care sunt cercetată.”, a dezvălui Irina Socol. Răspunsul său a fost surprinzător penru avocații inculpatei, deoarece nu se știa despre aceste dosare.

Cele două s-au revăzut pe holurile DNA Ploiești

Instanța a vrut să știe dacă cele două au mai avut discuții în perioada în care Irina Socol era deja anchetată în alt dosar. “ Cât timp am fost în arest la domiciliu, Ana Maria Pătru mi-a transmis că vrea să întâlnească cu mine. Ne-am întâlnit după ce DNA Ploiești a cerut de la Siveco dosarele legate de Autoritatea Electorală Centrală. Era atunci când procurorii verificau dacă i-am dat doamnei Pătru mașini de lux și apartamentul. A fost acest proces, dar Ana Maria Pătru a fost achitată pentru că fapta a existat dar a fost prost instrumentată de procurori. La sfârșitul 2016 m-am întâlnit cu doamna Pătru pe hol la DNA Ploiești. Eu eram acolo pentru o altă investigație și ea era deja arestată. Mi s-a plâns că nu are bani să își plătească avocații întrucât aceștia i-au cerut 30 mii de euro. Mi-a spus că îi va face un denunț lui Bogdan Chirițoiu ca să beneficieze de articolul 19. În aceiași zi am făcut și eu denunț”, a declarat martora.

Și Sadoveanu este anchetat de DNA București, dar martora refuză să vorbească despre dosar ca să nu se incrimineze

Procuroarea DNA a întrebat despre sumele de bani în cash pe care Irina Socol le dădea către Ana Maria Pătru. Irina Socol a confirmat că banii cash veneau de la colaboratorul să, Gheorghe Sadoveanu. “Banii erau aduși de Sadoveanu care avea firma Alina Sado Imex, cu care colaboram și care a scos banii din dividende. Era consultant pentru Siveco.”, a spus aceasta. “Păi și de ce vă dădea dividendele?”, a vrut judecătorul Bălan să știe. “Voia să ne ajute, voia să primească și acțiuni de la Siveco. Acum, toată relația cu domnul Sadoveanu este cercetată de procurorii DNA București. Nu vreau să mă incriminez, fiind un dosar pe rol”, a răspuns Irina Socol.

“Am făcut test poligraf și nu mint”, a spus Socol

Avocata apărării, Eliza Ene Corbeanu a întrebat-o pe Irina Socol, Câte denunțuri a făcut la DNA, la toate structurile teritoriale. “40-50,? Nu aș vrea să greșesc, de aceea vreau să răspundă martora”, a întrebat aceasta. A intervenit imediat avocatul care o asista pe Irina Socol, Andrei Buliga. “Știu că am un rol pasiv la această audiere dar care avea rol pasiv dar a solicit ca doamna Socol să nu fie tratată ca inculpat ci ca martor”, a spus acesta. “Irina Socol avea relații cu procurorii DNA, asta am vrut să explic”, a venit replica avocatei Corbeanu. “ Am făcut testul poligraf, a reieșit că eu am spus numai adevărul”, a intervenit Irina Socol.

O înregistrare făcută de Irina Socol cu Ana Maria Pătru, a ajuns din greșeală într-un dosar al lui Sebastian Ghiță tot de la DNA Ploiești

Avocații apărării au continuat întrebările pentru Irina Socol. Au adus în discuție o înregistrare pe care Irina Socol a făcut-o cu ocazia întâlnirii cu Ana MAria Pătru. Înregistrarea a fost găsită, întâmplător, într-un alt dosar care îl viza pe Sebastian Ghiță. Se pare că procurorii DNA Ploiești au pus acea înregistrare la dosarul lui Ghiță dintr-om eroare. “Tu nu trebuie să spui ce îmi spui mie acum. Tu trebuie să mergi pe acord de recunoaștere. Ai un copil acasă”, a citat avocatul Cristian Ene din respectiva înregistrare. “I-am dat un sfat din proprie experiență, i-am spus că trebuie să recunoască adevărul”, a explicat Irina Socol.

Socol o învăța pe Pătru să-i denunțe pe Blaga și Udrea dar nu mai ține minte de ce l-a băgat și pe Ghiță în poveste

“Cine a avut inițiativa ca doamna Pătru să-i denunțe pe Vasile Blaga, Elena Udrea și Sebastian Ghiță? Doamne ferește să fii prieten cu doamna Socol, mai bine dușmani…”, a continuat avocatul Cristian Ene. “Nu am vorbit cu procurorii înainte, am presupus eu că sunt interesați de persoanele astea. Pentru Blaga și Uderea i-am dat bani doamnei Pătru, pentru campania electorală…”, a răspuns Socol. “Dar pe Ghiță de ce l-ați băgat în povestea asta?”, a întrebat mirat judecătorul Bălan. “Nu mai știu de ce…”, răspuns Irina Socol.

Irina Socol a folosit copilul Anei Maria Pătru ca să o convingă să facă denunțuri la DNA

Avocata Eliza Ene Corbeanu a continuat să citeze din înregistrarea pe care Irina Socol o făcuse cu ocazia întâlnirii cu Ana Maria Pătru: “Ana, tu trebuie să denunți o faptă, nu să-mi spui procurorilor ce îmi spui mie acum”. Ana Maria Pătru spunea, “Irina, eu nu am luat niciun ban…”, a continuat Eliza Corbeanu. “I-am spus să nu se considere o trădătoare, că face bine ce face dacă îi denunță”, a explicat martora. “Ana , tu trebuie să-ți faci scenarii, să le dai denunțuri, ai un copil acasă, nu poți să fii arestată. Cine îți crește copilul”, a continuat să citească avocata din transcriptul înregistrării. Apoi a întrebat:” Inițiativa de a folosi numele copilului a fost a procurorilor sau a doamnei Socol?”. “A fost un sfat foarte bun, știam prin ce am trecut eu…”, răspuns Irina Socol. “Păi Dvs nu aveți copii!”, a venit replica avocatei.

Controverse pe audierea lui Bogdan Chirițoiu

În timp ce se discutau alte probleme procedurale, Irina Socol a întrebat dacă nu s-a prescris deja fapta Anei Maria Pătru. Întrebarea a stârnit mirarea instanței dar și a inculpatei. S-a discutat calendarul audierilor celorlalți martori. A urmat o dispută despre necesitatea audierii lui Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Avocații apărării au susținut că este foarte important. Judecătorul Cristian Bălan a fost de altă părere.

Aceasta nu a înțeles audierea lui Chirițoiu. “În rechizitoriu se vorbește despre Ana Maria Pătru, care a cerut bani în numele lui Chirițoiu. Construcția acuzării nu îl vizează pe Chirițoiu. Nu văd ce relevanță are audierea acestuia. Este doar un pretext pentru care s-au cerut banii. Are rost să ne pierdem timpul cu așa ceva. O să ne pierdem timpul iar el o să ne spună că nu știe nimic. Și poate are treburi mai importante”, a motivat, judecătorul, refuzul. “Să înțeleg că dumneavoastră ridicați excepția că un probatoriu din dosar poate să fie scos din probatoriu?”, a întrebat avocatul Cristian Ene.

La următorul termen va fi audiat martorul sub acoperire

În final s-a decis ca martorul cu identitate protejată va fi audiat la termenul următor. Este vorba despre acel martor care a generat legende. Unii sunt de părere că este chiar Bogdan Chirițoiu, alții că ar fi Irina Socol, după o metodă folosită la DNA Ploiești. Se mai spune că este un om din Siveco sau un om din Consiliul Concurenței. Nimeni nu știe cine este martorul protejat, dar instanța dispus ca DNA Ploiești să fie notificată pentru a pune la dispoziția acest martor în vederea audierii. Conform procedurii, acesta va veni cu mai multe ore înainte la tribunal , însoțit de polițiști, va fi identificat de instanță și va fi audiat prin videoconfeință cu măsuri de anonimizare, chiar dacă se va afla în aceiași clădire. Grefiera a atras atenția că trebuie găsită o sală de judecată cu instalație video, deoarece sala consacrată acestui proces nu are instalație.

Despre ceilalți martori, a urmat o nouă discuție. Șoferul de la Siveco, despre care se spune că ar fi a dus-o pe Irina Socol cu ceasurile și cu banii acasă la Ana Maria Pătru, se pare că nu mai vrea să vină la declarații. După ce a aflat că acesta locuiește la domiciliul declarat împreună cu familia, judecătorul Cristian Bălan a decis amendarea lui cu suma de 1000 de lei, după care s-a răzgândit. “Șoferul are mandat de aducere. 1000 de lei amendă că locuiește la adresă dar nu vrea să vină. Nu, hai să-i dăm doar 500 de lei, că e prima dată. Când o să vină să conteste amenda, o să îl și audiem…”, a spus în glumă judecătorul. Cât despre audierea lui Bogdan Chirițoiu, s-a decis ca după ce va fi audiat martorul sub acoperit și ceilalți martori care au rămas de audiat, dacă se va considera necesar, va fi citat și acesta pentru o declarație de martor.